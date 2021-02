Pronostici Hockey NHL: scommesse Week 5 dal 8 al 14 febbraio 2021. I Toronto Maple Leafs continuano a vincere e convincere anche nelle scommesse

Siamo alla 5° settimana della stagione corta post-covi del Hockey su Ghiaccio NHL. Andiamo a vedere gli aggiornamenti e le analisi delle partite giorno per giorno dal 8 al 14 febbraio 2021.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che tutti i nostri studi e le nostre giocate le trovate su TELEGRAM al canale BETTING MANIAC.

Analisi e Pick Week 5 Hockey NHL

Come prima cosa andiamo gli aggiornamenti sulle quote antepost per la vittoria della Stanley Cup. I Colorado Avalanche perdono qualcosa ma rimangono favoriti, anche se agganciati dai Vegas Golden Knights. Si staccano invece leggermente i campioni in carica, i Tampa Bay Lightning. Continua l'ottimo avvio stagionale dei Toronto Maple Leafs che infatti sono scesi fino in singola cifra.

Nhl Stanley Cup 2020/21

Colorado Avalanche 8,00

Vegas Golden Knights 8,00

Tampa Bay Lightning 8,25

Toronto Maple Leafs 9,50

Boston Bruins 10

Montreal Canadiens 12

Carolina Hurricanes 15

Philadelphia Flyers 16

St. Louis Blues 18

Washington Capitals 20

Dallas Stars 20

Florida Panthers 22

Winnipeg Jets 25

Pittsburgh Penguins 25

Edmonton Oilers 28

Calgary Flames 30

New York Islanders 35

Minnesota Wild 40

Nashville Predators 40

New York Rangers 40

Columbus Blue Jacket 45

Vancouver Canucks 50

Arizona Coyotes 55

Buffalo Sabres 65

New Jersey Devils 70

Chicago Blackhawks 70

Anaheim Ducks 75

San Jose Sharks 80

Los Angeles Kings 90

Detroit Red Wings 450

Ottawa Senators 500

PARTITE NHL 8 FEBBRAIO 2021

Sei partite ad iniziare la settimana al lunedì. Si inizia col capitolo 3 della sfida Toronto Maple Leafs-Vancouver Canucks, con i Canucks che hanno perso le prime 2 sfide con altri 12 gol incassati dalla 30° difesa NHL (4.0 gol subiti di media) mentre Toronto ha il 2° miglior attacco (3.8) e Andersen tra i pali.

Columbus Blue Jackets-Carolina Hurricanes. I Blue Jackets ieri hanno perso 5-6 in casa contro Carolina che porta il proprio record a 7-2 ed è la miglior squadra come rendimento nelle scommesse da inizio stagione, con +3.65 unità di profitto.

Ottawa Senators-Edmonton Oilers. I Senators sono invece i peggiori nelle scommesse (sono già costati -5.65 unità) ma Edmonton arriva dal 4-6 a Calgary. Il 2 febbraio però a Edmonton gli Oilers vinsero 4-2 dopo l'8-5 del 31 gennaio, sempre in casa contro i Senators, titolari della 31° difesa NHL (4.3) con un pessimo Murray tra i pali.

Si ripropone il derby della grande mela New York Rangers-New York Islanders che avevamo già visto al debutto sempre al Madison Square Garden, col 4-0 Islanders alla prima e il ribaltone per 5-0 Rangers due giorni dopo. NYI ha vinto 3 delle ultime 4 partite, NYR dopo 5 sconfitte è tornata al successo col 4-3 sui Penguins. Gli underdog sono 19-7 negli ultimi precedenti di NY. Oggi sono sfavoriti gli Islanders, anche se di poco.

Le altre partite in programma sono: Columbus Blue Jackets-Carolina Hurricanes, St. Louis Blues-Arizona Coyotes e Nashville Predators-Tampa Bay Lightning. Posticipata per covid Boston-Buffalo.

