Pronostici Playoffs NHL Finali Conference, siamo arrivati al penultimo capitolo della corsa alla Stanley Cup 2022. A Ovest iniziano Colorado Avalanche-Edmonton Oilers mentre ad Est toccherà a NY Rangers-Tampa Bay Lightning.

Pronostici Playoffs NHL Finali Conference: Colorado Avalanche-Edmonton Oilers

Colorado Avalanche-Edmonton Oilers

Precedenti Regular Season: Avalanche 2-1 (O/U 1-2, 5,66 gol di media).

Playoffs: Avalanche 8-2 (+1.98 unità) O/U 6-4 (7,00 gol) – Oilers 8-4 (+3.25 unità) O/U 7-5 (7.41 gol).

Pick: Nella serie con i Blues abbiamo visto qualche passo falso in casa da parte degli Avalanche che però hanno sempre risposto bene in trasferta e sulla carta rimangono la miglior squadra forte di un super attacco, ma anche di una solida difesa mentre gli Oilers hanno a loro volta un ottimo attacco ma la difesa è nettamente inferiore. Gioco gli AVALANCHE 4-2 @5.00 perchè comunque Edmonton dopo aver faticato più del previsto contro LAK, ha messo a segno un bel upset superando in 5 partite un avversario ostico e completo come Calgary.

Pronostici Playoffs NHL Finali Conference: NY Rangers-Tampa Bay Lightning

NY Rangers-Tampa Bay Lightning

Precedenti Regular Season: Rangers 3-0 (O/U 1-2, 4,66 gol di media).

Playoffs: Rangers 8-6 (+0.86 unità) O/U 9-5 (6,42 gol) – Lightning 8-3 (+5.36 unità) O/U

Pick: I Rangers sono la squadra che ha giocato più partite per arrivare alla finale di Eastern Conference. Dopo una stagione convincente i Rangers hanno prima eliminato i Penguins, poi hanno messo a segno un grande upset andando a vincere in Carolina gara 7 contro i favoriti Hurricanes, mettendo in mostra una grande difesa e un gran portiere, così come i Lightning che si affidano ad un impressionante Vasilevskiy capace di inchiodare i Panthers. Qui è davvero difficile fare un pronostico anche se Tampa è favorita per andare a giocarsi la 3° Stanley Cup consecutiva. Non darei per morti i Rangers tanto che potremmo arrivare a GARA 7 (4-3 Tampa @4.50, 4-3 NYR @7.50).

Tutte le quote sulla Stanley Cup

Quote Testa a Testa Gara 1

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 1,53 2,40

Ny Rangers – Tampa Bay Lightning 1,95 1,80

Nhl – Western Conference

Colorado Avalanche 1,45

Edmonton Oilers 2,65

Nhl – Eastern Conference

Tampa Bay Lightning 1,50

New York Rangers 2,50

Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 2,10

Tampa Bay Lightning 3,30

Edmonton Oilers 6,50

New York Rangers 6,75

Risultato Esatto Serie Edm – Col

1 – 4 4,00

3 – 4 4,50

2 – 4 5,00

0 – 4 7,00

4 – 2 8,00

4 – 3 10

4 – 1 12

4 – 0 15

Risultato Esatto Serie Nyr – Tbl

3 – 4 4,50

2 – 4 5,00

1 – 4 5,00

4 – 2 6,50

4 – 3 7,50

4 – 1 10

0 – 4 10

4 – 0 15

