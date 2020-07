Gran Premio di Gran Bretagna 2020, 4° appuntamento mondiale da Silverstone. I pronostici sulla Formula 1 del 02/08/2020

Torna il mondiale di Formula 1 col 4° appuntamento, il Gran Premio di Gran Bretagna 2020 da Silverstone dove si correrà per due volte di fila. Il grande favorito è il campione del mondo in carica e padrone di casa: Lewis Hamilton.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori col GP di Ungheria 2020 di Formula 1.

Analisi GP Gran Bretagna 2020

Dopo una settimana di pausa torniamo in pista con la Formula 1, e dopo la vittoria di Lewis Hamilton al Gran Premio d’Ungheria. Il pilota della Mercedes ha ottenuto la sua 86 esima vittoria in carriera, ed è ad un passo da eguagliare il numero di vittorie di Michael Schumacher (91, ndr). Sul podio al 3° posto l’altra Mercedes di Valtteri Bottas che perde però la leadership del mondiale.

Grande Max Verstappen (e grande anche il suo team visto l’incidente contro le barriere durante il giro per posizionarsi in griglia di partenza e il lavoro a tempo record dei meccanici) che chiude al 2° posto con una Red Bull in cui è lui a fare la differenza visto che la monoposto austriaca in verità è molto indietro rispetto alle Mercedes. A punti anche Alex Albon col 5° posto all'Hungaroring.

Molto male la Ferrari che non porterà aggiornamenti a Silverstone, quindi si attende un altro weekend da incubo per la rossa, dopo che in Ungheria Charles Leclerc non ha portato a casa nulla con l'11° posto, e Sebastian Vettel non è andato oltre il 6° posto.

Chi continua a stupire (e ad attirarsi critiche dagli altri team per la troppa ugualianza alla Mercedes 2019) è la Racing Point 4° con Lance Stroll e 7° con Sergio Perez anche se il messicano non correrà questa domenica (positivo al Covid anche se asintomatico).

8° posto per la Renaul di Daniel Ricciardo in Ungheria dove sono andati a punti Kevin Magnussen, autore di una buona gara con una Haas che lascia ancora molti dubbi, e la McLaren di Carlos Sainz, protagonista di una bella bagarre con Leclerc di cui sarà compagno di scuderia il prossimo anno. Ancora rimandate (per non dire bocciate) le Alpha Tauri, le Alfa Romeo e la solita Williams.

Tracciato e Previsioni Meteo

Si corre dal Silverstone International Circuit nel Northamptonshire in Inghilterra e come la maggior parte dei circuiti in Gran Bretagna, anche Silverstone nacque dall’unione di tre piste di un aeroporto militare. L’ultima modifica risale al 2010, quando è stato ridisegnato il tratto successivo alla curva Abbey e il rettilineo di partenza è stato spostato dopo la curva Club.

Quello di Silverstone è un circuito dal medio carico aerodinamico, che alterna tratti molto veloci a guidati. L’anno scorso i piloti si erano schierati contro la nuova asfaltatura e proprio per questo motivo, la pista è stata nuovamente riasfaltata; i lavori sono terminati a fine giugno. Distanza a giro: 5,891km. Numero di curve: 18, dieci a destra, otto a sinistra. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 330 km/h. Possibilità di safety car: 50%. Possibilità di sorpasso: Medio. Vincitori dalla pole position: 26 su 68 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: settimo (Fittipaldi 1975).

Numero di frenate: 9. Frenata più impegnativa: l’ottava staccata, alla curva 15. Per il Gran Premio di Silverstone, Pirelli ha scelto queste 3 mescole: C1 (hard), C2 (media) e C3 (soft), vale a dire le più dure in quanto la pista richiede molto sforzo da parte degli pneumatici.

Il record sul Giro prova è 1:25.892 e appartiene ad Hamilton e lo fece con Mercedes nel 2019 (stessa cosa anche il Giro gara: 1:30.621). Hamilton è anche il pilota già vincente qui con 5 successi (assieme a Clark e Prost). Hamilton ha vinto in 5 delle ultime 6 edizioni, lasciando solo quella del 2018 alla Ferrari di Vettel. A Clark il maggior numero di pole. Come team la Ferrari domina sia come vittorie gara (16) che come pole (15) di scuderia.

Programma Tv GP Gran Bretagna 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva. Le differite saranno disponibili su TV8.

Venerdì 31/7

-Prove Libere 1, ore: 12:00-13:30

-Prove Libere 2, ore: 16:00-17:30

Sabato 1/8

-Prove Libere 3, ore: 12:00-13:00

-Qualifiche, ore: 15:00 (differita su TV8 alle 18:00)

Domenica 2/8

-Gara, ore: 15:10 (differita su TV8 alle 18:00)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Pronostici Formula 1, GP Gran Bretagna 2020

Non ci saranno aggiornamenti per la Rossa a Silverstone, e la situazione è davvero nera, altro che rossa. Leclerc si dice non frustrato ma la verità è che il monegasco arriva da un doppio 0. Dall'altra parte del box un Vettel separato in casa e al muretto un Binotto sempre in bilico. Non mi meraviglierei di vedere un RITIRO FERRARI @3.50 anche a Silverstone, anche se metto solo un cippino e faccio un investimento minimo anche su SAFETY CAR NO @3.00. Le condizioni meteo dovrebbero essere clementi anche se siamo in Inghilterra, e viene stimato un 50% di possibilità di safety. Proviamo questa quota di valore ma anche in questo caso è un pò un azzardo quindi mettiamo il minimo. Le altre giocate su Testa a Testa e Gruppi, assieme ad aggiornamenti e coperture post qualifica, li trovate nel servizio PREMIUM per tutto il fine settimana in cui seguiremo giorno per giorno il GP inglese.

