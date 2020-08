Gran Premio 70° Anniversario, 5° appuntamento mondiale ancora da Silverstone. I pronostici sulla Formula 1 del 09/08/2020

Ad una settimana di distanza dall'ennesima vittoria di Lewis Hamilton, e dai problemi nel finale di gara con le gomme, si torna a correre a Silverstone per lo speciale Gran Premio 70° Anniversario.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2020:

Formula 1: 6-12 (-8.89 unità)

MotoGP: 3-2 (+6.10 unità)

Superbike: 0-2 (-3.00 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP 70° Anniversario

La settimana scorsa Lewis Hamilton ha vinto a Silverstone, pur rischiando di non arrivare al traguardo a causa del cedimento della gomma anteriore, cosa che è successa anche al suo compagno, Valtteri Bottas (11° alla bandiera a scacchi), anche se la Mercedes ha confermato il proprio dominio, e per il pilota finnico in questi giorni è arrivata anche la conferma col prolungamento di contratto fino al 2021 sul sedile della monoposto tedesca che apre anche oggi con i favori dei pronostici.

In verità un eccellente Max Verstappen avrebbe anche potuto vincere se avesse evitato un cambio gomme nel finale. Con i se e i ma non si vincono le gare e non possiamo sapere cosa sarebbe successo alle gomme della stessa Red Bull dell'olandese senza il pit, un Verstappen che comunque ci sta mettendo del suo per cercare di combattere con le frecce d'argento, facendo la differenza in termini personali di guida, e lo vediamo anche nei confronti del compagno Alexander Albon in difficoltà e molto più lento (in Red Bull si pensa già al suo sostituto).

La Ferrari è riuscita a chiudere sul podio con un pò di fortuna con un caparbio Charles Leclerc mentre Sebastian Vettel ha chiuso al 10° posto. La vettura di Maranello conferma tutti i problemi, in particolare il tedesco separato in casa e con zero feeling con la monoposto. Il Cavallino è alla disperata ricerca di competitività (si parla di una nuova e rinforzata scatola del cambio per garantire un retrotreno più rigido, conferendo alla monoposto una maggiore guidabilità e alle gomme un comportamento più stabile).

Per Vettel si parla di Racing Point il prossimo anno, ma intanto la monoposto rosa è sempre sotto la lente d'ingrandimento della FIA per le presunte irregolarità di progettazione di una macchina uguale alla Mercedes 2019, troppo uguale...La Racing Point deve fare i conti anche con le condizioni di Sergio Perez, positivo al Covid, e che non si sa ancora se rientrerà. Al suo posto la settimana scorsa il ritorno di Nico Hulkenberg è stato pessimo visto che il tedesco non ha preso nemmeno parte alla gara di domenica a causa di un problema alla macchina, dopo qualifiche poco incoraggianti. Ancora a punti invece Lance Stroll che si sta comportando molto bene in questo 2020.

La McLaren ha chiuso al 5° posto con Lando Norris, ma Carlos Sainz ha avuto lo stesso problema delle Mercedes con le gomme, e al penultimo giro è successo l'irreparabile dopo che il futuro pilota della Ferrari era stato davanti al compagno per tutta la gara (noi lo avevamo preso @2.05 nel testa a testa, siamo stati sfortunati).

Molto bene la Renault che cerca conferme a Silverstone dopo il 4° posto di Daniel Ricciardo e il 6° di Esteban Ocon. La settimana scorsa è stata necessaria la safety car in due occasioni: l’incidente tra Albon e Kevin Magnussen e l’incidente di Daniil Kvyat che fortunatamente non ha riportato conseguenze. Bene invece l'altra AlphaTauri di Pierre Gasly in 7° posizione all'arrivo. Tornando in casa Haas, gara a due facce per Romain Grosjean che ha chiuso sul fondo dopo una prima parte di gara tra i primi (e con diverse critiche sulle sue difese). Infine l'Alfa Romeo che si conferma in affanno sia con Antonio Giovinazzi che con Kimi Raikkonen reduce da un weekend davvero difficile, per non parlare della solita Williams. Al sabato George Russell riesce sempre a dare qualcosa in qualifica (Latifi neanche quello), ma in gara le cose rimangono pessime.

