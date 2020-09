Gran Premio d'Italia 2020, 8° appuntamento mondiale da Monza. I pronostici sulla Formula 1 del 06/09/2020

Si corre l'atteso Gran Premio d'Italia, 8° appuntamento del mondiale di Formula 1 che lo scorso anno vide primeggiare Leclerc, ma quest'anno le cose sono catastrofiche per la Ferrari che rischia la figuraccia anche nel GP di casa.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2020:

Formula 1: 11-26 (-16.49 unità)

MotoGP: 6-12 (-10.00 unità)

Superbike: 3-4 (+2.30 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Italia 2020

Questo fine settimana si corre a Monza l'8° appuntamento della Formula 1 e la Ferrari si presenta alla gara di casa molto male in un anno davvero orribile e a Spa è arrivata l'ennesima conferma di una monoposto che ha perso 1.3 secondi dallo scorso anno, un enormità, e non può essere solo un problema di motore. Sebastian Vettel: “Avremo un nuovo pacchetto aerodinamico dedicato per Monza, ma l’obiettivo del weekend non cambia”. Lapidario Charles Leclerc, che lo scorso anno vinse sia a Spa che a Monza: “A Monza mi aspetto prestazioni simili o peggiori di Spa”.

A Monza vedremo l’abolizione del “Party mode”, il sistema che permette di incrementare la potenza e le prestazioni della Power Unit di una monoposto soprattutto nel corso delle qualifiche ma dopo quanto visto a Spa la Mercedes W11 non sembra avere rivali a livello di potenza e Monza, circuito dove la velocità domina, sarà probabilmente lo scenario per la vittoria numero 90 della carriera di Lewis Hamilton che avrà in Valtteri Bottas il suo avversario principale mentre le Red Bull di Max Verstappen ed Alex Albon sono uscite un pò ridimensionate dal Belgio, su piste in cui la velocità di punta è fondamentale.

Cerca invece conferma la Renault, 4° con Daniel Ricciardo a Spa dove è andato bene anche Esteban Ocon subito dietro al 5° posto. Ricciardo: “Monza è una delle mie piste preferite, abbiamo dimostrato cosa possiamo fare su circuiti a basso carico aerodinamico”.

La McLaren di Lando Norris ha chiuso al 7° posto ma purtroppo quella di Carlos Sainz, con un grande potenziale già visto al sabato, domenica non è nemmeno scesa in pista per un problema tecnico. Da lodare assolutamente anche il lavoro di Pierre Gasly su AlphaTauri. A chiudere la tipo 10 ci furono le Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez. Brutto incidente per Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo e George Russell su Williams, fortunatamente senza conseguenze per i piloti.

Tracciato e Previsioni Meteo

L'Autodromo di Monza venne costruito nel 1922 in soli 110 giorni Negli ultimi anni è stata parzialmente asfaltata anche la via di fuga della Prima variante e quella della Parabolica. Nonostante questi accorgimenti per rallentare le vetture e dare ai piloti più sicurezza, Monza rimane il tracciato più veloce del campionato, dove si toccano picchi elevatissimi, e non raramente si assiste a incidenti pericolosi anche in pieno rettilineo.

Analisi tecnica del tracciato. Distanza a giro: 5,793km. Numero di curve: 11, sette a destra, quattro a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: basso. Velocità massima: 360 km/h. Possibilità di safety car: 30%. Possibilità di sorpasso: facile. Vincitori dalla pole position: 24 su 67 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: undicesimo (Gethin 1971). Numero di frenate: 6. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla Prima variante

Il motore viene mantenuto al massimo per circa il 67% del giro e questo tracciato ha la media oraria più alta di tutto il campionato, attorno ai 245 Km/h. Particolare attenzione va quindi posta alle power unit che saranno sotto sforzo. Viste le caratteristiche del circuito di Monza, il livello di carico aerodinamico è basso, quindi vedremo le macchine con ali posteriori scariche. Il DRS non è molto utilizzato, fatta eccezione per due punti: rettilineo principale e Serraglio-Ascari. Date le velocità basse in curva, la gara dovrebbe essere ad una sola sosta in quanto viene ridotto il consumo degli pneumatici.

