Pronostici Hockey NHL: scommesse Week 6 dal 15 al 21 febbraio 2021. Carolina, Toronto e Boston le squadre del momento, anche per gli scommettitori

Inizia una nuova settimana di regular season con l'Hockey su Ghiaccio NHL e come sempre vi accompagneremo giorno per giorno, dal 15 al 21 febbraio 2021, con le statistiche più interessanti, le migliori quote e i consigli per le scommesse.

Analisi e Pick Week 6 Hockey NHL

Come prima cosa andiamo gli aggiornamenti sulle quote antepost per la vittoria della Stanley Cup. Nuovo avvicendamento in testa con i Tampa Bay Lightning che scavalcano i Colorado Avalanche superati anche dai Vegas Golden Knights nell'ultima settimana. Continuano ad andare forte anche i Boston Bruins che calano in quota antepost e rimangono pure tra le migliori squadre su cui puntare in questo avvio stagionale (+2.85 unità), proprio come i Toronto Maple Leafs (+3.70) che li seguono passo passo, anche se in assoluto la miglior squadra nelle scommesse rimane quella dei Carolina Hurricanes che però rimangono più indietro in quota per la vittoria finale.

Nhl Stanley Cup 2020/21

Tampa Bay Lightning 7,50

Vegas Golden Knights 7,75

Colorado Avalanche 8,50

Boston Bruins 8,75

Toronto Maple Leafs 9,25

Montreal Canadiens 14

Carolina Hurricanes 15

Philadelphia Flyers 16

St. Louis Blues 18

Washington Capitals 22

Pittsburgh Penguins 22

Florida Panthers 22

Edmonton Oilers 22

New York Islanders 25

Calgary Flames 28

Winnipeg Jets 28

Dallas Stars 30

New York Rangers 40

Columbus Blue Jacket 40

Chicago Blackhawks 45

Minnesota Wild 45

Arizona Coyotes 50

Vancouver Canucks 60

Nashville Predators 65

Anaheim Ducks 70

New Jersey Devils 75

Buffalo Sabres 75

San Jose Sharks 90

Los Angeles Kings 90

Detroit Red Wings 450

Ottawa Senators 500

PARTITE NHL 15 FEBBRAIO 2021

Ricco lunedì da 11 partite e si inizia subito in prima serata con Arizona Coyotes-St. Louis Blues alla 7° sfida di fila. Le prime 6 si sono chiuse in parità con 3 vittorie a testa, ma le 2 più recenti sono andate ai Blues favoriti anche oggi @1.85 in trasferta.

Buffalo Sabres-New York Islanders. Tornano sul ghiaccio anche i Sabres che non vediamo dal 31 gennaio per via delle cancellazioni e del protocollo covid. Gli Islanders invece sono stati impegnati e di recente hanno vinto 3 partite su 4. I ritorni in campo non sono semplici dopo lunghe assenze, i book lo sanno e favoriscono NYI @1.71 anche se in trasferta.

Toronto Maple Leafs-Ottawa Senators è un vero testa-coda. Toronto ha il miglior record NHL, Ottawa il peggiore, ed è anche la peggior squadra su cui puntare, costata già -6.75 unità agli scommettitori. A gennaio ad Ottawa prima arrivò la vittoria a sorpresa dei Senators, poi il riscatto dei Maple Leafs che oggi hanno un microquota @1.32 per la vittoria interna.

Tampa Bay Lightning-Florida Panthers è il big match di giornata. I Lightning hanno vinto 7 delle ultime 8 partite compreso il 6-1 di sabato in Florida. Prima di quel ko i Panthers avevano vinto 4 partite su 6, con anche il 5-2 del 11 febbraio contro i Lightning. Questa è quindi la 3° sfida dell'anno tra Tampa Bay e Florida, ma all'Amalie Arena oggi i book sono per i Lightning @1.58.

Le altre partite in programma: Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackets; Detroit Redwings-Chicago Blackhawks; Dallas Stars-Nashville Predators; Edmonton Oilers-Winnipeg Jets; Vancouver Canucks-Calgary Flames e San Jose Sharks-Anaheim Ducks (rinviata Boston-New Jersey).

PARTITE NHL 16 FEBBRAIO 2021

PARTITE NHL 17 FEBBRAIO 2021

PARTITE NHL 18 FEBBRAIO 2021

PARTITE NHL 19 FEBBRAIO 2021

PARTITE NHL 20 FEBBRAIO 2021

PARTITE NHL 21 FEBBRAIO 2021