Tracciato e Previsioni Meteo

Si corre dal Silverstone International Circuit nel Northamptonshire in Inghilterra e come la maggior parte dei circuiti in Gran Bretagna, anche Silverstone nacque dall’unione di tre piste di un aeroporto militare. L’ultima modifica risale al 2010, quando è stato ridisegnato il tratto successivo alla curva Abbey e il rettilineo di partenza è stato spostato dopo la curva Club.

Quello di Silverstone è un circuito dal medio carico aerodinamico, che alterna tratti molto veloci a guidati. L’anno scorso i piloti si erano schierati contro la nuova asfaltatura e proprio per questo motivo, la pista è stata nuovamente riasfaltata; i lavori sono terminati a fine giugno. Distanza a giro: 5,891km. Numero di curve: 18, dieci a destra, otto a sinistra. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 330 km/h. Possibilità di safety car: 50%. Possibilità di sorpasso: Medio. Vincitori dalla pole position: 26 su 68 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: settimo (Fittipaldi 1975).

Numero di frenate: 9. Frenata più impegnativa: l’ottava staccata, alla curva 15. Per il Gran Premio di Silverstone, Pirelli ha scelto queste 3 mescole: C1 (hard), C2 (media) e C3 (soft), vale a dire le più dure in quanto la pista richiede molto sforzo da parte degli pneumatici.

Hamilton ha vinto in 6 delle ultime 7 edizioni nella sua gara di casa, lasciando solo quella del 2018 alla Ferrari di Vettel. La settimana scorsa inoltre l'inglese ha ritoccato anche i record del circuito che aveva fatto registrare nel 2019 sul giro in qualifica (1:24.303) mentre Verstappen ha abbassato il record sul giro in gara (1:27.097).

La settimana scorsa il Meteo inglese è stato clemente, e potrebbe esserlo anche in questo weekend, almeno al venerdì (32° e 45% di umidità col 10% di chance di precipitazioni) e al sabato in qualifica (28°, 59% umidità, 10% di chance di precipitazioni). Le cose potrebbero cambiare alla domenica visto che saremo sui 29° col 59% di umidità, ma con una possibilità di pioggia che sale fino al 40%.

Programma Tv GP 70° Anniversario

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva. Le differite saranno disponibili su TV8.

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Statistiche Stagionali 2020

Pole:

Bottas: 1 (Austria @4.50)

Hamilton: 3 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50)

Gara:

Bottas: 1 (Austria @5.50)

Hamilton: 3 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 1 (Ungheria @4.00)

Verstappen: 1 (Inghilterra @4.00)

Podi:

Bottas: 3 (Austria @1.75, Stiria @1.25 - Ungheria @1.25)

Hamilton: 3 (Stiria @1.12 - Ungheria @1.15 - Inghilterra @1.10)

Leclerc: 2 (Austria @2.00 - Inghilterra @6.00)

Verstappen: 3 (Stiria @1.45 - Ungheria @1.35 - Inghilterra @1.60)

Norris: 1 (Austria @33.00)

Safety SI-NO: 1-3

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

Over/Under Piloti (16.5): 3-1

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 3-1 - 3-1 ------- 0-0

Leclerc-Vettel: 2-2 - 2-1 -------- 1-1

Verstappen-Albon: 4-0 - 3-1 ------ 1-0

Sainz-Norris: 1-3 - 1-3 ---------- 0-0

Perez-Stroll: 1-2 - 2-1 ---------- 0-1 (Perez -1 gara x Covid)

Ricciardo-Ocon: 3-1 - 3-1 -------- 1-1

Gasly-Kvyat: 4-0 - 2-2 ----------- 1-1

Grosjean-Magnussen: 1-3 - 1-2 ---- 1-2

Raikkonen-Giovinazzi: 1-3 - 2-2 -- 1-0

Russell-Latifi: 4-0 - 3-1 -------- 1-0

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 3

McLaren: 2

Redbull: 3

Racing Point: 2

Ferrari: 2

Renault: 1

Ritiri monoposto

Haas: 3

Renault: 2

Ferrari: 2

Racing Point: 2

AlphaTauri: 2

Alfa Romeo: 1

Williams: 1

Red Bull: 1

Quote GP Gran Bretagna 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Hamilton, Lewis 1,30