Lo scorso anno pole e vittoria di Leclerc, ma giro veloce di Hamilton (a cui è stato scippato da Ricciardo all'ultimo giro la settimana scorsa a Spa, facendoci saltare la cassa). Sul podio proprio le 2 Mercedes di Hamilton e Bottas dietro al monegasco della Ferrari. Lo scorso anno 17 piloti all'arrivo, niente safety e un margine vittoria di meno di 4 secondi Per la free pick vi rimando all'articolo in home mentre per tutte le giocate di Panda c'è il servizio Premium. Vediamo le quote, mamma mia la Ferrari (immagine quote)

Per quanto riguarda il Meteo, alle ore 15.10 la gara scatterà con nuvole sparse e 27 gradi, mentre il rischio pioggia potrebbe manifestarsi solamente alla fine della gara dato che dovrebbe arrivare dopo le ore 17.00.

Programma Tv GP Italia 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva ma la diretta del GP d'Italia sarà disponibile anche su TV8.

Venerdì 4 settembre

Libere 1: 11:00 – 12:30

Libere 2: 15:00 – 16:30

Sabato 5 settembre

Libere 3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00 (diretta anche su TV8)

Domenica 6 settembre

Gara 15:10 (diretta anche su TV8)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Pole:

Bottas: 2 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50)

Hamilton: 5 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.45)

Gara:

Bottas: 1 (Austria @5.50)

Hamilton: 5 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.50)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 2 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00)

Verstappen: 1 (Inghilterra @4.00)

Bottas: 1 (Spagna @3.75)

Podi:

Bottas: 5 (Austria @1.75, Stiria @1.25 - Ungheria @1.25 - GP70 Silversone @1.25 - Spagna @1.20)

Hamilton: 5 (Stiria @1.12 - Ungheria @1.15 - Inghilterra @1.10 - GP70 Silversone @1.15 - Spagna @1.15)

Leclerc: 2 (Austria @2.00 - Inghilterra @6.00)

Verstappen: 5 (Stiria @1.45 - Ungheria @1.35 - Inghilterra @1.60 - GP70 Silversone @1.45 - Spagna @1.50)

Norris: 1 (Austria @33.00)

Ricciardo: 1 (Belgio @33.00)

Safety SI-NO: 3-4

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Belgio SI (@1.33)

Over/Under Piloti (16.5): 6-1

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 @1.50)

Belgio 17 (OVER 16.5 @1.55)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Belgio (Più di 8 Secondi @1.83)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 5-2 - 6-1 ------- 0-0

Leclerc-Vettel: 5-2 - 3-3 -------- 2-1

Verstappen-Albon: 7-0 - 6-1 ------ 1-0

Sainz-Norris: 3-4 - 2-5 ---------- 1-0

Perez-Stroll: 3-2 - 2-3 ---------- 0-1 (Perez -2 gare x Covid)

Ricciardo-Ocon: 6-1 - 5-2 -------- 1-1

Gasly-Kvyat: 6-1 - 4-3 ----------- 1-1

Grosjean-Magnussen: 3-4 - 3-3 ---- 1-3

Raikkonen-Giovinazzi: 3-4 - 5-2 -- 1-1

Russell-Latifi: 7-0 - 5-2 -------- 2-0

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 6

Redbull: 6

Racing Point: 5

McLaren: 2

Ferrari: 2

Renault: 2

Ritiri monoposto

Haas: 4

Ferrari: 3

Renault: 2

Racing Point: 2

AlphaTauri: 2

Alfa Romeo: 2

Williams: 2

Red Bull: 1

McLaren: 1

Quote GP Italia 2020

Pronostici Formula 1, GP Italia 2020

