Gran Premio di Stiria 2020, 2° appuntamento mondiale ancora dal Red Bull Ring. I pronostici sulla Formula 1 del 12/07/2020

Per la prima volta si corrono due Gran Premi una settimana dopo l'altra nello stesso circuito, il Red Bull Ring che ha visto vincere Bottas il primo appuntamento del mondiale di Formula 1. Questo weekend si corre la 2° tappa, il GP di Stiria 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori col GP di Stiria 2020 di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2020:

Formula 1: 1-3 (-3.75 unità)

MotoGP: -

Superbike: 0-2 (-3.00 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Stiria 2020

Si corre ancora al Red Bull Ring come la settimana scorsa, disastrosa per le Ferrari, nonostante il 2° posto di Charles Leclerc che è stato bravo a non mollare mai, ma il ritardo della rossa dalle prime della classe in condizioni normali sembra incolmabile, anche per un talento come quello del giovane monegasco. Weekend anonimo di un impalpabile Sebastian Vettel, lento già dal sabato in qualifica. Abbiamo visto un antipasto di quella che potrebbe essere l'ultima stagione del tedesco a Maranello? La situazione è talmente grave che a Maranello sono corsi ai riparti cercando di anticipare alcuni aggiornamenti del pacchetto che dovevamo vedere in Ungheria, ma la situazione rimane negativa.

Delusione anche per Max Verstappen che aveva vinto le ultime 2 edizioni del GP austriaco alla guida della monoposto di casa, la Red Bull, anche se la settimana scorsa l'olandese si è ritirato. Sfortunato Alexander Albon a sua volta ritirato nel contatto con Hamilton quando si stava giocando il podio. La Red Bull è così uscita con uno zero dal proprio GP ma avrà la possibilità di un altra chance questo fine settimana.

Ottimo inizio invece per Valtteri Bottas che ha vinto dimostrando la superiorità netta della Mercedes subito al via anche in questa complicata stagione. Lewis Hamilton negli ultimi anni non è mai finito sul podio a Spielberg, ci riproverà questa settimana dopo che la scorsa si stava giocando la vittoria prima della penalizzazione che lo ha fatto scivolare al 4° posto, scavalcato anche da un incredibile Lando Norris che ringrazia e porta la McLaren sul podio, aiutato anche da safety car (ben 3) e ritiri (9), ma è andato forte anche il compagno di team (e prossimo ferrarista) Carlos Sainz che ha portato l'altra McLaren al 6° posto. In Mercedes però non ci sono solo cose positive visto che ci si interroga su affidabilità e Andrew Shovlin, ingegnere capo del team anglo/tedesco, ha dichiarato che la vettura è troppo fragile.

Grande avvio anche per le Racing Point che si dimostrano molto veloci (sono praticamente le Mercedes dello scorso anno). Buio pesto invece in casa Alfa Romeo (il 9° posto di Antonio Giovinazzi è poca cosa con 11 piloti all'arrivo) e soprattutto in casa Haas, con una macchina che non va e due piloti che non convincono, Romain Grosjean e Kevin Magnussen sempre a rischio ritiro per un motivo tecnico o di guida (guarda caso entrambi sono usciti al primo GP e già lo scorso anno Haas era stata la monoposto con più ritiri).

La Williams è stata costretta al ritiro con George Russell, mentre Latifi ha portato la FW43 fino al traguardo anche se ultimo (nelle prove libere 1 si rivede in pista anche Kubica). La prima gara per l'AlphaTauri si conclude con un ritiro (Daniil Kvyat) e un piazzamento a punti per Pierre Gasly, ma le premesse per una grande stagione ci sono tutte, e lo ha detto anche Franz Tost: “I progressi del team sono incoraggianti”.

La Renault ha raccolto solo un 8° posto con Esteban Ocon, visto il ritiro di Daniel Ricciardo che però stava andando molto meglio rispetto al compagno. Ricciardo è promesso sposo alla McLaren il prossimo anno e in queste ore è arrivata la contromossa Renault visto che è uscita la notizia del ritorno di Fernando Alonso nel 2021. Lo spagnolo torna dopo 2 stagioni lontano dal Circus e torna alla guida della monoposto che lo ha lanciato.

Tracciato e Previsioni Meteo

Il Red Bull Ring di Spielberg (Stiria, Austria) nasce negli anni ’50. Dopo l’ultima edizione del 2003, il tracciato è stato rilevato dalla Red Bull, che nel 2010 ha finanziato i lavori per un rimodernamento della struttura del paddock, senza modifiche alla pista. Distanza a giro: 4,318km. Numero di curve: 10, sette a destra e tre a sinistra. Possibilità di safety car: 65%. Possibilità di sorpasso: medio. Vincitori dalla pole position: 9 su 30 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: quattordicesimo (Jones, 1977). Frenata più impegnativa: la seconda staccata alla curva 2.

Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più veloci del calendario e richiede un carico aerodinamico medio, ma i top team utilizzeranno ali più cariche in modo da compensare l’aria rarefatta. Nelle ultime 2 edizioni ha sempre vinto Max Verstappen ad interrompere il dominio Mercedes che durava da 4 anni. L'olandese con un altro successo potrebbe agganciare Prost come più vincente in questo GP. Il Meteo ci da delle qualifiche quasi certamente bagnate dalla pioggia al sabato mentre domenica ci sarà nuvoloso ma non dovrebbe piovere (solo un 10% di possibilità di gara bagnata).

