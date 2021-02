Pronostici Hockey NHL: scommesse Week 4 dal 1 al 7 febbraio 2021. Carolina Hurricanes i migliori nelle scommesse, Senators da incubo. Intanto gli Avalanche tornano favoriti per la Stanley Cup

Inizia la 4° settimana di regular season per l'Hockey su Ghiaccio NHL. I Colorado Avalanche tornano a superare Vegas (scavalcata anche da Tampa) come favoriti dalle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2021. Andiamo a vedere le partita dal 1 al 7 febbraio 2021 con statistiche e consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che tutti i nostri studi e le nostre giocate le trovate su TELEGRAM al canale BETTING MANIAC.

Analisi e Pick Week 4 Hockey NHL

Come prima cosa andiamo gli aggiornamenti sulle quote antepost per la vittoria della Stanley Cup dove i Colorado Avalanche rimangono stabili in quota, ma questo gli permette di essere nuovamente i favoriti assoluti per la vittoria finale, sui Vegas Golden Knights che vengono superati anche dai Tampa Bay Lightning.

Nhl Stanley Cup 2020/21

Colorado Avalanche 7,75

Tampa Bay Lightning 8,00

Vegas Golden Knights 8,00

Toronto Maple Leafs 10

Montreal Canadiens 14

Boston Bruins 14

Philadelphia Flyers 14

Washington Capitals 16

Carolina Hurricanes 16

St. Louis Blues 18

Pittsburgh Penguins 20

Dallas Stars 20

Nashville Predators 28

Edmonton Oilers 28

Winnipeg Jets 28

Florida Panthers 30

New York Islanders 30

Calgary Flames 30

New York Rangers 35

Columbus Blue Jacket 35

Vancouver Canucks 35

Minnesota Wild 40

Buffalo Sabres 60

New Jersey Devils 60

Los Angeles Kings 70

Arizona Coyotes 70

San Jose Sharks 70

Anaheim Ducks 75

Chicago Blackhawks 90

Ottawa Senators 300

Detroit Red Wings 350

PARTITE NHL 1 FEBBRAIO 2021

La settimana inizia con 5 partite (rinviata San Jose-Vegas). Si inizia con Montreal Canadiens-Vancouver Canucks. La quota dei padroni di casa non regala molto ma a Montreal i Canadiens si fanno preferire per la vittoria. Considerateli @1.65 contro i Canucks che arrivano da 4 vittorie, ma hanno perso Hamonic e oggi l'attacco di Vancouver si scontrerà con Price (2.92 GAA, .898 SP), senza dimenticare che il miglior attacco NHL è sempre quello dei Canadiens (4.1 gol).

Degna di nota anche Tampa Bay Lightning-Nashville Predators con i Lightning ancora perfetti all'Amalie Arena (3-0-0) dopo il 4-3 di sabato proprio contro i Predators che al contrario sono 0-3 in trasferta.

New York Rangers-Pittsburgh Penguins. I Penguins sabato hanno vinto 5-4 OT qui a NYR, ma ci sono molti indisponibili (pure Letang in forse) e anche in porta le cose non vanno bene con Jarry (4.21 GAA, .841). Pittsburgh da evitare come la peste in puckline (ovvero con handicap) dove hanno un 1-8 di rendimento, rispetto al 6-2 ATS dei Rangers che però hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite, anche se oggi potrebbero prendersi la rivincita.

Washington Capitals-Boston Bruins. Il 4-3 OT di sabato dei Capitals sui Bruins, spinge Washington al 2° posto come rendimento nelle scommesse (+3.23 unità, solo Carolina fa meglio al momento con +3.36) ed è in assoluto la migliore come rendimento in casa (+3.59). I Bruins si sono fermati dopo 3 vittorie, ma si sono fermati Coyle, DeBrusk e Grzelcyk. Va detto che anche i Capitals hanno una lunga lista di assenti o giocatori non al meglio.

Winnipeg Jets-Calgary Flames. I Jets sabato hanno deluso nel 1-4 interno contro i Canucks. I Flames invece dopo 3 sconfitte sono passati 2-0 a Montreal. Potrebbe essere una partita da Under anche oggi con la sfida a distanza tra Hellebuyck (2.67 GAA, .910) in porta per Winnipeg e Markstrom (2.18 GAA, .929) tra i pali di Calgary, anche se il 14 gennaio, sempre qui al Bell MTS Place, finì 4-3 OT per i Jets.

PARTITE NHL 2 FEBBRAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili, collegati prossimamente...

PARTITE NHL 3 FEBBRAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili, collegati prossimamente...

PARTITE NHL 4 FEBBRAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili, collegati prossimamente...

PARTITE NHL 5 FEBBRAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili, collegati prossimamente...

PARTITE NHL 6 FEBBRAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili, collegati prossimamente...

PARTITE NHL 7 FEBBRAIO 2021

Analisi e free pick non ancora disponibili, collegati prossimamente...