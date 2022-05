Pronostici Playoffs NHL Semifinali Conference al via dal 17 maggio. Continua la corsa alla Stanley Cup 2022 con Florida Panthers-Tampa Bay Lightning e Carolina Hurricanes-NY Rangers a Est e Colorado Avalanche-St.Louis Blues e Calgary Flames-Edmonton Oilers a Ovest.

Hockey NHL Betting Trend

Il fattore campo si conferma determinante ai playoffs. Nell’ultima settimana i Favoriti in casa hanno quasi sempre vinto (12-2-1, 80% di casse), risultando il trend più interessante nelle scommesse assieme ad un impressionante 63,6% di Over. Al primo turno c’è stato un solo sweep (4-0 di Colorado su Nashville), un doppio 4-2 e ben 5 gare 7 a confermare il grande equilibrio dei playoffs NHL e la difficoltà nel fare previsioni.

Nonostante questo le ultime giornate ci hanno portato una lunga striscia di risultati positivi con le scommesse in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Questa una carrellata dei risultati dal 9 maggio ad oggi!

In questa post-season la miglior squadra come rendimento in termini di scommesse è quella dei St.Louis Blues che hanno garantito finora un profitto di +2.41 unità, staccando i Colorado Avalanche (+1.54), nonostante lo sweep messo a segno da questi ultimi ai danni dei Predators, anche se le quote molto basse per gli Avalanche non hanno permesso di fare un grande profitto a chi ha sempre scommesso sulla vittoria di Colorado nelle partite del primo turno. Al contrario i LA Kings (+0.97) hanno chiuso in positivo per gli scommettitori nonostante abbiano perso la serie contro Edmonton, andando però decisamente meglio del previsto fino a gara 7, e se ricordate noi lo avevamo consigliato nello scorso articolo come puoi vedere anche qui sotto:

Pronostici Playoffs NHL Semifinali Conference: le sfide a Est

Florida Panthers-Tampa Bay Lightning

Precedenti Regular Season: 2-2, O/U 2-2 (8,5 gol di media).

Playoffs: Florida O/U 3-3 (6,5 gol di media) – Tampa Bay O/U 5-2 (6.71 gol di media).

Pick: Florida rimane la favorita a Est ed è quindi favorita per la vittoria anche sui Lightning, anche se Tampa ha dimostrato di essere bi-campione della Stanley Cup non a caso, uscendo da una situazione difficile al primo turno contro Toronto, e dimostrando grande carattere di squadra. In questo derby della Florida penso che si andrà a gara 7, il vincente decidetelo voi. Florida in 7 si gioca @5.00, per il successo di Tampa a gara 7 si sale @7.50 di quota.

Carolina Hurricanes-NY Rangers

Precedenti Regular Season: Carolina 3-1, O/U 3-1 (6.0 gol di media).

Playoffs: Carolina O/U 5-1-1 (6,28 gol di media) – NY Rangers O/U 7-0 (8,14 gol di media).

Pick: Carolina favorita grazie alla sua dominante difesa, la migliore per gol e tiri concessi anche se in questa post-season ha dato vita a partite ad alto punteggio contro Boston, per non parlare di NYR che ha sempre segnato Over nella spettacolare serie ad alta intensità offensiva contro Pittsburgh. Questo trend potrebbe continuare mentre per la vittoria della serie sono d’accordo con i bookmakers che favoriscono gli Hurricanes. La serie contro Boston nascondeva delle insidie che Carolina ha ben disinnescato e gestito facendo fruttare il fattore campo che avrà anche contro i Rangers e che potrebbe fare la differenza. Dico Hurricanes in 6 @ ed Hurricanes in 7. Entrambe le selezioni si giocano @5, dividiamo la puntata.

Pronostici Playoffs NHL Semifinali Conference: le partite a Ovest

Colorado Avalanche-St.Louis Blues

Precedenti Regular Season: Colorado 2-1, O/U 3-0 (7,66 gol di media).

Playoffs: Colorado O/U 3-1 (7,5 gol di media) – St.Louis O/U 3-3 (6,33 gol di media).

Pick: Gli Avalanche sono stati gli unici a completare uno sweep al primo turno, e lo hanno fatto contro una delle squadre che li aveva messi più in difficoltà in regular season. I Blues hanno gestito bene la serie contro i Wild, ma ora li vedo al capolinea anche se penso che questa volta gli Avalanche qualcosa concederanno. Dico Colorado in 5 @3.50 e copro un pò anche con Colorado in 6 @4.75. Se invece credete in un altro sweep degli Avalanche lo giocate @5.50 ma come detto io credo che almeno una questa volta la perderanno.

Calgary Flames-Edmonton Oilers

Precedenti Regular Season: 2-2, O/U 3-1 (8.25 gol di media).

Playoffs: Calgary O/U 2-1-4 (4.14 gol di media) – Edmonton O/U 3-4 (6.28 gol di media).

Pick: Sulla carta è la sfida più equilibrata. Entrambe hanno dovuto faticare fino a gara 7 e anche i precedenti stagionali sono in perfetta parità, con la squadra di casa che ha sempre vinto e il vantaggio del fattore campo ce l’hanno i Flames. Inoltre gli Oilers a tratti mi hanno convinto contro LAK, alternando però pessime prestazioni quindi gioco Calgary in 6 @5 e anche Calgary in 7 @4.50 per il discorso del fattore campo, se sarà sempre rispettato, e anche per il generale livellamento ed equilibrio che stiamo vedendo in questa post-season NHL.

Tutte le quote sull’Hockey NHL

Stanley Cup Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 2,90

Florida Panthers 4,75

Calgary Flames 6,50

Carolina Hurricanes 7,00

Tampa Bay Lightning 8,00

Edmonton Oilers 14

New York Rangers 15

St. Louis Blues 18

Nhl – Eastern Conference

Florida Panthers 2,50

Carolina Hurricanes 3,50

Tampa Bay Lightning 3,75

New York Rangers 7,00

Nhl – Western Conference

Colorado Avalanche 1,80

Calgary Flames 3,50

Edmonton Oilers 7,50

St. Louis Blues 9,50

Passaggio del Turno Sf Playoff 2022

Carolina Hurricanes – New York Rangers 1,45 2,65

Colorado Avalanche – St. Louis Blues 1,25 3,75

Edmonton Oilers – Calgary Flames 2,50 1,50

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 1,65 2,15

Tutte le giocate NHL le trovi nel Telegram di BETTING MANIAC. Segui anche il profilo INSTAGRAM.