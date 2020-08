Gran Premio del Belgio 2020, 7° appuntamento mondiale da Spa-Francorchamps. I pronostici sulla Formula 1 del 30/08/2020

Torna il mondiale di Formula 1 col Gran Premio del Belgio 2020, 7° appuntamento. Si corre sulla velocissima Spa-Francorchamps dove Chales Leclerc ha vinto la sua prima gara in carriera, ma in questo 2020 non sarà facile ripetersi con una Ferrari in affanno, anche sulla velocità massima essenziale nella pista belga.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

Analisi GP Belgio 2020

Lewis Hamilton ha dominato il Gran Premio di Spagna con la sua Mercedes che ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta posizione per Sergio Perez (con penalità di cinque secondi per non aver rispettato la bandiera blu) davanti all'altra Racing Point, Lance Stroll.

Carlos Sainz arriva invece da un 6° posto in Spagna dove con la McLaren ha messo dietro il pilota di cui prenderà il posto il prossimo anno in Ferrari, Sebastian Vettel, unica rossa al traguardo al Montmelo visto il ritiro di Charles Leclerc per un problema elettrico. La Ferrari continua a deludere anche come velocità massima che ovviamente a Spa è determinante. Lo stesso Leclerc lo scorso anno vinse la sua prima gara in carriera a Spa, quest'anno sarà molto più difficile completare la tripletta Ferrari che qui vinse anche nel 2018 con Vettel.

Tornando alla scorsa gara, da segnalare il piazzamento a punti di Alex Albon con la Red Bull in 8° posizione, davanti a Pierre Gasly 9° con l’AlphaTauri e Lando Norris 10° con la seconda delle McLaren che continuano a fare bene in questa stagione, a differenza della Renault che invece delude anche nel 2020. Molto male le Hass e le Alfa Romeo, oltre alle solite Williams a chiudere il gruppo.

Lo scorso anno a Spa come detto vinse Leclerc che fece anche la pole mentre il giro veloce andò a Vettel in un tripudio Ferrari che difficilmente vedremo quest'anno. Nel 2018 vedemmo la Safety Car ma comunque 18 piloti all'arrivo e un distacco tra 1° e 2° superiore agli 8 secondi (Hamilton chiuse 2° davanti a Bottas per un doppio podio Mercedes, davanti a Vettel 4° in gara).

Tracciato e Previsioni Meteo

Il Circuit de Spa-Francorchamps nelle Ardenne (Belgio) risale ai primi anni ’20. La pista attuale risale al 1979, e misura circa 7 km. Spa è il circuito più lungo nel calendario e capita non poche volte di avere pioggia intensa in un tratto della pista e asfalto asciutto in un altro. Oltre a essere uno dei tracciati preferiti dai piloti è riconosciuto da tutti gli esperti del settore come il circuito più tecnico del mondiale.

Dati tecnici del tracciato. Distanza a giro: 7,004km. Numero di curve: 19, nove a destra, dieci a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 340 km/h. Possibilità di safety car: 80%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 13 su 32 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: sedicesimo (Schumacher 1995). Numero di frenate: 9. Frenata più impegnativa: la seconda staccata, alla curva cinque

Il tracciato alterna lunghi rettilinei a curve molto veloci. E’ richiesta particolare attenzione per le curve Eau Rouge e Blanchimont, in quanto non viene concesso il minimo errore. Per quanto riguarda l’aerodinamica, per il circuito di Spa è richiesto un livello medio-alto. Con questo assetto, non ci saranno consumi di carburante elevati.

Per quanto riguarda il meteo, come detto l'enormità del tracciato è già un fattore, ma nel fine settimana le condizioni nelle Ardenne non aiutano. Al venerdì è dato nuvoloso con 18° e un umidità al 66% (c'è comunque un 20% di possibilità di pioggia). Al sabato in qualifica le chance di pioggia salgono al 40%, con 17° di temperatura e un 74% di umidità. Domenica quasi certamente gara bagnata (80% di possibilità di pioggia), 15° di temperatura e un 85% di umidità.

Programma Tv GP Belgio 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva. Le differite saranno disponibili su TV8.

Venerdì 28 agosto

Prove Libere 1: 11:00 – 12:30

Prove Libere 2: 15:00 – 16:30

Sabato 29 agosto

Prove Libere 3: 12:00 – 13:00

Qualifica: 15:00 – 16:00

Domenica 30 agosto

Gara: 15:10

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Pole:

Bottas: 2 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50)

Hamilton: 4 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50)

Gara:

Bottas: 1 (Austria @5.50)

Hamilton: 4 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 2 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00)

Verstappen: 1 (Inghilterra @4.00)

Bottas: 1 (Spagna @3.75)

Podi:

Bottas: 5 (Austria @1.75, Stiria @1.25 - Ungheria @1.25 - GP70 Silversone @1.25 - Spagna @1.20)

Hamilton: 5 (Stiria @1.12 - Ungheria @1.15 - Inghilterra @1.10 - GP70 Silversone @1.15 - Spagna @1.15)

Leclerc: 2 (Austria @2.00 - Inghilterra @6.00)

Verstappen: 5 (Stiria @1.45 - Ungheria @1.35 - Inghilterra @1.60 - GP70 Silversone @1.45 - Spagna @1.50)

Norris: 1 (Austria @33.00)

Safety SI-NO: 2-4

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Over/Under Piloti (16.5): 5-1

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 (OVER 16.5 @1.50)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 4-2 - 5-1 ------- 0-0

Leclerc-Vettel: 4-2 - 3-2 -------- 2-1

Verstappen-Albon: 6-0 - 5-1 ------ 1-0

Sainz-Norris: 2-4 - 2-4 ---------- 0-0

Perez-Stroll: 2-2 - 2-2 ---------- 0-1 (Perez -2 gare x Covid)

Ricciardo-Ocon: 5-1 - 4-2 -------- 1-1

Gasly-Kvyat: 6-0 - 3-3 ----------- 1-1

Grosjean-Magnussen: 2-4 - 2-3 ---- 1-3

Raikkonen-Giovinazzi: 2-4 - 4-2 -- 1-0

Russell-Latifi: 6-0 - 5-1 -------- 1-0

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 5

Redbull: 5

Racing Point: 4

McLaren: 2

Ferrari: 2

Renault: 1

Ritiri monoposto

Haas: 4

Ferrari: 3

Renault: 2

Racing Point: 2

AlphaTauri: 2

Alfa Romeo: 1

Williams: 1

Red Bull: 1

Quote GP Belgio 2020

Pronostici Formula 1, GP Belgio 2020