Bottas, Valtteri 3,50

Verstappen, Max 10

Leclerc, Charles 25

Albon, Alexander 33

Stroll, Lance 33

Norris, Lando 40

Vettel, Sebastian 40

Sainz Jr, Carlos 50

Hulkenberg, Nico 60

Ocon, Esteban 100

Ricciardo, Daniel 100

Gasly, Pierre 250

Russell, George 500

Giovinazzi, Antonio 500

Raikkonen, Kimi 500

Kvyat, Daniil 500

Grosjean, Romain 500

Latifi, Nicholas 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

QUOTE GARA Snai

Hamilton, Lewis 1,35

Bottas, Valtteri 4,50

Verstappen, Max 8,00

Leclerc, Charles 25

Albon, Alexander 33

Stroll, Lance 40

Norris, Lando 40

Vettel, Sebastian 40

Sainz Jr, Carlos 40

Hulkenberg, Nico 50

Ocon, Esteban 100

Ricciardo, Daniel 100

Gasly, Pierre 250

Russell, George 500

Magnussen, Kevin 500

Kvyat, Daniil 500

Grosjean, Romain 500

Giovinazzi, Antonio 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Raikkonen, Kimi 1.000

QUOTE GIRO VELOCE Snai

Hamilton, Lewis 2,50

Verstappen, Max 3,50

Bottas, Valtteri 3,50

Albon, Alexander 12

Stroll, Lance 20

Norris, Lando 20

Sainz Jr, Carlos 20

Leclerc, Charles 25

Hulkenberg, Nico 25

Vettel, Sebastian 25

Ricciardo, Daniel 50

Ocon, Esteban 100

Gasly, Pierre 100

Russell, George 200

Giovinazzi, Antonio 200

Latifi, Nicholas 200

Raikkonen, Kimi 200

Magnussen, Kevin 200

Kvyat, Daniil 200

Grosjean, Romain 200

Altro 1,00

Pronostici Formula 1, GP 70° Anniversario

Valtteri Bottas ha appena firmato il contratto che lo lega alla Mercedes fino al 2021. Me lo aspetto carico dopo che lo scorso weekend a Silvestone è stato molto costante nelle libere corse in crescendo (6° tempo nelle FP1, 3° nelle FP2 e migliore in assoluto nelle FP3). In qualifica e in gara il cannibale Hamilton sembra non voler lasciare nulla, specialmente a casa sua, ma al venerdì con nulla in palio non è sempre così dominante e proviamo per valore un cippino in free pick su una giocata che non abbiamo mai fatto prima (se non un paio di volte nelle scorse con le RedBull che al venerdì offrivano sempre tanto valore sul giro veloce delle libere), ovvero BOTTAS PIU' VELOCE 1° PROVE LIBERE @3.50 (stake 1) sperando come detto che il finnico sia galvanizzato dal contratto firmato e che questa volta (a differenza della scorsa settimana) parta subito bene visto che ci ha dimostrato di saperlo fare e dietro Hamilton c'è subito lui, con una monoposto dominante rispetto al resto del Circus. In Ungheria Hamilton chiuse primo nelle Fp1 ma con soli 8 decimi su Bottas. Investimento comunque minimo su questa quota, per il resto delle top pick vi rimandiamo al nostro servizio PREMIUM in esclusiva visto che seguiremo il GP per tutto il fine settimana con possibili giocate anche su Testa a Testa e Gruppi Qualifica e Gara.

🏎PRONOSTICI FORMULA 1 - GP70 by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Prove Libere 1: BOTTAS @3.50 (stake 1)

💎PICK PREMIUM

🏁Altre giocate, aggiornamenti e coperture sul servizio Premium lungo tutto il fine settimana...

