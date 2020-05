Scommesse Formula 1: Vettel saluta Maranello, Sainz favorito per sostituirlo in Ferrari nel 2021 ma rimangono aperte le piste Ricciardo, Schumacher ed Hamilton

La notizia della fine del rapporto tra Sebastian Vettel e Maranello non è stata un fulmine a ciel sereno, e a Maranello da tempo stanno sondando il terreno per affiancare una seconda guida a Charler Leclerc. Ora c'è l'ufficialità, Vettel non correrà con la Ferrari nel 2021. Chi al suo posto? Vediamo le quote.

Parliamo di Pronostici Vincenti Formula 1 anche se i motori sono ancora spenti e ci attende una stagione particolare e compressa. Intanto però il mercato non dorme mai, e nemmeno le occasioni per scommettere.

Sebastian Vettel saluta la Ferrari. Sainz in pole per sostituirlo

Sebastian Vettel non correrà per la Ferrari nel 2021. Questo pazzo 2020 sarà la sua ultima stagione a Maranello (sempre se si correrà visto che il mondiale è ancora fermo per l'emergenza Covid-19). I fan e gli scommettitori si interrogano già su chi sarà il suo sostituto. Secondo le quote di Snai sarà Carlos Sainz offerto @1.15 e non sembrano esserci dubbi visto che il giovane Mick Schumacher, figlio di un tedesco che a Maranello ha fatto la storia, è molto staccato @10. Forse a Maranello non vogliono bruciarlo e affiancarlo subito ad un pilota a sua volta ancora giovane come Leclerc.

Staccato @10 anche Daniel Ricciardo attualmente in Renault. Tante volte si è parlato dell'australiano che ama l'Italia. Ricciardo è un ottimo pilota che prima all'ombra di Vettel in Red Bull, poi con una Renault non all'altezza, non ha mai espresso il suo potenziale al 100%. Infine Antonio Giovinazzi chiude il tris @10 di quota. Il sogno di rivedere un italiano sulla Ferrari non è così semplice, e Giovinazzi sarebbe il nome giusto?

Sicuramente non ci sarebbero dubbi su Lewis Hamilton che potrebbe essere tentato a chiudere in Ferrari. Non sarà facile, l'inglese sta bene, vince ed è blindato in Mercedes, ma un cambio con Vettel ha sempre tenuto banco e non è da escludere, tanto che la quota di Hamilton in Ferrari nel 2021 è scesa subito da @50 a @25, assieme a diversi altri piloti come George Russell, Sergio Perez e Nico Hulkenberg. Inoltre i bookmakers non la pensano tutti allo stesso modo. Per esempio su Sisal Hamilton alla Ferrari nel 2021 si gioca @4, e gli analisti di [STANLEY] danno questa possibilità ancora più probabile @3.50, insomma mai dire mai, e in queste condizioni un cippino @25 su Snai potrebbe avere un senso se ci credete.

In lista spuntano anche 2 vecchie glorie della rossa come il ritorno di Fernando Alonso (che non ha mai nascosto di voler tornare in F1) e quello di Kimi Raikkonen passato all'Alfa, e che rimane sempre l'ultimo pilota ad aver portato il titolo a Maranello. Ecco tutte le quote:

Sainz Jr, Carlos 1,15

Schumacher Mick 10

Ricciardo, Daniel 10

Giovinazzi, Antonio 10

Russell, George 25

Perez, Sergio 25

Hamilton, Lewis 25

Hulkenberg Nico 25

Leclerc Arthur 33

Verstappen, Max 50

Alonso Fernando 50

Raikkonen, Kimi 50

Bottas, Valtteri 50

Altro 5,00

