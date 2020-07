Scommesse Formula 1: Bottas vince il primo GP in Austria. Leclerc sorprendente al 2° posto ma la Ferrari preoccupa. Hamilton favorito la prossima settimana

Il primo Gran Premio dell'anno ha regalato grandi emozioni ma anche delusioni per la Ferrari. Leclerc salva il weekend con un 2° posto dietro a Bottas, ma la rossa va piano e per il prossimo GP (sempre qui in Austria) le cose non dovrebbero migliorare.

Vediamo analisi e pronostici vincenti motori con i risultati del primo GP di Formula 1, ma come sempre iniziamo con i nostri rendimenti nelle scommesse:

2020:

Formula 1: 1-3 (-3.75 unità)

MotoGP: -

Superbike: 0-2 (-3.00 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Bottas pole+vittoria in Austria, Hamilton ancora fuori dal podio dove finisce un super Norris. Leclerc 2° ma la Ferrari preoccupa

Valtteri Bottas si porta a casa pole e vittoria con Lewis Hamilton che ancora una volta rimane giù dal podio al Red Bull Ring, terra di conquista di Max Verstappen negli ultimi 2 anni, ma l'olandese questa volta si deve arrendere alla superiorità Mercedes e subisce anche un ritiro, come il suo compagno Alexander Albon fatto fuori nel finale proprio da Hamilton, una manovra che costerà una penalizzazione di 5 secondi, e quindi anche il piazzamento sul podio, per il campione del mondo inglese.

Sul podio in questo modo ci va un super Lando Norris che mette in mostra una McLaren molto veloce, così come la Racing Point. Queste due monoposto sono le macchine più sorprendenti, che hanno dimostrato di andare anche più forte della Ferrari che si aggrappa al talento di Charles Leclerc, bravo a non mollare mai fino al 2° posto finale, ma senza le safety car il distacco della Ferrari dalla Mercedes sarebbe stato abissale, con la monoposto di Maranello molto lenta come velocità di punta. Gli aggiornamenti non arriveranno prima dell'Ungheria (e potrebbero anche non bastare) quindi il prossimo weekend, sempre qui a Spielberg, si potrebbe replicare con un weekend davvero difficile, per non parlare di Sebastian Vettel che al sabato non arriva nemmeno al Q3, e alla domenica in gara è impalpabile e sempre nelle retrovie.

La Ferrari non è l'unica ad uscire con le ossa rotte dal primo GP dell'anno visto che anche la Haas e l'Alfa Romeo si confermano in crisi. In Austria lo scorso anno tutti e 20 i piloti arrivarono alla fine, quest'anno sono solo 13 i classificati finali, con addirittura una tripla safety car che qui non si era mai vista.

Statistiche Stagionali 2020

Pole:

Bottas: 1 (Austria @4.50)

Gara:

Bottas: 1 (Austria @5.50)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Podi:

Bottas: 1 (Austria @1.75)

Leclerc: 1 (Austria @2.00)

Norris: 1 (Austria @33.00)

Safety SI-NO: 1-0

Austria SI (@1.72)

Over/Under Piloti (16.5):

Austria 13 (UNDER @1.72)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 0-1 - 0-1 ------- 0-0

