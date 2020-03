Gran Premio d'Australia 2020, 1° appuntamento mondiale da Melbourne. I pronostici sulla Formula 1 del 15/03/2020

Il coronavirus ha fermato l'inizio della MotoGP, ma non della Formula 1 che correrà a Melbourne la prima gara del mondiale, come di consueto il Gran Premio d'Australia 2020 con la Mercedes che parte ancora una volta con i favori di quote e pronostici.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori col GP d'Australia 2020 di Formula 1, primo appuntamento della stagione, ma come al solito iniziamo andando a vedere i nostri rendimento nelle scommesse delle ultime 5 stagioni con le giocate di Panda e Guru.

2020:

Formula 1: -

MotoGP: -

Superbike: 0-2 (-3.00 unità)

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Seguite Guru e Panda anche nella rubrica podcast MOTOR PICK:

Analisi GP Australia 2020

Finalmente l'attesa è finita, la stagione di Formula 1 inizia a Melbourne, col GP d'Australia. Si riparte con la Mercedes che appare superiore. Nei test di Barcellona si è visto il sistema Das, e tanta completezza per la W11, anche se c'è il problema sull'affidabilità (5 rotture in 6 giorni). Lewis Hamilton, campione del mondo, parte davanti a tutti, ma occhio al compagno Valtteri Bottas che qui ad Albert Park di solito va forte, e lo scorso anno ha vinto proprio lui.

Ferrari, nascosta o lenta davvero? Le parole di Mattia Binotto e per quanto visto nei test, sembrano far pensare ad un altra stagione difficile per la Rossa (così come i problemi delle altre motorizzate Ferrari, guarda caso). Charles Leclerc e Sebastian Vettel inoltre devono trovare un equilibrio interno nei box dopo le frizioni dello scorso anno.

La Red Bull, col buon lavoro di Honda, l'affidabilità ma anche la completezza su giro secco e passo, potrebbe essere la vera anti Mercedes, anche perché il talento non manca nemmeno alla guida con Max Verstappen, un predestinato, ma anche Alexander Albon potrà togliersi qualche soddisfazione quest'anno.

McLaren si presenta come prima delle "normali", dietro alle Big Three con Carlos Sainz e Lando Norris, due buoni piloti. La scuderia di Woking nei test ha lavorato moltissimo sull'affidabilità, un problema che se risolto al meglio potrà permettere a questi piloti di andare con costanza a punti.

Racing Point. La Mercedes del 2019, ma colorata di rosa, spaventa il gruppo dietro alle Big Three, e specialmente ad inizio stagione Sergio Perez (in particolare) e Lance Stroll potrebbero sorprendere.

La Renault ha salutato Hulkenberg affidando la seconda guida al rientrante Esteban Ocon, pilota che ci piace molto e che si troverà al fianco di Daniel Ricciardo. La scuderia francese ha fatto vedere luci ed ombre e sembra ancora lontana dalle prime della classe.

Discorso simile per Alphatauri, la ex Toro Rosso, che riparte da un buon potenziale che però non dovrebbe permettere a Pierre Gasly e Daniil Kvyat di fare la differenza, ma di incassare top-10 con continuità si.

La stagione inizia decisamente in salita invece per l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. La monoposto motorizzata Ferrari è stata abbastanza negativa nei test di Barcellona.

Male anche la Haas che arriva da un 2019 disastroso e anche per il 2020 non c'è molto da sorridere, inoltre si riparte da 2 piloti abbastanza criticati anche se di esperienza. Se Kevin Magnussen può ancora passare, Romain Grosjean lo scorso anno ha registrato da solo 7 ritiri!

Chiudiamo con la Williams che ha migliorato rispetto al 2019 (ma peggiorare sarebbe stato quasi impossibile visto il disastro). Resta il fatto che si partiva con un gap esagerato e la Williams sarà tra le ultime in modo abbastanza costante anche nel 2020, nonostante il talentuoso pilota George Russell e poi c'è da valutare il debuttante canadese Nicholas Latifi.