Programma Tv GP Stiria 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva. Le differite saranno disponibili su TV8.

Venerdì 10 luglio

-Prove Libere 1 (11:00-12:30)

-Prove Libere 2 (15:00-16:30)

Sabato 11 luglio

-Prove Libere 3 (11:00-12:00)

-Qualifiche (15:00-16:00), differita su TV8 dalle 18:00

Domenica 12 luglio

-Gara (15:10), differita su TV8 dalle 16:30

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Pole:

Bottas: 1 (Austria @4.50)

Gara:

Bottas: 1 (Austria @5.50)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Podi:

Bottas: 1 (Austria @1.75)

Leclerc: 1 (Austria @2.00)

Norris: 1 (Austria @33.00)

Safety SI-NO:

Austria SI (@1.72)

Over/Under Piloti (16.5):

Austria 13 (UNDER @1.72)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 0-1 - 0-1 ------- 0-0

Leclerc-Vettel: 1-0 - 1-0 -------- 0-0

Verstappen-Albon: 1-0 - 0-1 ------ 1-0

Sainz-Norris: 0-1 - 0-1 ---------- 0-0

Perez-Stroll: 1-0 - 1-0 ---------- 0-1

Ricciardo-Ocon: 1-0 - 0-1 -------- 1-0

Gasly-Kvyat: 1-0 - 1-0 ----------- 0-0

Grosjean-Magnussen: 1-0 - 0-0 ---- 1-1

Raikkonen-Giovinazzi: 0-1 - 0-1 -- 1-0

Russell-Latifi: 1-0 - 0-1 -------- 1-0

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 1

Ferrari: 1

McLaren: 1

Ritiri monoposto

Haas: 2

Alfa Romeo: 1

Williams: 1

Racing Point: 1

Renault: 1

Red Bull: 1

Quote GP Styria 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Hamilton, Lewis 1,85

Bottas, Valtteri 3,00

Verstappen, Max 4,50

Albon, Alexander 25

Leclerc, Charles 25

Vettel, Sebastian 33

Norris, Lando 33

Perez, Sergio 33

Sainz Jr, Carlos 50

Stroll, Lance 50

Ricciardo, Daniel 100

Ocon, Esteban 250

Gasly, Pierre 250

Kvyat, Daniil 350

Raikkonen, Kimi 500

Latifi, Nicholas 1.000

Grosjean, Romain 1.000

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

QUOTE GARA Snai

Hamilton, Lewis 1,90

Bottas, Valtteri 3,50

Verstappen, Max 4,50

Albon, Alexander 20

Leclerc, Charles 20

Perez, Sergio 33

Vettel, Sebastian 33

Norris, Lando 33

Stroll, Lance 50

Sainz Jr, Carlos 50

Ricciardo, Daniel 100

Ocon, Esteban 250

Gasly, Pierre 250

Kvyat, Daniil 350

Raikkonen, Kimi 500

Grosjean, Romain 1.000

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

QUOTE GIRO VELOCE Snai

Bottas, Valtteri 4,00

Verstappen, Max 4,00

Hamilton, Lewis 4,00

Leclerc, Charles 7,50

Albon, Alexander 10

Vettel, Sebastian 10

Norris, Lando 20

Perez, Sergio 20

Sainz Jr, Carlos 25

Stroll, Lance 25

Ricciardo, Daniel 75

Ocon, Esteban 75

Raikkonen, Kimi 100

Grosjean, Romain 100

Magnussen, Kevin 100

Kvyat, Daniil 100

Giovinazzi, Antonio 100

Gasly, Pierre 100

Latifi, Nicholas 150

Russell, George 150

Pronostici Formula 1, GP Stiria 2020

Puntare a una settimana di distanza sullo stesso circuito potrebbe aiutarci visto che partiamo con molte considerazioni fresche dalla scorsa settimana, e dopo aver visto in pista le macchine, ma allo stesso tempo potrebbe anche farci cadere in trappole. La certezza è una Mercedes superiore agli avversari e io mi aspetto un Lewis Hamilton voglioso di rompere il tabù austriaco degli ultimi anni, andando a vincere e rispondendo alle critiche che gli sono piovute da Red Bull e non solo, per qualche disattenzione di troppo in gara. Potremmo vedere il campione del mondo già sul pezzo al sabato per la pole visto che l'avversario principale sarà il compagno Bottas. La Red Bull sul giro secco sembra avere qualche cosa in meno rispetto alla gara, la Ferrari non credo cambierà volto da una settimana all'altra sulla stessa pista, quindi andiamo con LEWIS HAMILTON POLE @1.90 (stake 2) del resto parliamo del record man delle pole che già la settimana scorsa si era dovuto accodare per poco a Bottas.

🏎PRONOSTICI GP STIRIA 2020 PANDA

🆓FREE PICK

🏁Vittoria Qualifica: HAMILTON @1.90 (stake 2)

💎PICK PREMIUM

🏁Altri pronostici nel servizio PREMIUM...

