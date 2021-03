Pronostici Hockey NHL: scommesse Week 8 dal 1 al 7 marzo 2021. I Jets, miglior squadra su cui puntare, iniziano la settimana contro i peggiori, i Canucks

Inizia l'ottava settimana di regular season per l'hockey su ghiaccio NHL. Al comando delle quote antepost troviamo i Tampa Bay Lightning sui Toronto Maple Leafs. Calano i Colorado Avalanche, intanto come rendimento nelle scommesse nessuno è come i Winnipeg Jets che inizia la settimana contro i Canucks che invece sono i peggiori.

Analisi e Pick Week 8 Hockey NHL

Come prima cosa andiamo gli aggiornamenti sulle quote antepost per la vittoria della Stanley Cup secondo Snai. I Tampa Bay Lightning si riprendono la testa della lavagna sui Toronto Maple Leafs che scavalcano i Colorado Avalanche in flessione negativa. Molto indietro i Winnipeg Jets che però iniziano la week 8 come migliori nei rendimenti nelle scommesse.

Nhl Stanley Cup 2020/21

Tampa Bay Lightning 6,75

Toronto Maple Leafs 7,25

Colorado Avalanche 7,75

Vegas Golden Knights 8,25

Boston Bruins 10

Carolina Hurricanes 12

Edmonton Oilers 16

Philadelphia Flyers 18

Florida Panthers 20

Washington Capitals 20

New York Islanders 22

St. Louis Blues 22

Minnesota Wild 22

Winnipeg Jets 22

Montreal Canadiens 25

Pittsburgh Penguins 25

Calgary Flames 35

Chicago Blackhawks 45

Dallas Stars 45

Los Angeles Kings 60

New York Rangers 60

Arizona Coyotes 65

Columbus Blue Jacket 70

Nashville Predators 70

New Jersey Devils 75

Vancouver Canucks 80

San Jose Sharks 100

Anaheim Ducks 125

Buffalo Sabres 125

Ottawa Senators 750

Detroit Red Wings 750

PARTITE NHL 1 MARZO 2021

La settimana inizia con 7 partite con Florida Panthers-Carolina Hurricanes, rispettivamente 3° e 4° come rendimento nelle scommesse. Nei primi 2 scontri stagionali c'è stata una vittoria a testa, sempre dopo i tempi regolamentari ed in entrambi i casi col risultato finale di 4-3. Oggi un altra X si gioca @4 mentre Over è piazzato su una linea di 6.0 gol totali.

Come anticipato in Winnipeg Jets-Vancouver Canucks si sfidano i Jets che sono i migliori come rendimento nelle scommesse (+5.86 unità) mentre i Canucks sono i peggiori in questa statistica, e sono già costati -7.98 unità agli scommettitori in questa stagione dove hanno anche perso 2 partite su 3 contro Winnipeg.

Nuovo scontro tra Edmonton Oilers-Toronto Maple Leafs dopo che sabato, sempre qui a Edmonton, i Maple Leafs hanno dominato vincendo 4-0 con Jack Campbell che è tornato tra i pali, ma il titolare Andersen rimane in dubbio. Anche gli Oilers hanno in forse Neal.

Le altre partite: Ottawa Senators-Calgary Flames, Anaheim Ducks-St.Louis Blues, Vegas Golden Knights-Minnesota Wild e San Jose Sharks-Colorado Avalanche.

PARTITE NHL 2 MARZO 2021

PARTITE NHL 3 MARZO 2021

PARTITE NHL 4 MARZO 2021

PARTITE NHL 5 MARZO 2021

PARTITE NHL 6 MARZO 2021

PARTITE NHL 7 MARZO 2021

