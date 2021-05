Pronostici Hockey NHL: scommesse Week 16 dal 26 aprile al 2 maggio 2021. Vegas-Colorado, scontro tra favorite. Doppia sfida Capitals-Penguins, si riaccende la rivalità tra Crosby e Ovechkin

16esima settimana di regular season Hockey su Ghiaccio NHL. Si entra nel forcing finale per raggiungere i playoffs e in questa rubrica vediamo le quote antepost, le statistiche, il programma settimanale e i consigli per le scommesse sulle sfide più interessanti dal 26 aprile al 2 maggio 2021.

Analisi e Pick Week 16 Hockey NHL

Come prima cosa andiamo gli aggiornamenti sulle quote antepost per la vittoria della Stanley Cup secondo Snai. Rispetto alla settimana scorsa sale leggermente la quota dei Colorado Avalanche che rimangono però i favoriti per la vittoria finale. Dietro i Vegas Golden Knights scavalcano i Tampa Bay Lightning. Scendono le quote di Carolina Hurricanes, Washington Capitals e Pittsburgh Penguins, un tris di ottime squadre che possono essere sempre più contender.

I Washington Capitals con +8.93 unità sono anche la miglior squadra su cui puntare, davanti ai Minnesota Wild (+8,44) e ai Winnipeg Jets (+7.55) che hanno perso un pò di smalto e anche il miglior rendimento nelle scommesse per colpa di una settimana poco positiva, specialmente nel doppio ko del weekend contro i Maple Leafs.

I Jets rimangono però i migliori in trasferta (+8.42) mentre fuori casa sono da evitare i Columbus Blue Jackets (-11.00). Columbus è diventata anche la peggior squadra su cui puntare con -16.60 unità. Piccoli miglioramenti per i Buffalo Sabres (-14.36) che dopo aver lasciato l'ultimo posto di questa statistica che occupavano da settimane, hanno lascia anche il penultimo ai New Jersey Devils (-14.59). La miglior squadra in casa rimane quella dei Pittsburgh Penguins (+9.68 unità) mentre la peggiore sul proprio ghiaccio è quella degli Anaheim Ducks (-15.02).

Nhl Stanley Cup 2020/21

Colorado Avalanche 4,75

Vegas Golden Knights 7,25

Tampa Bay Lightning 7,75

Toronto Maple Leafs 8,50

Carolina Hurricanes 8,75

Washington Capitals 12

Pittsburgh Penguins 13

Boston Bruins 14

New York Islanders 16

Florida Panthers 18

Minnesota Wild 18

Winnipeg Jets 22

Edmonton Oilers 22

Montreal Canadiens 30

St. Louis Blues 35

Dallas Stars 35

Nashville Predators 40

Arizona Coyotes 65

New York Rangers 70

Calgary Flames 80

Vancouver Canucks 100

Chicago Blackhawks 125

Los Angeles Kings 150

San Jose Sharks 175

Philadelphia Flyers 350

Ottawa Senators 3.000

PARTITE NHL 26 APRILE 2021

Calgary-Montreal

Ottawa-Vancouver

St.Louis-Colorado

Dallas-Carolina

Nashville-Florida

Winnipeg-Edmonton

Los Angeles-Anaheim

San Jose-Arizona

PARTITE NHL 27 APRILE 2021

Washington-NY Islanders

New Jersey-Philadelphia

NY Rangers-Buffalo

Pittsburgh-Boston

Columbus-Detroit

Chicago-Tampa Bay

Nashville-Florida

Dallas-Carolina

PARTITE NHL 28 APRILE 2021

Ottawa-Vancouver

Minnesota-St.Louis

Montreal-Toronto

Winnipeg-Edmonton

Vegas-Colorado

Los Angeles-Anaheim

San Jose-Arizona

PARTITE NHL 29 APRILE 2021

Tampa Bay-Dallas

Boston-Buffalo

New Jersey-Philadelphia

NY Rangers-NY Islanders

Washington-Pittsburgh

Carolina-Detroit

Toronto-Vancouver

Minnesota-St.Louis

Chicago-Florida

Edmonton-Calgary

Oggi tiene banco il derby della Grande Mela, New York Rangers-New York Islanders. Al momento gli Islanders sono avanti 4-2 sui Rangers, anche se NYI la differenza la sta facendo in casa dove il 20 aprile ha regolato per 6-1 i Rangers, primo Over dopo una striscia iniziale di 5 Under in questo derby. Oggi potremmo rivedere Over sulla linea 5.5 e con quota golosa @2.05.

Molto interessante anche Washington Capitals-Pittsburgh Penguins e la classica sfida tra Crosby e Ovechkin, anche se quest'ultimo è ancora da valutare e potrebbe saltare questo big match. Washington è comunque caldissima , dopo aver regolato gli Islanders on 3 vittorie su 3 di recente, 2 delle quali in trasferta. Anche i Penguins, come gli Islanders, fanno la differenza in casa, e per questa trasferta alla Capital One Arena sono sfavoriti @2 di quota. Al momento Pittsburgh è avanti 4-2 in stagione contro Washington (ben 3 sfide, il 50%, si sono concluse oltre i tempi regolamentari) e siamo anche O/U 4-2 nei precedenti in cui abbiamo visto 6.83 gol totali di media.

PARTITE NHL 30 APRILE 2021

Montreal-Winnipeg

Colorado-San Jose

Arizona-Vegas

Anaheim-Los Angeles

PARTITE NHL 1 MAGGIO 2021

Boston-Buffalo

Detroit-Tampa Bay

Montreal-Ottawa

Toronto-Vancouver

NY Islanders-NY Rangers

Philadelphia-New Jersey

Washington-Pittsburgh

Carolina-Columbus

Chicago-Florida

Nashville-Dallas

Colorado-San Jose

Minnesota-St.Louis

Edmonton-Calgary

Arizona-Vegas

Anaheim-Los Angeles

PARTITE NHL 2 MAGGIO 2021

Detroit-Tampa Bay

I Lightning sono 4-1 nelle ultime partite alla domenica e 11-5 in back to back. I Red Wings sono 6-20 quando giocano la 3° partita in 4 notti. Tampa e Detroit sono Over 5-2 negli ultimi precedenti ma ieri hanno vinto i Red Wings solo per 1-0 e facendo in tutto appena 15 tiri verso la porta dei Lightning che oggi in porta tornano a schierare Andrei Vasilevskiy.

