I Tampa Bay Lightning hanno il fattore campo e cercheranno di difendere il titolo, bissando la Stanley Cup vinta nella stagione corta del 2020. Contro ci saranno i sorprendenti Montreal Canadiens di Carey Price.

Analisi e Pick Playoffs NHL

GARA 1 - 28 GIUGNO

Tampa Bay Lightning-Montreal Canadiens. I Canadiens un pò a sorpresa sono arrivati alla finale di Stanley Cup che inizia a Tampa, sul ghiaccio dei padroni di casa che oggi sono nettamente favoriti @1.47 per la vittoria. Non è la prima volta che Montreal fa un colpo a sorpresa in trasferta, quindi attenzione alla quota @2.75 dei canadesi anche se mi concentrerei su O/U con linea bassa a 5.0 gol totali, ma del resto si affrontano due dei migliori portieri di questa stagione in diverse statistiche, Andrei Vasilevskiy e Carey Price. I Lightning sono Under 8-1-2 nelle partite dopo una vittoria, i Canadiens sono Under 3-0-4 nelle ultime partite e Under 5-1 nei precedenti contro Tampa. Valutate Under 5.0 @2.05 di quota.

GARA 2 - 30 GIUGNO

Tampa Bay Lightning-Montreal Canadiens. In gara 1 qui all'Amalie Arena, nessun problema per i Lightning che hanno dominato 5-1. Montreal ha tirato poco rendendo facile il lavoro a Andrei Vasilevskiy mentre dall'altra parte Carey Price non è stato impeccabile come al solito e questo ha fatto saltare l'Under, proposto anche oggi con linea a 5.0 gol totali che vi consiglio mentre se credete nel riscatto di Montreal la quota da underdog è altissima @2.75. I Lightning sono Under 7-2-1 nelle uscite dopo aver segnato 5 o più gol la partita precedente e sono O/U 3-7-2 negli ultimi 12 partite di playoff (O/U 2-6-4 per Montreal).

GARA 3 - 2 LUGLIO

Montreal Canadiens-Tampa Bay Lightning. Gara 3, la serie si sposta a Montreal con i campioni in carica che non hanno lasciato scampo ai Canadiens nelle prime 2 partite all'Amalie Arena, entrambe vinte dai Lightning 5-1 e 3-1, con una difesa che ha concesso pochissimo e un super Andrei Vasilevskiy in porta mentre dall'altra parte Carey Price è un pò in calo proprio nel momento più importante della stagione, le finali di Stanley Cup. Anche a Montreal le quote favoriscono i Lightning @1.74 per un altra vittoria che li porterebbe sul 3-0 nella serie mentre i Canadiens sono ancora una volta gli underdogs @2.15. Occhio però visto che Montreal è 5-1 nelle ultime prestazioni interne e 10-2 nelle partite dopo un giorno di pausa, oltre al 9-4 da sfavorita. I Lightning sono forti del recente dominio su Montreal con 14-3 negli ultimi precedenti contro i Canadiens (4-1 nei viaggi al Bell Centre). Anche oggi linea O/U a 5.0 gol totali (al momento serie sul O/U 1-1). Oggi sono più per provare Montreal sfavorita a questa quota. I Canadiens non possono andare sotto 0-3 e in casa potranno sbloccarsi. Non sarà facile ma la vedo come sfida da 50-50 quindi in quota sopra @2 Price e compagni potrebbero essere una buona idea. Non dimentichiamo che in gara 2 hanno perso nonostante 43 tiri verso la porta di Vasilevskiy mentre Tampa ha messo a referto solo 23 tiri, che però sono bastati per vincere.

GARA 4 - 5 LUGLIO