Tracciato e Condizioni Meteo

Albert Park è un tracciato che non ammette molti errori, pista molto veloce, nonostante sia il risultato dell’unione di strade normalmente aperte alla circolazione. Distanza a giro: 5,303 km. Numero di curve: 16, dieci a destra e sei a sinistra. Carico Aerodinamico: Alto. Possibilità di Safety Car: 50%. Possibilità di Sorpasso: Difficile. Vincitori dalla Pole Position: 14 su 22 edizioni su questo tracciato. Peggior Posizione di Partenza per un Vincitore: undicesimo (Coulthard 2003). Numero di Frenate: 9. Frenata più Impegnativa: la seconda staccata, alla curva 3

Programma Tv GP Australia 2020

Diretta tv su Sky Sport F1 mentre TV8 manderà in onda qualifiche e gara in differita.

Venerdi 13-03-2020: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 2.00-3.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 4.00 e 16.15, F1, Prove libere 1, repliche

ore 6.00-7.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 10.30, 14.00, 18.00, 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 14-03-2020: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 4.00-5.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 7.00, F1, Qualifiche, diretta (ore 15.00 DIFFERITA TV8)

ore 9.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.45, 21.00 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 15-03-2020: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 6.10, F1, Gara, diretta (ore 14:45 DIFFERITA TV8)

ore 10.00, 14.00 e 20.00, F1, Gara, repliche

ore 18.00 e 23.30, F1, Gara, sintesi

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Recap delle statistiche del 2019:

Pole:

Hamilton: 5 (Australia @2.75 - Monaco @2 - Francia @2 - Germania @1.85 - Abu Dhabi @3)

Leclerc: 6 (Bahrain @7.50 - Austria @5.50 - Belgio @3.25 - Italia @2 - Singapore @9 - Russia @2.75)

Bottas: 5 (Cina @6.50 - Azerbajan @3.50 - Spagna @3.25 - Gran Bretagna @4.75 - Stati Uniti @11)

Vettel: 2 (Canada @4.50 - Giappone @4)

Verstappen: 3 (Ungheria @3.50 - Messico @4.50 - Brasile @3.75)

Gara:

Bottas: 4 (Australia @7.50 - Azerbajan @4.50 - Giappone @10 - Stati Uniti @10)

Hamilton: 11 (Bahrain @2.50 - Cina @3.25 - Spagna @2.25 - Monaco @2.25 - Canada @2.20 - Francia @1.85 - Gran Bretagna @1.75 - Ungheria @2 - Russia @2.75 - Messico @3.50 - Abu Dhabi @2.75)

Verstappen: 3 (Austria @20 - Germania @8 - Brasile @4)

Leclerc: 2 (Belgio @4 - Italia @2.50)

Vettel: 1 (Singapore @12)

Giro Veloce:

Bottas 3 (Australia @9 - Canada @4.50 - Brasile @8)

Leclerc 4 (Bahrain @7.50 - Azerbajan @3 - Messico @4.50 - Stati Uniti @5)

Gasly 2 (Cina @17 - Monaco @9)

Hamilton 6 (Spagna @4.50 - Gran Bretagna @5.50 - Italia @4 - Russia @4 - Giappone @4 - Abu Dhabi @3.50)

Vettel 2 (Francia @4.50)

Verstappen: 3 (Austria @4.50 - Germania @6.50 - Ungheria @4.50)

Magnussen: 1 (Singapore @100)

Podi:

Bottas: 15 (Australia @1.36 - Bahrain @1.35 - Cina @1.25 - Azerbajan @1.28 - Spagna @1.35 - Monaco @1.22 - Francia @1.33 - Austria @1.25 - Gran Bretagna @1.40 - Belgio @1.70 - Italia @1.83 - Russia @1.83 - Giappone @2 - Messico @3.50 - Stati Uniti @2.20)