Leclerc-Vettel: 1-0 - 1-0 -------- 0-0

Verstappen-Albon: 1-0 - 0-1 ------ 1-0

Sainz-Norris: 0-1 - 0-1 ---------- 0-0

Perez-Stroll: 1-0 - 1-0 ---------- 0-1

Ricciardo-Ocon: 1-0 - 0-1 -------- 1-0

Gasly-Kvyat: 1-0 - 1-0 ----------- 0-0

Grosjean-Magnussen: 1-0 - 0-0 ---- 1-1

Raikkonen-Giovinazzi: 0-1 - 0-1 -- 1-0

Russell-Latifi: 1-0 - 0-1 -------- 1-0

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 1

Ferrari: 1

McLaren: 1

Ritiri monoposto

Haas: 2

Alfa Romeo: 1

Williams: 1

Racing Point: 1

Renault: 1

Red Bull: 1

Prossimo Gran Premio, si rimane in Austria col GP di Styria

Nemmeno il tempo di asciugarsi le lacrime, o di brindare per un grande risultato, che i team del Circus della Formula 1 saranno nuovamente chiamati in pista il prossimo weekend sempre qui a Spielberg per il Gran Premio di Styria 2020. In tanti si aspettano un Lewis Hamilton col fuoco negli occhi, ad iniziare dai bookmakers come Snai che lo danno nettamente favorito davanti al compagno Valtteri Bottas alla pari con Max Verstappen. In doppia cifra Charles Leclerc. Ecco le quote su Prove Libere 1, Qualifica e Gara:

PROVE LIBERE 1

Hamilton, Lewis 3,50

Bottas, Valtteri 4,50

Verstappen, Max 4,50

Leclerc, Charles 10

Vettel, Sebastian 12

Albon, Alexander 12

Norris, Lando 20

Perez, Sergio 20

Stroll, Lance 25

Sainz Jr, Carlos 25

Ricciardo, Daniel 33

Ocon, Esteban 33

Gasly, Pierre 33

Raikkonen, Kimi 50

Kvyat, Daniil 50

Giovinazzi, Antonio 50

Grosjean, Romain 75

Magnussen, Kevin 75

Latifi, Nicholas 100

Russell, George 100

QUALIFICA

Hamilton, Lewis 1,85

Bottas, Valtteri 3,00

Verstappen, Max 4,50

Leclerc, Charles 20

Albon, Alexander 25

Vettel, Sebastian 33

Norris, Lando 33

Perez, Sergio 33

Stroll, Lance 50

Sainz Jr, Carlos 50

Ricciardo, Daniel 100

Ocon, Esteban 250

Gasly, Pierre 250

Kvyat, Daniil 350

Raikkonen, Kimi 500

Latifi, Nicholas 1.000

Grosjean, Romain 1.000

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

GARA

Hamilton, Lewis 1,85

Bottas, Valtteri 3,50

Verstappen, Max 4,50

Leclerc, Charles 20

Albon, Alexander 25

Vettel, Sebastian 33

Norris, Lando 33

Perez, Sergio 33

Sainz Jr, Carlos 50

Stroll, Lance 50

Ricciardo, Daniel 100

Gasly, Pierre 250

Ocon, Esteban 250

Kvyat, Daniil 350

Raikkonen, Kimi 500

Latifi, Nicholas 1.000

Grosjean, Romain 1.000

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

Diamo un occhio anche alle quote antepost per la vittoria del campionato piloti dove Hamilton rimane davanti a tutti, ma il suo compagno Bottas ha subito un bel taglio di quota e ora si gioca solo @3.50. Dietro il vuoto con Leclerc e Verstappen entrambi @7.50. Fa impressione vedere Sebastian Vettel (al suo ultimo anno a Maranello) addirittura @50 volte la posta. Ancora più sbilanciata la lavagna sul campionato costruttori dove non c'è storia, la Mercedes domina:

MONDIALE PILOTI

Hamilton, Lewis 1,60

Bottas, Valtteri 3,50

Leclerc, Charles 7,50

Verstappen, Max 7,50

Vettel, Sebastian 50

Albon, Alexander 75

Norris, Lando 100

Sainz Jr, Carlos 150

Perez, Sergio 150

Stroll, Lance 500

Ricciardo, Daniel 500

Ocon, Esteban 1.000

Grosjean, Romain 1.000

Raikkonen, Kimi 1.000

Kvyat, Daniil 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Gasly, Pierre 1.000

Altro 1.000

MONDIALE COSTRUTTORI

Mercedes Gp 1,10

Red Bull Racing 7,50

Ferrari 12

Mclaren 100

Racing Point F1 Team 250

Alfa Romeo Racing 1.000

Renault F1 Team 1.000

Alphatauri 1.000

Williams 1.000

Haas F1 Team 1.000

