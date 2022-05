Pronostici Hockey NHL Playoffs primo turno, inizia la post-season di Hockey su ghiaccio con le prime serie al via dal 2 maggio 2022. Vediamo le quote antepost, le analisi e i consigli per le scommesse sulle sfide in programma al primo turno per i quarti di finale di conference.

Pronostici Hockey NHL Playoffs primo turno: Avalanche squadra da battere

I Colorado Avalanche rimangono i favoriti per la vittoria della Stanley Cup. La quota di Colorado è un pò salita ma rimane sempre davanti ai Florida Panthers. Colorado ha chiuso la regular season col miglior record assoluto (56-19-7) e vuole riscattare gli scorsi playoffs dove da favoriti sono usciti al primo turno contro Vegas. I Panthers hanno vinto l’Atlantic Division grazie all’attacco, il loro punto di forza visto che il reparto guidato da Jonathan Huberdeau è stato il migliore di questa stagione con 4.11 gol segnati di media.

Il terzo incomodo potrebbero essere i Calgary Flames, squadra ben bilanciata su entrambi i lati del campo e con tanta qualità grazie ai big three Johnny Gaudreau, Elias Lindholm, Matthew Tkachuk. Calgary si è meritata la Pacific Division con un record di 50-21-11.

Un ottimo finale di stagione ha permesso ai Toronto Maple Leafs di migliorare la propria posizione anche nelle lavagne antepost, agganciando i Carolina Hurricanes e superando i Tampa Bay Lightning. Toronto è quella che convince di più delle tre con un ottimo portiere ma anche un giocatore da 60 gol come Auston Matthews. Gli Hurricanes hanno vinto la Metropolitan Division con un record di 54-20-8 ma hanno un primo turno delicato contro Boston e voglio vedere come usciranno. Tampa è sempre da tenere in considerazione tra le contender, titolare di un attacco letale se in palla, guidato da Steven Stamkos. Non è un caso che i Lightning abbiano vinto le ultime 2 Stanley Cup e cercano uno storico tris.

Hockey NHL Betting Trend

Vediamo i risultati complessivi della regular season NHL con i trends su Moneyline, Puckline ed Over/Under.

Pronostici Hockey NHL Playoffs primo turno: quarti di finale Eastern Conference

Boston Bruins – Carolina Hurricanes

Regular Season: Hurricanes 3-0 (O/U 2-1, punteggio totale 16-1 Carolina, 5,66 gol di media).

Primo turno davvero scomodo per Carolina e lo vediamo anche dalle quote antepost che mettono entrambe alla pari @1.87 per il passaggio del turno anche se i precedenti stagionali sono schiaccianti per i Bruins e nettamente in favore di Carolina.

Pittsburgh Penguins – New York Rangers

Regular Season: Rangers 3-1 (0/U 1.-3, punteggio totale 11-4 NYR, 3,75 gol di media).

Altra serie in grande equilibrio, leggermente favoriti i Rangers @1.82 sui Penguins @1.92 e sono d’accordo. Pittsburgh ha vinto 1-0 la prima sfida dell’anno ma dal 25 marzo al 7 aprile ha perso le successive 3 sfide contro NYR. I Rangers hanno giocato una grande stagione tanto da essere stati anche i migliori come rendimento nelle scommesse con un ottimo +13,80 unità, staccando nettamente Minnesota al 2° posto a +9.09. Questo è una sorta di testa coda visto che, guarda caso, proprio i Penguins sono i peggiori tra le squadre arrivate alla post-season nelle scommesse con una stagione regolare costata -3.10 unità come rendimento in moneyline.

Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs

Regular Season: 2-2 (O/U 3-1, 16-12 Tampa, 7.0 gol di media).

Anche qui abbiamo un equilibrio che vede leggermente avanti Toronto @1.82 su Tampa @1.92 ed equilibrio pure nei precedenti stagionali, anche se i Lightning hanno giocato leggermente meglio e segnato di più rispetto ai Maple Leafs.

Washington Capitals – Florida Panthers 3,75 1,25

Regular Season: Panthers 2-1 (O/U 3-0, punteggio totale 13-12 Florida, 8,33 gol di media)

Qui non ci sono dubbi, Florida è favorita @1.25 per la vittoria della serie mentre l’upset di Washington si gioca @3.75. Attenzione ai gol che non sono mai mancati nei 3 precedenti di regular season.

Pronostici Hockey NHL Playoffs primo turno: quarti di finale Western Conference

Dallas Stars – Calgary Flames

Regular Season: Flames 2-1 (O/U 2-0-1, punteggio totale 11-9 Calgary, 6,66 gol di media)

Qui abbiamo i Flames nettamente favoriti per vincere la serie @1.25 mentre gli Stars si giocano @3.75. Il risultato esatto più gettonato è il 4-1 Calgary @3.50 mentre per lo sweep da 4-0 si sale @5.50.

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers

Regular Season: Oilers 3-1 (O/U 2-1-1, punteggio totale 13-12 Edmonton)

La vittoria della serie di Edmonton si gioca @1.40 mentre LAK è data @2.80. Gli Oilers sono favoriti, ma non sottostimerei i Kings che potrebbero portarla anche a gara 6 o a gara 7 questa serie. Il 4-3 Oilers si gioca @7, per il 4-2 si scende leggermente @5.

Nashville Predators – Colorado Avalanche

Regular Season: Predators 3-1 (O/U 4-0, punteggio totale 17-16 Predators, 8,25 gol di media)

Colorado è la squadra da battere e in stagione ha perso appena 9 partite, un dato impressionante, ma è altrettanto impressionante che un terzo delle sconfitte siano arrivate proprio contro i Predators quotati però @5.75 per la vittoria della serie. Gli Avalanche sono dati @1.12 nonostante tutto.

St. Louis Blues – Minnesota Wild 2,25 1,60

Regular Season: Blues 3-0 (O/U 3-0, punteggio totale 16-12, 9.3 gol di media).

Al contrario delle sfide a Est, questa è l’unica serie equilibrata in quota ad Ovest, e comunque c’è una netta favorita, Minnesota @1.60 mentre la vittoria di St.Louis è offerta @2.25 anche se i Blues hanno sempre battuto i Wild in regular season (2 volte in overtime) e in tutte partite da Over, ricche di gol.

Tutte le quote sulla NHL

Stanley Cup Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 4,50

Florida Panthers 5,50

Calgary Flames 8,50

Carolina Hurricanes 10

Toronto Maple Leafs 10

Tampa Bay Lightning 12

Minnesota Wild 15

Edmonton Oilers 18

New York Rangers 18

Boston Bruins 18

St. Louis Blues 20

Pittsburgh Penguins 20

Washington Capitals 40

Los Angeles Kings 40

Nashville Predators 50

Dallas Stars 50

Nhl – Eastern Conference

Florida Panthers 3,50

Toronto Maple Leafs 5,50

Tampa Bay Lightning 6,50

Carolina Hurricanes 6,50

Boston Bruins 9,00

New York Rangers 9,00

Pittsburgh Penguins 10

Washington Capitals 18

Nhl – Western Conference

Colorado Avalanche 2,25

Calgary Flames 3,75

Minnesota Wild 8,50

Edmonton Oilers 9,00

St. Louis Blues 10

Los Angeles Kings 18

Dallas Stars 20

Nashville Predators 25

