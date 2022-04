Pronostici Hockey NHL Week 29, siamo arrivati all’ultima, decisiva, settimana di regular season che ci darà il quadro dei playoffs NHL. Inizia ad accendersi la corsa alla Stanley Cup 2022.

Statistiche e betting trends

Il finale di stagione NHL conferma ancora il trend sui Favoriti che nell’ultima settimana hanno vinto il 66.1% delle partite. Prevalenza di partite da Over uscite col 57.7%. Qui di seguito i betting trend NHL degli ultimi 7 giorni.

Pronostici Hockey NHL Week 29: le partite di mercoledì

5 partite in programma al via con Winnipeg Jets-Philadelphia Flyers e NY Rangers-Montreal Canadiens, un vero testa coda nei rendimenti nelle scommesse. I Rangers sono infatti i migliori in assoluto (+13,67 unità) mentre i Canadiens sono peggiori (-24,82 unità). I Rangers hanno vinto le prime sfide di inizio stagione contro Montreal (doppio Under).

Completano il quadro Chicago Blackhawks-Vegas Golden Knights (ospiti nettamente favoriti contro i Blackhawks anche se Vegas ha giocato e perso 2-3 SO ieri a Dallas una partita che potrebbe avere un peso enorme per la qualificazione alla post-season e i Golden Knights sono 1-5 negli ultimi back to back); Dallas Stars-Arizona Coyotes (i Coyotes sono tra le peggiori squadre quest’anno, gli Stars devono fare solo una cosa, vincere) e Seattle Kraken-LA Kings. Anche qui abbiamo la 2° miglior squadra come rendimento nelle scommesse, i Kings (+8.51 unità) mentre i Kraken sono tra i peggiori (-18.93).

Pronostici Hockey NHL Week 29: le partite di giovedì

9 partite, si inizia con Boston Bruins-Buffalo Sabres dove i padroni di casa sono nettamente favoriti e già vincenti in 3 sfide su 3 in stagione contro i Sabres.

Sfide interessanti a Ovest con Minnesota Wild-Calgary Flames. I Wild hanno perso pesantemente il doppio scontro ravvicinato contro i Flames tra fine febbraio ed inizio marzo (punteggio totale 4-12) ma Minnesota si presenta in buona forma per questa sfida contro i leader di Pacific che a loro volta sono 8-2 nelle ultime 10 partite nel momento in cui scriviamo, equilibratissimi con il 6° miglior attacco per gol segnati e 3° per tiri, ma anche la 3° miglior difesa per gol subiti e 4° in tiri. I Flames si presentano come una delle squadre da battere ma attenzione ai Wild.

Da seguire anche Colorado Avalanche-Nashville Predators perchè al netto di tutto sono sempre gli Avalanche la squadra da battere come vedremo nelle quote antepost più tardi. Gli Avalanche sono 7° in difesa come gol concessi, anche se tendono a lasciar tirare molto gli avversari (32,1 tiri a partita, 20° dato NHL), forzando agli straordinari il portiere Darcy Kuemper. Dall’altra parte i Predators si sono un pò inchiodati con 3 sconfitte di fila nel momento più importante della stagione, ma rimangono una buona squadra e vanno a caccia di punti per migliorare la loro situazione ai playoffs che sono già certi di giocare, così come ovviamente sono certi di giocare la post-season anche gli Avalanche che avranno matematicamente pure il primo posto di Conference. Nashville è comunque avanti a sorpresa 2-1 nei precedenti stagionali contro Colorado che ha perso in tutto solo 18 partite quest’anno. Tutte e 3 queste sfide sono state spettacolari e i gol non sono mancati (8.0 gol totali di media).

Pronostici Hockey NHL Week 29: le partite di venerdì

Ricchissima giornata da 15 partite anche se alcune non hanno grande valore o sembrano scontate. Non è mai scontata Toronto Maple Leafs-Boston Bruins, sfida di Atlantic dove al momento Toronto è 2° solo a Florida. I Maple Leafs hanno battuto 2 volte su 2 i Bruins in questa stagione, segnando 11 gol (6-4 e 5-2) con l’attacco punto di forza dei canadesi.

Potrebbe essere importante, ma potrebbe anche non valere più niente per gli ospiti St.Louis Blues-Vegas Golden Knights. Il momento dei Golden Knights è difficile con diverse assenze (tra cui il portiere Robin Lehner) che hanno minato la corsa finale con 3 sole vittorie nelle ultime 9 partite. Vegas ha perso anche i 2 precedenti stagionali contro St.Louis (1-3 e 2-5).

Tra le altre sfide da non perdere vi segnaliamo: NY Rangers-Washington Capitals (Washington con Ovechkin non al meglio e perdenti 1-4 a fine febbraio nella Grande Mela) e Minnesota Wild-Colorado Avalanche (due squadre di cui abbiamo già parlato e sono tra le migliori a Ovest).

Pronostici Hockey NHL Week 29: le sfide dell’ultimo weekend di regular season

Nel fine settimana si gioca solo domenica e si gioca una sola partita, nemmeno tanto spettacolare visto che parliamo di Winnipeg Jets-Seattle Kraken, sfida in programma nel primo pomeriggio italiano che sarà poco più di una passerella visto che i Jets hanno giocato un brutto finale di stagione e sono stati eliminati dalla post-season.

Seattle è la peggior squadra come rendimento nelle scommesse in trasferta (-12.68 unità) e i Jets hanno vinto i 2 precedenti stagionali contro i Kraken: 3-0 a Seattle a dicembre e 5-3 a febbraio qui a Winnipeg.

Tutte le quote sul Hockey NHL

Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 4,25

Florida Panthers 6,25

Calgary Flames 8,75

Carolina Hurricanes 11

Toronto Maple Leafs 11

Tampa Bay Lightning 12

Boston Bruins 18

St. Louis Blues 18

Minnesota Wild 18

New York Rangers 18

Edmonton Oilers 20

Pittsburgh Penguins 20

Washington Capitals 35

Nashville Predators 35

Dallas Stars 35

Los Angeles Kings 35

Vegas Golden Knights 90

Nhl – Eastern Conference

Florida Panthers 3,45

Toronto Maple Leafs 5,75

Tampa Bay Lightning 6,25

Carolina Hurricanes 6,50

New York Rangers 9,00

Boston Bruins 9,75

Pittsburgh Penguins 11

Washington Capitals 16

Nhl – Western Conference

Colorado Avalanche 2,35

Calgary Flames 4,50

Minnesota Wild 9,25

Edmonton Oilers 9,75

St. Louis Blues 10

Dallas Stars 18

Los Angeles Kings 18

Nashville Predators 18

Vegas Golden Knights 55

