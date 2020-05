Scommesse Motori: il 17 maggio torna in pista la NASCAR Cup Series a Darlington. Harvick e Logano i favoriti dalle quote antepost

La stagione di Cup Series di NASCAR era stata interrotta dopo le prime 4 gare su 36, ma il 17 maggio si torna in pista a Darlington. I favoriti dalle quote antepost sono Kevin Harvick e Joey Logano.

In attesa del inizio dei mondiali di Formula 1 e MotoGP, oggi parliamo di Pronostici sui Motori occupandoci di un cult negli States, la stagione di Cup Serie di NASCAR che torna dal 17 maggio.

NASCAR: si torna in pista a Darlington il 17 maggio 2020

Il 17 maggio dal Darlington Raceway in South Carolina torna in pista la stagione di Cup Series della NASCAR. Siamo andati a vedere le quote antepost aggiornate per la vittoria finale, disponibili anche su bookmakers italiani, oltre ai favoriti per la vittoria della gara di Darlington 400.

Kevin Harvick, in pista con la Ford #4 dello Stewart-Haas Racing e leader provvisorio della Cup Series, e Joey Logano con la Mustang #22 del Team Penske, sono i due favoriti al momento per la vittoria finale delle Cup Series secondo le quote anteposto. Harvick ha vinto a Phoenix mentre Logano si è imposto due volte in questo 2020 in occasione delle gare di Nevada ed in Arizona. Entrambi i piloti saranno sicuramente presenti ai Playoffs visto che una singolo successo prevede l’ingresso di diritto alla fase cruciale della stagione e assieme a loro ci saranno anche Alex Bowman (Hendrick Motorsport) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing). Bowman ha vinto il round di Fontana, mentre Hamlin ha vinto per la terza volta in carriera la mitica Daytona 500.

Attenzione a Kyle Busch su Toyota che potrebbe, a breve, strappare un pass per i Playoffs visto che parliamo di uno dei migliori piloti a cui manca la vittoria ma che ha già incassato un secondo posto a Fontana ed un terzo nell’ultima prova disputata. Occhio anche a Martin Truex Jr, campione della Cup Series 2017, in pista con la terza Camry del Gibbs Racing. Finora non ha brillato in questo avvio, ma ci aspettiamo un riscatto e magari la pausa gli avrà fatto bene.

Positivo invece Brad Keselowski, il compagno di squadra di Logano, che ha già incassato due Top10 nelle location di Las Vegas e Fontana. Potrebbe essere un candidato al podio in questa gara. Vediamo ora la top-16 delle quote per la vittoria di Darlington 400 (tra parentesi la quota per il podio).

Kevin Harvick @6.50 (@2.50)

Kyle Busch @6.50 (@2.50)

Denny Hamlin @7.40 (@2.75)

Martin Truex Jr. @8.50 (@3.25)

Joey Logano @9 (@3.50)

Brad Keselowski @10 (@3.75)

Chase Elliott @11 (@4)

Erik Jones @15 (@4.75)

Alex Bowman @16 (@5)

Kurt Busch @23 (@6.50)

Ryan Blaney @23 (@6.50)

William Byron @26 (@7)

Jimmie Johnson @26 (@7)

Matt Kenseth @29 (@8)

Matt Di Benedetto @41 (@11)

Clint Bowyer @51 (@13)

Aric Amirola @51 (@13)

Il nostro favorito per la vittoria di Darlington 400 è Kyle Busch @6.50 che è andato sul podio 2 volte negli ultimi 3 anni a Darlington e in generale ha incassato 7 top-7 su 8 prestazioni qui. 2 su 3 sono anche i podi che Busch ha incassato finora in questa stagione. Harvick sarà un osso duro qui a Darlington dove in 6 presenze non è mai andato fuori dalla top-10, e ha raggiunto i primi 10 posti anche in tutte le 4 gare finora disputate quest'anno. La possibile sorpresa potrebbe essere Kurt Busch @23 che ha incassato 3 top-7 consecutive qui a Darlington. Lo abbiamo visto 3° a Fontana e 6° a Phoenix. La quota è di valore.

Vediamo anche la top-15 delle quote antepost di William Hill per la vittoria finale delle Cup Series 2020 di NASCAR:

Kevin Harvick @5.50

Joey Logano @7.00

Martin Truex Jr. @8.00

Chase Elliott @8.50

Brad Keselowski @9.50

Denny Hamlin @9.50

Jimmie Johnson @15.00

Alex Bowman @16.00

Ryan Blaney @19.00

William Byron @21.00

Kurt Busch @36.00

Erik Jones @41.00

Aric Almirola @51.00

Clint Bowyer @51.00

Matt DiBenedetto @51.00