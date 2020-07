Gran Premio d'Austria 2020, 1° appuntamento mondiale da Spielberg. I pronostici sulla Formula 1 del 05/07/2020

Finalmente inizia per davvero la stagione di Formula 1 e parte con un doppio appuntamento da Spielberg col GP d'Austria, casa della Red Bull di Max Verstappen che avrà nella Mercedes di Lewis Hamilton l'avversario principale. La Ferrari sembra partire molto più indietro.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori col GP d'Australia 2020 di Formula 1, primo appuntamento della stagione che parte dopo l'emergenza covid che a marzo aveva annullato il GP d'Australia a ridosso della partenza tanto che avevamo girato già una prima puntata della nuova stagione del podcast MOTOR PICK che trovate nel nostro canale YOUTUBE con le analisi e le scommesse di Panda e Guru. Iniziamo proprio andando a vedere i nostri rendimenti nelle scommesse delle ultime 5 stagioni. Il 2020 è iniziato male, se ricordate si era corso un primo GP di SBK, sembra un era geologica fa.

2020:

Formula 1: -

MotoGP: -

Superbike: 0-2 (-3.00 unità)

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Austria 2020

Non inizia bene il mondiale della Ferrari, anzi a Maranello non c'è grande ottimismo, e questo traspare anche dalle parole del team principal Mattia Binotto. A Zeltweg scenderà in pista la stessa monoposto che avrebbe gareggiato in Australia a metà marzo (i nuovi sviluppi ci saranno in Ungheria). I test invernali, andati in scena a febbraio a Barcellona, avevano già lanciato un importante campanello d’allarme sul rendimento della Rossa molto inferiore alle aspettative. Sebastian Vettel è separato in casa visto che il suo contratto si concluderà a fine anno, Charles Leclerc è al primo anno da capitano a 22 anni alla guida dello sviluppo della monoposto di Maranello, un onere importante in attesa di fare coppia con Carlos Sainz il prossimo anno. Secondo alcuni questo sarebbe un bluff di Maranello che avrebbe tirato il freno a mano durante i test invernali per far credere di essere inferiore agli avversari (ci crediamo poco).

La Red Bull è apparsa competitiva e Max Verstappen ha già escluso la Ferrari dalla lotta: “La Mercedes sarà la squadra da battere, ma la Red Bull è molto forte”. Spielberg è la gara di casa e la RB16 è una vettura molto equilibrata quest'anno quindi aspettiamoci belle cose non solo dall'olandese, ma anche dal suo compagno, Alexander Albon, anche se la potenza del motore Honda è ancora un aspetto chiave che lascia qualche dubbio. Albon ha comunque dimostrato di essere un buon pilota e di aver meritato la promozione. In questo doppio weekend austriaco il suo obiettivo sarà fare almeno un podio, e potrà farcela.

La W11 della Mercedes parte sempre come la macchina da battere, così come il campione in carica che la guida, Lewis Hamilton che anche quest'anno avrà Valtteri Bottas come fidato scudiero sempre pronto però a cercare il colpo vincente. La Mercedes scenderà in pista con la livrea nera per dare supporto al Black Lives Matter sul quale si è speso molto anche Hamilton, criticando anche il Circus della F1.

Tracciato e Condizioni Meteo

Il Red Bull Ring di Spielberg (Stiria, Austria) nasce negli anni ’50. Dopo l’ultima edizione del 2003, il tracciato è stato rilevato dalla Red Bull, che nel 2010 ha finanziato i lavori per un rimodernamento della struttura del paddock, senza modifiche alla pista. Distanza a giro: 4,318km. Numero di curve: 10, sette a destra e tre a sinistra. Possibilità di safety car: 65%. Possibilità di sorpasso: medio. Vincitori dalla pole position: 9 su 30 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: quattordicesimo (Jones, 1977). Frenata più impegnativa: la seconda staccata alla curva 2.

Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più veloci del calendario e richiede un carico aerodinamico medio, ma i top team utilizzeranno ali più cariche in modo da compensare l’aria rarefatta. Nelle ultime 2 edizioni ha sempre vinto Max Verstappen ad interrompere il dominio Mercedes che durava da 4 anni. L'olandese con un altro successo potrebbe agganciare Prost come più vincente in questo GP.

Programma Tv GP Austria 2020

L’intero weekend di gara austriaco sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e NowTV, mentre TV8 manderà in onda qualifiche e gara in differita in chiaro.

Venerdì 3 luglio

ore 9.35-10.20, F3, Prove libere 1, diretta

ore 11.00-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.55-13.40, F2, Prove libere, diretta

ore 14.05-14.35, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.00-17.30, F2, Qualifiche, diretta

ore 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 4 luglio

ore 10.25-11.05, F3, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 16.45-17.45, F2, Gara 1, diretta

ore 18.15, 20.30 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

ore 22.15, F2, Gara 1, replica

Domenica 5 luglio (diretta gara F1 anche su SKY Sport Uno)

ore 9.45-10.25, F3, Gara 2, diretta

ore 11.10-11.55, F2, Gara 2, diretta

ore 15.10, F1, Gara, diretta

ore 18.00, F2, Gara 2, replica

ore 19.30 e 22.30, F1, Gara, sintesi

Programmazione di TV8

Sabato 4 luglio

ore 18.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 5 luglio

ore 18.00, F1, Gara, differita

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

*Recap delle statistiche del 2019:

Pole:

Hamilton: 5 (Australia @2.75 - Monaco @2 - Francia @2 - Germania @1.85 - Abu Dhabi @3)

Leclerc: 6 (Bahrain @7.50 - Austria @5.50 - Belgio @3.25 - Italia @2 - Singapore @9 - Russia @2.75)

Bottas: 5 (Cina @6.50 - Azerbajan @3.50 - Spagna @3.25 - Gran Bretagna @4.75 - Stati Uniti @11)

Vettel: 2 (Canada @4.50 - Giappone @4)

Verstappen: 3 (Ungheria @3.50 - Messico @4.50 - Brasile @3.75)

Gara:

Bottas: 4 (Australia @7.50 - Azerbajan @4.50 - Giappone @10 - Stati Uniti @10)

Hamilton: 11 (Bahrain @2.50 - Cina @3.25 - Spagna @2.25 - Monaco @2.25 - Canada @2.20 - Francia @1.85 - Gran Bretagna @1.75 - Ungheria @2 - Russia @2.75 - Messico @3.50 - Abu Dhabi @2.75)

Verstappen: 3 (Austria @20 - Germania @8 - Brasile @4)

Leclerc: 2 (Belgio @4 - Italia @2.50)

Vettel: 1 (Singapore @12)

Giro Veloce:

Bottas 3 (Australia @9 - Canada @4.50 - Brasile @8)

Leclerc 4 (Bahrain @7.50 - Azerbajan @3 - Messico @4.50 - Stati Uniti @5)

Gasly 2 (Cina @17 - Monaco @9)

Hamilton 6 (Spagna @4.50 - Gran Bretagna @5.50 - Italia @4 - Russia @4 - Giappone @4 - Abu Dhabi @3.50)

Vettel 2 (Francia @4.50)

Verstappen: 3 (Austria @4.50 - Germania @6.50 - Ungheria @4.50)

Magnussen: 1 (Singapore @100)

Podi:

Bottas: 15 (Australia @1.36 - Bahrain @1.35 - Cina @1.25 - Azerbajan @1.28 - Spagna @1.35 - Monaco @1.22 - Francia @1.33 - Austria @1.25 - Gran Bretagna @1.40 - Belgio @1.70 - Italia @1.83 - Russia @1.83 - Giappone @2 - Messico @3.50 - Stati Uniti @2.20)

