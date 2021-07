Scommesse Hockey su Ghiaccio: i Tampa Bay Lightning difendono il titolo e vincono la 2° Stanley Cup di fila. Per il 2022 favoriti ancora i Colorado Avalanche. I nuovi Seattle Kraken @50

I Colorado Avalanche aprivano favoriti per la Stanley Cup 2021 che alla fine è andata ai campioni in carica, i Tampa Bay Lightning capaci di fare una grande doppietta. Avalanche che riaprono favoriti anche per il 2022, con la NHL che avrà una franchigia in più, quella dei Seattle Kraken.

Lightning ancora vincenti. Per la Stanley Cup 2022 tornano favoriti gli Avalanche

I Tampa Bay Lightning hanno battuto i sorprendenti Montreal Canadiens in gara 5 della finale di Stanley Cup 2021, difendendo il titolo e vincendo per il secondo anno di fila la coppa. Il tris nel 2022 paga @8, con Tampa che si conferma 3° forza dietro ai soliti Colorado Avalanche che anche quest'anno, come nel 2021, aprono da favoriti nelle lavagne delle prime quote antepost negli States, davanti ai Vegas Golden Knights.

Con i Toronto Maple Leafs si sale in doppia cifra. Snobbati i finalisti di questa stagione, i Montreal Canadiens che sono quotati @28 per la vittoria nel 2022, anno in cui l'espansione delle franchigie di Hockey NHL vedrà l'ingresso della 32° squadra, i Seattle Kraken, accreditati @50 di quota per la vittoria al primo anno. Non dimentichiamo che Vegas al primo anno fu subito una vera contender.

QUOTE ANTEPOST Stanley Cup 2022

Colorado Avalanche @6

Vegas Golden Knights @7

Tampa Bay Lightning @8

Toronto Maple Leafs @13

Boston Bruins @16

Carolina Hurricanes @16

Pittsburgh Penguins @24

Florida Panthers @25

Minnesota Wild @“5

New York Islanders @26

New York Rangers @26

Edmonton Oilers @27

Montreal Canadiens @28

Philadelphia Flyers @30

Washington Capitals @30

Calgary Flames @33

Dallas Stars @35

St. Louis Blues @35

Winnipeg Jets @40

Nashville Predators @50

Seattle Kraken @50

LA Kings @55

Vancouver Canucks @60

Anaheim Ducks @65

Chicago Blackhawks @65

San Jose Sharks @65

Columbus Blue Jackets @100

New Jersey Devils @100

Arizona Coyotes @100

Ottawa Senators @125

Detroit Red Wings @200

Buffalo Sabres @250