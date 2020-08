Gran Premio di Spagna 2020, 6° appuntamento mondiale dal Montmelò di Barcellona. I pronostici sulla Formula 1 del 16/08/2020

Torna in pista la Formula 1 che si sposta a Barcellona, al Montmelò, dopo 2 gare consecutive a Silverstone, per quello che sarà il 6° appuntamento di questo strano mondiale. Vediamo quote, analisi, statistiche e scommesse sul Gran Premio di Spagna 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2020:

Formula 1: 9-17 (-6.89 unità)

MotoGP: 4-6 (-0.70 unità)

Superbike: 2-2 (+0.50 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Spagna 2020

Lewis Hamilton non è riuscito a festeggiare 2 volte di fila nella sua Silverstone visto che il 2° GP inglese, denominato GP 70° Anniversario ci ha sorpreso con la vittoria della Red Bull di Max Verstappen che ha messo fine al dominio delle Mercedes, in una gara in cui è stata fondamentale la strategia gomme. Le Mercedes hanno sofferto molto le nuove mescole e pressioni di Pirelli consumando gli pneumatici, ma nonostante questo sono arrivati 2° con Hamilton e 3° anche con Valtteri Bottas. Attenzione perché il circuito del Montmelò presenta un livello di stress degli pneumatici che, secondo Pirelli, è di 4 su una scala da 1 a 5. Verstappen potrebbe fare il bis visto che la sua RB16 ha proprio nel consumo della gomma il suo punto di forza, con un ottimo telaio che non dovrebbe soffrire sulle curve della pista catalana.

Ottima gara anche di Charles Leclerc che ha chiuso al 4° posto e ancora una volta ha dato l'impressione di guidare sopra i problemi della Ferrari. Ancora male Sebastian Vettel solo 12° e protagonista suo malgrado di un testacoda dopo la partenza. Il tedesco sta soffrendo molto la situazione interna a Maranello con cui è all'ultimo anno, ma rimane sempre un 4 volte campione del mondo e un professionista che inoltre per questa gara avrà un nuovo telaio per cercare di migliorare una situazione che comunque nel complesso rimane difficile per tutta la Ferrari. A Silverstone l’assetto scarico ha sicuramente aiutato, ma al Montmelò il carico aerodinamico sarà fondamentale. Storicamente la pista catalana non è certo “amica” per la vettura con il Cavallino Rampante che però finora è andata meglio nelle piste che dovevano essere penalizzanti, e non dimentichiamo che nei test invernali qui la Ferrari aveva migliorato molto.

In 5° posizione Alex Albon che ha rimontato bene con la Red Bull anche se il confronto con Verstappen rimane impietoso, ed Albon è sempre in bilico come guida della macchina principale dei bibitari che guardano con interesse al possibile ritorno di Pierre Gasly che non sta facendo male con l'Alpha Tauri dove invece è più in affanno Daniil Kvyat che ha comunque chiuso a punti col 10° posto della settimana scorsa.

Ancora doppio piazzamento a punti per la Racing Point con Lance Stroll al 6° posto, davanti a Nico Hulkenberg che aveva preso il posto di Sergio Perez, colpito da covid, e di rientro dopo aver saltato la doppia tappa di Silverstone. Grande delusione invece per la Renault che al sabato era andata da dio ma alla domenica ha sbagliato tutto, almeno con Daniel Ricciardo che sembrava proiettato in top-5 ma, complice un contatto con Carlos Sainz ha chiuso 14 esimo. Meglio Esteban Ocon che ha chiuso in 8° posizione. La McLaren di Lando Norris ha chiuso la top-10.

Tracciato e Previsioni Meteo

Il Circuit de Barcelona-Catalunya, conosciuto come Montmelò, venne realizzato nel 1991, in occasione dei Giochi olimpici. Questo tracciato è molto amato dai piloti per il mix di curve lente e veloci, un po’ meno amato dagli appassionati per le scarsissime possibilità di sorpasso. Proprio per merito di questa “completezza”, la pista spagnola è sempre designata come sede dei test pre stagionali, quindi tutti i team arrivano a questo appuntamento con degli importanti dati già accumulati a inizio stagione.

Il lungo rettilineo metterà a dura prova gli pneumatici. I tre curvoni ad alta velocità, richiedono la scelta di un assetto improntato sull’alto carico aerodinamico rispetto a uno più basso, per garantire maggiore velocità di punta. Le Power Unit non saranno sottoposte a sforzi notevoli, in quanto non ci saranno alte temperature, inoltre non è richiesta la totale apertura del gas durante il giro.

Distanza a giro: 4,655km. Numero di curve: 16, nove a destra, sette a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Alto. Velocità massima: 335 km/h. Possibilità di safety car: 24%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 20 su 27 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: quinto (Alonso 2013).

Freni, Categoria di circuito: Medium. Numero di frenate: 8. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1. Negli ultimi 3 anni ha sempre vinto Hamilton (4 vittorie dal 2014 ad oggi per l'inglese che ha fallito solo nel 2015 con la vittoria dell'altra Mercedes di Rosberg e nel 2016 quando fu Verstappen a festeggiare).

Lo scorso anno pole di Bottas @3.25 ma in gara vinse Hamilton @2.25 per il solito dominio Mercedes (l'inglese si portò a casa anche il giro veloce @4.50). Sul podio anche Verstappen @4.50. Nell'edizione del 2019 al Montmelò è entrata la safety car @1.83, abbiamo visto 18 piloti all'arrivo e il margine finale di distacco tra il vincitore in gara e il secondo è stato di 4-8 secondi @3.25.

Programma Tv GP Spagna 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva. Le differite saranno disponibili su TV8.