Hamilton: 17 (Australia @1.12 - Bahrain @1.22 - Cina @1.25 - Azerbajan @1.16 - Spagna @1.25 - Monaco @1.16 - Canada @1.15 - Francia @1.17 - Gran Bretagna @1.17 - Ungheria @1.25 - Belgio @1.25 - Italia @1.22 - Russia @1.25 - Giappone @1.22 - Messico @1.35 - Stati Uniti @1.25 - Abu Dhabi @1.17)

Verstappen: 8 (Australia @2.10 - Spagna @2.50 - Austria @3.50 - Germania @1.95 - Ungheria @1.55 - Singapore @1.20 - Stati Uniti @2.20 - Brasile @1.26 - Abu Dhabi @1.40)

Leclerc: 9 (Bahrain @2.85 - Canada @1.60 - Francia @1.70 - Austria @1.65 - Gran Bretagna @1.45 - Italia @1.17, Singapore @2.65 - Russia @1.25 - Abu Dhabi @1.35)

Vettel: 9 (Cina @1.40 - Azerbajan @1.40 - Monaco @2.20 - Canada @1.40 - Germania @1.95 - Ungheria @1.95 - Singapore @3.50 - Giappone @1.35 - Messico @1.33)

Kvyat: 1 (Germania @50)

Gasly: 1 (Brasile @15)

Sainz: 1 (Brasile @15)

Safety SI-NO: 9-12

Australia NO @3.25

Bahrain SI @1.66

Cina NO @2.25

Azerbajan NO @5.50

Spagna SI @1.83

Monaco SI @1.16

Canada NO @2.75

Francia NO @2.50

Austria NO @2.25

Gran Bretagna SI @1.50

Germania SI @1.50

Ungheria NO @2.25

Belgio SI @1.50

Italia NO @2.25

Singapore SI @1.12

Russia SI @1.40

Giappone NO @4.00

Messico NO

Stati Uniti NO @2.50

Brasile SI @1.50

Abu Dhabi NO @1.83

Over/Under Piloti (15.5): 19-2

Australia OVER (17) @2.10

Bahrain OVER (19) @1.85

Cina OVER (18) @1.40

Azerbajan OVER (16) @2.20

Spagna OVER (18) --

Monaco (19) @2.20

Canada (18) @1.28

Francia (19)

Austria (20)

Gran Bretagna (17)

Germania (14)

Ungheria (19)

Belgio (18)

Italia (17)

Singapore (17)

Russia (15)

Giappone (19)

Messico (18)

Stati Uniti (18)

Brasile (19)

Abu Dhabi (19)

Margini Vittoria:

