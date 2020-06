Scommesse Formula 1: il calendario dei primi 8 Gran Premi. Si riparte dal 3 luglio col GP d'Austria. In quota è testa a testa Hamilton-Verstappen, più staccato Leclerc

Sarà una stagione di Formula 1 strana quella che inizierà dal 3-5 luglio 2020 a Spielberg per il GP d'Austria che ospiterà un doppio turno visto che si correrà anche il 10-12 luglio nella casa della Red Bull. Verstappen qui va forte ed è subito favorito dalle quote assieme a Hamilton. Più staccata la Ferrari di Leclerc. Vediamo il calendario dei primi 8 GP che aprono la stagione 2020 e tutte le quote.

Finalmente torniamo a parlare anche di Pronostici Formula 1 in una stagione che parte in ritardo, a luglio, per via dell'emergenza Coronavirus, e che sarà molto particolare.

Dal 3 luglio si torna in pista con la Formula 1. Doppio appuntamento in Austria

Finalmente si tornano a riaccendere i motori e andiamo a vedere le quote antepost per la vittoria di questa strana stagione di Formula 1, oltre alle prime quote sul GP d'Austria che si correrà dal 3-5 luglio 2020 a Spielberg, ma si correrà anche la settimana dopo dal 10-12 luglio denominato GP di Stiria visto che si è deciso per un doppio turno in Austria, sul tracciato della Red Bull, questa è già una novità che inoltre da un buon vantaggio a Max Verstappen che qui è sempre andato forte.

Non a caso l'olandese della Red Bull è favorito per il primo GP dell'anno assieme a Lewis Hamilton, il campione in carica su Mercedes. Analisi, appassionati ed esperti che seguono il Circus sembrano concordi nel vedere la Ferrari un pò più indietro quest'anno rispetto a Mercedes, ma anche Red Bull. Staremo a vedere, sta di fatto che in Austria Charles Leclerc in quota parte dietro ai due favoriti, e anche nelle quote antepost la scuderia di Maranello è più in affanno. Inoltre bisognerà anche vedere come andrà la stagione di Sebastian Vettel, che siamo certi sarà l'ultima a Maranello per il tedesco che non ha trovato l'accordo per il rinnovo con la Ferrari che ha puntato su Carlos Sainz.

Il calendario della F1 prevede al momento soltanto 8 appuntamenti ma Liberty Media lo integrerà per la seconda parte di stagione, quindi è probabile che vedremo più GP e anche tante sovrapposizioni con la MotoGP (che invece riprende dal 17 luglio a Jerez) in questa caldissima estate di motori. Vediamo quindi il calendario della Formula 1 per i primi 8 Gran Premi già ufficializzati e vi proponiamo anche quello della MotoGP per capire quali saranno i weekend in cui gli appassionati di motori potranno contare sia sulle quattro che sulle due ruote.

CALENDARIO MONDIALE F1 2020 (PRIME OTTO GARE):

3-5 luglio GP Austria (al Red Bull Ring)

10-12 luglio GP Stiria (al Red Bull Ring)

17-19 luglio GP Ungheria (all’Hungaroring)

31 luglio-2 agosto GP Gran Bretagna (a Silverstone)

7-9 agosto GP 70mo anniversario (a Silverstone)

14-16 agosto GP Spagna (a Barcellona)

28-30 agosto GP Belgio (a Spa-Francorchamps)

4-6 settembre GP Italia (a Monza)

CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2020:

17-19 luglio GP di Spagna (a Jerez)

24-26 luglio GP di Andalucia (a Jerez)

7-9 agosto GP della Repubblica Ceca (a Brno)

14-16 agosto GP d’Austria (a Spielberg)

21-23 agosto GP di Stiria (a Spielberg)

11-13 settembre GP di San Marino (a Misano)

18-20 settembre GP dell’Emilia Romagna (a Misano)

25-27 settembre GP di Catalogna (a Barcellona)

9-11 ottobre GP di Francia (a Le Mans)

16-18 ottobre GP di Aragon (ad Aragon)

23-25 ottobre GP di Teruel (ad Aragon)

6-8 novembre GP d’Europa (a Valencia)

13-15 novembre GP della Comunità Valenciana (a Valencia)

*GP delle Americhe, GP d’Argentina, GP di Thailandia, GP di Malesia: l’eventuale disputa e le eventuali date verranno definite entro il 31 luglio

Mondiale Piloti 2020

Hamilton, Lewis 1,60

Verstappen, Max 4,50

Leclerc, Charles 6,50

Bottas, Valtteri 6,50

Vettel, Sebastian 12

Albon, Alexander 100

Perez, Sergio 250

Ricciardo, Daniel 500

Ocon, Esteban 500

Sainz Jr, Carlos 500

Norris, Lando 500

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Gasly, Pierre 1.000

Stroll, Lance 1.000

Grosjean, Romain 1.000

Raikkonen, Kimi 1.000

Kvyat, Daniil 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

Altro 350

Mondiale Costruttori 2020

Mercedes Gp 1,15

Ferrari 6,50

Red Bull Racing 6,50

Racing Point F1 Team 250

Mclaren 250

Renault F1 Team 500

Alfa Romeo Racing 750

Alphatauri 750

Williams 1.000

Haas F1 Team 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti 2020

T/T Kvyat, Daniil - Stroll, Lance 1,85 1,85

T/T Magnussen, Kevin - Grosjean, Romain 1,45 2,55

T/T Norris, Lando - Ricciardo, Daniel 1,85 1,85

T/T Raikkonen, Kimi - Ocon, Esteban 2,20 1,60

T/T Russell, George - Latifi, Nicholas 1,20 4,00

T/T Sainz Jr, Carlos - Perez, Sergio 2,10 1,65

T/T Verstappen, Max - Leclerc, Charles 1,72 2,00

Gruppo 1 Mondiale Piloti 2020

Verstappen, Max 2,75

Leclerc, Charles 3,00

Bottas, Valtteri 3,00

Vettel, Sebastian 7,50

Gruppo 2 Mondiale Piloti 2020

Norris, Lando 2,75

Ricciardo, Daniel 2,75

Gasly, Pierre 3,75

Raikkonen, Kimi 5,50

Gruppo 3 Mondiale Piloti 2020

Ocon, Esteban 2,25

Stroll, Lance 3,50

Kvyat, Daniil 3,50

Magnussen, Kevin 6,50

Gara Gp Austria

Verstappen, Max 3,00

Hamilton, Lewis 3,00

Leclerc, Charles 5,50

Bottas, Valtteri 6,50

Vettel, Sebastian 7,50

Albon, Alexander 25

Perez, Sergio 50

Sainz Jr, Carlos 100

Stroll, Lance 100

Gasly, Pierre 250

Raikkonen, Kimi 250

Norris, Lando 250

Kvyat, Daniil 250

Ricciardo, Daniel 250

Ocon, Esteban 250

Grosjean, Romain 500

Magnussen, Kevin 500

Giovinazzi, Antonio 500

Latifi, Nicholas 1.000

Russell, George 1.000