Venerdì 14 agosto

Prove Libere 1, ore 11:00

Prove Libere 2, ore 15:00

Sabato 15 agosto

Prove Libere 3, ore 12:00

Qualifiche, ore 15:00 (differita su TV8 dalle 18:30)

Domenica 16 agosto

Gara, ore 15:10 (differita su TV8 dalle 19:00)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Statistiche Stagionali 2020

Pole:

Bottas: 2 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50)

Hamilton: 3 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50)

Gara:

Bottas: 1 (Austria @5.50)

Hamilton: 3 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 2 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00)

Verstappen: 1 (Inghilterra @4.00)

Podi:

Bottas: 4 (Austria @1.75, Stiria @1.25 - Ungheria @1.25 - GP70 Silversone @1.25)

Hamilton: 4 (Stiria @1.12 - Ungheria @1.15 - Inghilterra @1.10 - GP70 Silversone @1.15)

Leclerc: 2 (Austria @2.00 - Inghilterra @6.00)

Verstappen: 4 (Stiria @1.45 - Ungheria @1.35 - Inghilterra @1.60 - GP70 Silversone @1.45)

Norris: 1 (Austria @33.00)

Safety SI-NO: 2-3

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Over/Under Piloti (16.5): 4-1

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 3-2 - 4-1 ------- 0-0

Leclerc-Vettel: 3-2 - 3-1 -------- 1-1

Verstappen-Albon: 5-0 - 4-1 ------ 1-0

Sainz-Norris: 1-4 - 1-4 ---------- 0-0

Perez-Stroll: 1-2 - 2-1 ---------- 0-1 (Perez -2 gara x Covid)

Ricciardo-Ocon: 4-1 - 3-2 -------- 1-1

Gasly-Kvyat: 5-0 - 2-3 ----------- 1-1

Grosjean-Magnussen: 2-3 - 2-2 ---- 1-3

Raikkonen-Giovinazzi: 1-4 - 3-2 -- 1-0

Russell-Latifi: 5-0 - 4-1 -------- 1-0

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 4

Redbull: 4

McLaren: 2

Racing Point: 3

Ferrari: 2

Renault: 1

Ritiri monoposto

Haas: 4

Renault: 2

Ferrari: 2

Racing Point: 2

AlphaTauri: 2

Alfa Romeo: 1

Williams: 1

Red Bull: 1

Quote GP Spagna 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Hamilton, Lewis 1,50

Bottas, Valtteri 3,00

Verstappen, Max 6,00

Leclerc, Charles 30

Perez, Sergio 40

Albon, Alexander 50

Stroll, Lance 50

Sainz Jr, Carlos 50

Norris, Lando 50

Ricciardo, Daniel 75

Vettel, Sebastian 75

Ocon, Esteban 150

Gasly, Pierre 200

Kvyat, Daniil 200

Raikkonen, Kimi 300

Grosjean, Romain 300

Russell, George 300

Magnussen, Kevin 300

Giovinazzi, Antonio 300

Latifi, Nicholas 500

QUOTE GARA Snai

Hamilton, Lewis 1,50

Bottas, Valtteri 4,00

Verstappen, Max 5,50

Leclerc, Charles 30

Sainz Jr, Carlos 50

Norris, Lando 50

Perez, Sergio 50

Albon, Alexander 50

Stroll, Lance 50

Vettel, Sebastian 75

Ricciardo, Daniel 100

Ocon, Esteban 150

Gasly, Pierre 200

Kvyat, Daniil 200

Raikkonen, Kimi 300

Latifi, Nicholas 300

Grosjean, Romain 300

Russell, George 300

Magnussen, Kevin 300

Giovinazzi, Antonio 300

QUOTE GIRO VELOCE Snai

Hamilton, Lewis 2,25

Verstappen, Max 3,50

Bottas, Valtteri 3,75

Albon, Alexander 20

Leclerc, Charles 20

Perez, Sergio 25

Stroll, Lance 25

Vettel, Sebastian 25

Sainz Jr, Carlos 33

Norris, Lando 33

Ricciardo, Daniel 40

Grosjean, Romain 50

Russell, George 50

Magnussen, Kevin 50

Kvyat, Daniil 50

Giovinazzi, Antonio 50

Ocon, Esteban 50

Gasly, Pierre 50

Raikkonen, Kimi 50

Latifi, Nicholas 50

Pronostici Formula 1, GP Spagna 2020

Attenzione alle sorprese perchè se la Mercedes continuerà a soffrire sui pneumatici, qui a Barcellona potrebbe pagare dazio e la Red Bull potrebbe avere un bel punto di forza. Una doppietta di Verstappen riaprirebbe il mondiale, l'olandese lo sa, e si gioca a quota abbastanza alta @5.50 su Snai che ci darà mezzo rimborso fino a €30 se arriverà secondo. Cosa aspettarsi dalla Ferrari? Difficile dirlo, avevamo in mente di prenderle entrambe a punti alla golosa quota di @2.10, con Vettel che deve archiviare il doppio turno di Silverstone anche se il momento è davvero difficile, pure internamente nel team (possibile che il tedesco non finisca nemmeno il 2020 a Maranello) ed è pericoloso puntare sulla Rossa in un tracciato che necessita di un alto carico aerodinamico. Vettel è comunque un 4 volte campione del mondo, avrà un nuovo telaio e non credo che da qui a fine stagione non farà più una top-10. La nostra giocata free pick oggi è Vincitore Gara: VERSTAPPEN @5.50.

🏎PRONOSTICI FORMULA 1 - GP SPAGNA by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Vincitore Gara: VERSTAPPEN @5.50 (stake 1)