Australia più di 8 secondi @2.25

Bahrain meno di 4 secondi @2.62

Cina 4-8 secondi @4.00

Azerbajan meno di 4 secondi @2.25

Spagna 4-8 secondi @3.25

Monaco meno di 4 secondi @2.10

Canada meno di 4 secondi @2.10

Francia più di 8 secondi @3.25

Austria meno di 4 secondi @2.10

Gran Bretagna più di 8 secondi @2.37

Germania 4-8 secondi @3.50

Ungheria più di 8 secondi @2.50

Belgio più di 8 secondi @2.10

Italia meno di 4 secondi @3.00

Singapore meno di 4 secondi @2.28

Russia meno di 4 secondi @2.75

Giappone più di 8 secondi @2.87

Messico meno di 4 secondi @2.20

Stati Uniti 4-8 secondi @3.25

Brasile 4-8 secondi @3.50

Abu Dhabi più di 8 secondi @3.25

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 14-7 / 15-6 / 0-2

Vettel-Leclerc: 9-12 / 12-9 / 2-2

Verstappen-Albon 8-1 / 5-4 / 2-0

Gasly-Kvyat 8-2 / 5-4 / 0-1

Grosjean-Magnussen: 8-13 / 9-11 / 7-2

Hulkenberg-Ricciardo: 7-14 / 8-12 / 2-4

Perez-Stroll: 18-3 / 16-5 / 2-2

Raikkonen-Giovinazzi: 12-9 / 17-4 / 2-1

Sainz-Norris: 10-11 / 13-8 / 3-4

Kubica-Russell: 0-21 / 3-17 / 2-2

---

Verstappen-Gasly: 11-1 / 11-1 / 0-1

Kvyat-Albon: 6-6 / 7-5 / 2-1

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 19

Ferrari: 15

RedBull: 15

McLaren: 8

Renault: 6

Racing Point: 2

Haas: 2

Toro Rosso: 4

Alfa Romeo: 2

Ritiri monoposto

Haas: 9

McLaren: 7

Renault: 6

Toro Rosso: 4

Ferrari: 4

Williams: 4

Racing Point: 4

Red Bull: 3

Alfa Romeo: 3

Mercedes: 2

Quote GP Austria 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Verstappen, Max 2,75

Hamilton, Lewis 2,75

Bottas, Valtteri 4,50

Leclerc, Charles 6,50

Vettel, Sebastian 8,00

Albon, Alexander 20

Perez, Sergio 50

Sainz Jr, Carlos 100

Stroll, Lance 100

Norris, Lando 150

Gasly, Pierre 250

Raikkonen, Kimi 250

Kvyat, Daniil 250

Ricciardo, Daniel 250

Ocon, Esteban 250

Grosjean, Romain 500

Magnussen, Kevin 500

Giovinazzi, Antonio 500

Latifi, Nicholas 1.000

Russell, George 1.000

QUOTE GARA Snai

Hamilton, Lewis 2,75

Verstappen, Max 3,00

Bottas, Valtteri 5,50

Leclerc, Charles 6,50

Vettel, Sebastian 7,50

Albon, Alexander 25

Perez, Sergio 50

Sainz Jr, Carlos 100

Stroll, Lance 100

Raikkonen, Kimi 250

Norris, Lando 250

Kvyat, Daniil 250

Ricciardo, Daniel 250

Ocon, Esteban 250

Gasly, Pierre 250

Grosjean, Romain 500

Magnussen, Kevin 500

Giovinazzi, Antonio 500

Latifi, Nicholas 1.000

Russell, George 1.000

QUOTE GIRO VELOCE Snai

Verstappen, Max 3,50

Hamilton, Lewis 3,50

Leclerc, Charles 4,50

Bottas, Valtteri 5,50

Vettel, Sebastian 7,50

Albon, Alexander 15

Perez, Sergio 25

Sainz Jr, Carlos 33

Stroll, Lance 33

Norris, Lando 50

Ricciardo, Daniel 75

Ocon, Esteban 75

Raikkonen, Kimi 100

Kvyat, Daniil 100

Gasly, Pierre 100

Latifi, Nicholas 150

Grosjean, Romain 150

Russell, George 150

Magnussen, Kevin 150

Giovinazzi, Antonio 150

Pronostici Formula 1, GP Austria 2020

La nostra free pick è sulla vittoria gara di domenica. Verstappen ha vinto le ultime 2 edizioni del GP di casa della Red Bull, può agganciare Prost e può iniziare questo strano e corto campionato con un successo, anzi con un doppio successo visto che si correrà a Spielberg anche il prossimo round. La quota @3 inoltre è anche di valore, specialmente su Snai che ci darà il mezzo rimborso dell'investimento che abbiamo fatto su Max se arriverà 2°. Con una Ferrari molto indietro sulla carta l'unico pilota che potrebbe battere Verstappen è Hamilton. Andiamo quindi con VERSTAPPEN VINCE GARA @3.00 (stake 2). Questa giocata è anche uno dei consigli di MORFEO sul suo canale Telegram: BETTING COMPETENTE, quindi Max è supportato da 2 tipster.

PRONOSTICI GP AUSTRIA 2020

Vincitore Gara: VERSTAPPEN @3.00 (stake 2)