Hamilton: 17 (Australia @1.12 - Bahrain @1.22 - Cina @1.25 - Azerbajan @1.16 - Spagna @1.25 - Monaco @1.16 - Canada @1.15 - Francia @1.17 - Gran Bretagna @1.17 - Ungheria @1.25 - Belgio @1.25 - Italia @1.22 - Russia @1.25 - Giappone @1.22 - Messico @1.35 - Stati Uniti @1.25 - Abu Dhabi @1.17)

Verstappen: 8 (Australia @2.10 - Spagna @2.50 - Austria @3.50 - Germania @1.95 - Ungheria @1.55 - Singapore @1.20 - Stati Uniti @2.20 - Brasile @1.26 - Abu Dhabi @1.40)

Leclerc: 9 (Bahrain @2.85 - Canada @1.60 - Francia @1.70 - Austria @1.65 - Gran Bretagna @1.45 - Italia @1.17, Singapore @2.65 - Russia @1.25 - Abu Dhabi @1.35)

Vettel: 9 (Cina @1.40 - Azerbajan @1.40 - Monaco @2.20 - Canada @1.40 - Germania @1.95 - Ungheria @1.95 - Singapore @3.50 - Giappone @1.35 - Messico @1.33)

Kvyat: 1 (Germania @50)

Gasly: 1 (Brasile @15)

Sainz: 1 (Brasile @15)

Safety SI-NO: 9-12

Australia NO @3.25

Bahrain SI @1.66

Cina NO @2.25

Azerbajan NO @5.50

Spagna SI @1.83

Monaco SI @1.16

Canada NO @2.75

Francia NO @2.50

Austria NO @2.25

Gran Bretagna SI @1.50

Germania SI @1.50

Ungheria NO @2.25

Belgio SI @1.50

Italia NO @2.25

Singapore SI @1.12

Russia SI @1.40

Giappone NO @4.00

Messico NO

Stati Uniti NO @2.50

Brasile SI @1.50

Abu Dhabi NO @1.83

Over/Under Piloti (15.5): 19-2

Australia OVER (17) @2.10

Bahrain OVER (19) @1.85

Cina OVER (18) @1.40

Azerbajan OVER (16) @2.20

Spagna OVER (18) --

Monaco (19) @2.20

Canada (18) @1.28

Francia (19)

Austria (20)

Gran Bretagna (17)

Germania (14)

Ungheria (19)

Belgio (18)

Italia (17)

Singapore (17)

Russia (15)

Giappone (19)

Messico (18)

Stati Uniti (18)

Brasile (19)

Abu Dhabi (19)

Margini Vittoria:

Australia più di 8 secondi @2.25

Bahrain meno di 4 secondi @2.62

Cina 4-8 secondi @4.00

Azerbajan meno di 4 secondi @2.25

Spagna 4-8 secondi @3.25

Monaco meno di 4 secondi @2.10

Canada meno di 4 secondi @2.10

Francia più di 8 secondi @3.25

Austria meno di 4 secondi @2.10

Gran Bretagna più di 8 secondi @2.37

Germania 4-8 secondi @3.50

Ungheria più di 8 secondi @2.50

Belgio più di 8 secondi @2.10

Italia meno di 4 secondi @3.00

Singapore meno di 4 secondi @2.28

Russia meno di 4 secondi @2.75

Giappone più di 8 secondi @2.87

Messico meno di 4 secondi @2.20

Stati Uniti 4-8 secondi @3.25

Brasile 4-8 secondi @3.50

Abu Dhabi più di 8 secondi @3.25

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 14-7 / 15-6 / 0-2

Vettel-Leclerc: 9-12 / 12-9 / 2-2

Verstappen-Albon 8-1 / 5-4 / 2-0

Gasly-Kvyat 8-2 / 5-4 / 0-1

Grosjean-Magnussen: 8-13 / 9-11 / 7-2

Hulkenberg-Ricciardo: 7-14 / 8-12 / 2-4

Perez-Stroll: 18-3 / 16-5 / 2-2

Raikkonen-Giovinazzi: 12-9 / 17-4 / 2-1

Sainz-Norris: 10-11 / 13-8 / 3-4

Kubica-Russell: 0-21 / 3-17 / 2-2

---

Verstappen-Gasly: 11-1 / 11-1 / 0-1

Kvyat-Albon: 6-6 / 7-5 / 2-1

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 19

Ferrari: 15

RedBull: 15

McLaren: 8

Renault: 6

Racing Point: 2

Haas: 2

Toro Rosso: 4

Alfa Romeo: 2

Ritiri monoposto

Haas: 9

McLaren: 7

Renault: 6

Toro Rosso: 4

Ferrari: 4

Williams: 4

Racing Point: 4

Red Bull: 3

Alfa Romeo: 3

Mercedes: 2

Quote GP Australia 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Hamilton, Lewis 2,00

Bottas, Valtteri 3,75

Verstappen, Max 4,50

Leclerc, Charles 7,50

Vettel, Sebastian 10

Albon, Alexander 50

Perez, Sergio 100

Sainz Jr, Carlos 150

Stroll, Lance 250

Ricciardo, Daniel 250

Norris, Lando 250

Ocon, Esteban 500

Gasly, Pierre 500

Raikkonen, Kimi 500

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Kvyat, Daniil 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Grosjean, Romain 1.000

QUOTE GARA Snai

Hamilton, Lewis 2,00

Verstappen, Max 4,50

Bottas, Valtteri 4,50

Leclerc, Charles 6,50

Vettel, Sebastian 8,00

Albon, Alexander 50

Perez, Sergio 75

Sainz Jr, Carlos 150

Stroll, Lance 250

Ricciardo, Daniel 250

Norris, Lando 250

Ocon, Esteban 350

Gasly, Pierre 500

Raikkonen, Kimi 500

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Kvyat, Daniil 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Grosjean, Romain 1.000

QUOTE GARA QUOTE GIRO VELOCE Snai

Hamilton, Lewis 3,50

Bottas, Valtteri 5,50

Verstappen, Max 5,50

Albon, Alexander 6,50

Leclerc, Charles 6,50

Vettel, Sebastian 6,50

Sainz Jr, Carlos 25

Perez, Sergio 25

Stroll, Lance 33

Norris, Lando 33

Ricciardo, Daniel 50

Ocon, Esteban 50

Gasly, Pierre 50

Kvyat, Daniil 75

Raikkonen, Kimi 75

Giovinazzi, Antonio 100

Grosjean, Romain 100

Magnussen, Kevin 100

Latifi, Nicholas 250

Russell, George 250

Pronostici Formula 1, GP Australia 2020

Per la pole andiamo su HAMILTON QUALIFICA @2 che al raddoppio rimane sempre una giocata di valore. Il campione del mondo cercherà di aprire il 2020 ritoccando ancora il suo fantastico record al sabato e già nel 2019 qui ad Albert Park fece la pole.

Per quanto riguarda la gara diamo fiducia a RENAULT 2 AUTO A PUNTI @4. Vero che alla scuderia francese sembra mancare qualcosa rispetto alle prime 3, ma forse anche rispetto a McLaren e Racing Point, ma ha a disposizione due ottimi piloti come Ricciardo e Ocon che potranno dare qualcosa in più. Ricciardo inoltre sentirà l'aria di casa e vorrà fare bene qui, così come Ocon dopo l'anno fuori dal Circus.

Chiudiamo con VERSTAPPEN VITTORIA GARA @4.50, su Snai che ci darà un rimborso del 50% fino a €30 se arriverà secondo. Abbiamo detto della Red Bull che ha impressionato positivamente nei test, e Verstappen cercherà di mandare subito un segnale: quest'anno per il mondiale c'è anche lui.

PRONOSTICI GP AUSTRALIA 2020

Qualifica: HAMILTON @2.00 (stake 2)

2 Auto a Punti: RENAULT SI @4.00 (stake 1)

Gara: VERSTAPPEN @4.50 (stake 2)

In Aggiornamento...