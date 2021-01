Pronostici Hockey NHL: scommesse Week 3 con le partite dal 25 al 31 gennaio. I Golden Knights scavalcano gli Avalanche come favoriti nelle quote antepost per la Stanley Cup

Inizia la terza settimana di regular season Hockey NHL e abbiamo già una novità, un cambio al vertice delle quote antepost per la vittoria della Stanley Cup con Vegas che scavalca Colorado.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che tutti i nostri studi e le nostre giocate le trovate su TELEGRAM al canale BETTING MANIAC.

Analisi e Pick Week 3 Hockey NHL

Come prima cosa andiamo gli aggiornamenti sulle quote antepost per la vittoria della Stanley Cup dove c'è una novità, i Vegas Golden Knights superano i Colorado Avalanche come favoriti assoluti, e subito dietro arrivano i campioni in carica, i Tampa Bay Lightning.

Nhl Stanley Cup 2020/21

Vegas Golden Knights 7,50

Colorado Avalanche 7,75

Tampa Bay Lightning 8,00

Toronto Maple Leafs 11

Boston Bruins 14

Philadelphia Flyers 14

Montreal Canadiens 16

Pittsburgh Penguins 20

Carolina Hurricanes 20

St. Louis Blues 20

Washington Capitals 22

Dallas Stars 22

New York Islanders 22

Nashville Predators 28

New York Rangers 28

Edmonton Oilers 28

Calgary Flames 28

Winnipeg Jets 30

Florida Panthers 40

Vancouver Canucks 40

Columbus Blue Jacket 45

Minnesota Wild 45

New Jersey Devils 50

Buffalo Sabres 60

Arizona Coyotes 60

San Jose Sharks 70

Anaheim Ducks 75

Los Angeles Kings 90

Chicago Blackhawks 100

Ottawa Senators 175

Detroit Red Wings 250

PARTITE NHL 25 GENNAIO 2021

Una sola partita al lunedì: Vancouver Canucks-Ottawa Senators. I Senators si sono rinforzati con giocatori come Josh Norris e Brady Tkachuk, ma arrivano da 4 sconfitte perchè invece in porta Matt Murray (3.79 GAA, .880 SP) sta deludendo, la difesa rimane un punto debole in generale e oggi è in forse Cedric Pacquette. Vancouver a sua volta ha qualche problema in porta nel dopo Markstrom con Braden Holtby (3.70 GAA) e Thatcher Demko (5.47 GAA) che stanno facendo male entrambi. Il potenziale offensivo di Vancouver però non manca con Bo Horvat, Brock Boeser ed Elias Pettersson che possono fare anche decisamente meglio di così. Ottawa è 26° in NHL come occasioni pericolose concesse.

PARTITE NHL 26 GENNAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili...

PARTITE NHL 27 GENNAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili...

PARTITE NHL 28 GENNAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili...

PARTITE NHL 29 GENNAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili...

PARTITE NHL 30 GENNAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili...

PARTITE NHL 31 GENNAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili...