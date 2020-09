Gran Premio di Toscana 2020, 9° appuntamento mondiale per la prima volta al Mugello. I pronostici sulla Formula 1 del 13/09/2020

Questo sarà il primo GP mai corso sul tracciato del Mugello che siamo abituati a vedere in MotoGP. Sarà anche il 1000esimo gran premio per la Ferrari che arriva al GP di Toscana 2020 in una situazione negativa. Arriva la conferma di Vettel su Aston Martin il prossimo anno.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

Analisi GP Toscana 2020

A Monza perfetto 3 su 3 con i nostri pronostici in gara, nonostante sia stata una gara pazza dove è successo di tutto, ad iniziare dall'incredibile vittoria di Pierre Gasly con Alpha Tauri (era dal 1996 che un pilota francese non vinceva una gara in Formula 1).

In seconda posizione la McLaren di Carlos Sainz e poi il podio inedito è stato completato da Lance Stroll su Racing Point dove nelle ultime ore è filtrata la notizia dell'addio di Sergio Perez il prossimo anno, quando questa scuderia diventerà Aston Martin e al fianco di Stroll ci sarà Sebastian Vettel.

E' il 1000esimo GP nella stoia della Ferrari, mai così in basso dopo la pessima prova a Spa e il doppio ritiro a Monza, nella gara di casa, con incidente di Charles Leclerc alla parabolica.

Tornando alla scorsa settimana, quarta posizione per l’altra McLaren di Lando Norris che ha preceduto un deludente Valtteri Bottas su Mercedes che ha pagato anche la penalizzazione di 10 secondi a Lewis Hamilton per il rientro ai box durante la safety car che era stato vietato (stessa penalità comminata anche ad Antonio Giovinazzi con Alfa Romeo), con l'inglese che stava dominando, ma che con questa penalizzazione arriva solo 7° alla bandiera a scacchi.

L'inglese ha chiuso anche dietro alla Renault di Daniel Ricciardo. 8° il compagno Esteban Ocon con Daniil Kvyat su Alpha Tauri e Sergio Perez su Racing Point a concludere la top 10. A Monza ritiro anche per la Red Bull di Max Verstappen (KO della Power Unit) e per la Haas di Kevin Magnussen.

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Il Mugello Circuit quest’anno ospiterà per la prima volta una gara di Formula 1 dopo averlo visto in MotoGP. Il circuito del Mugello fu disegnato negli anni 70 e rivisitato e migliorato dalla Ferrari, che ne diventò proprietaria nel 1988, dando inizio alla ristrutturazione dell’impianto, fornendo le migliori infrastrutture esistenti e aggiornandole continuamente, pur mantenendo inalterato il disegno del tracciato, molto impegnativo per i piloti.

Il circuito è lungo 5245 km e i piloti di Formula 1 dovranno completare 52 giri, per un totale di 309.455 km. E’ caratterizzato da un lungo rettilineo in salita di circa 1 km. Presenta quindici curve, le più famose e avvincenti sono le “Arrabbiate 1 e 2”. Non vanno dimenticate poi la Casanova Savelli una chicane destra-sinistra in discesa e la prima curva San Donato.

Essendo il Mugello un circuito molto veloce, gli pneumatici Pirelli saranno messi a dura prova. Per questo motivo, team e piloti avranno a disposizione le mescole più dure della gamma, ovvero C1 (hard), C2 (medium), C3 (soft).

Le condizioni meteo sanno sole sia al sabato in qualifica (31° con umidità al 49%) che in gara alla domenica (anche in questo caso 31° e 45% umidità).

Programma Tv GP Italia 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva ma la diretta del GP del Mugello sarà disponibile anche su TV8.

Venerdì 11/9

Prove Libere 1: 11:00 – 12:30

Prove Libere 2: 15:00 – 16:30

Sabato 12/9

Prove Libere 3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 (diretta anche su TV8)

Domenica 13/9

Gara: 15:10 (diretta anche su TV8)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Pole:

Bottas: 2 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50)

Hamilton: 6 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.45 - Italia @1.45)

Gara:

Bottas: 1 (Austria @5.50)

Hamilton: 5 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.50)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Gasly: 1 (Italia @100)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 3 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00 - Italia @2.50)

Verstappen: 1 (Inghilterra @4.00)

Bottas: 1 (Spagna @3.75)

Podi:

Bottas: 5 (Austria @1.75, Stiria @1.25 - Ungheria @1.25 - GP70 Silversone @1.25 - Spagna @1.20)

Hamilton: 5 (Stiria @1.12 - Ungheria @1.15 - Inghilterra @1.10 - GP70 Silversone @1.15 - Spagna @1.15)

Leclerc: 2 (Austria @2.00 - Inghilterra @6.00)

Verstappen: 5 (Stiria @1.45 - Ungheria @1.35 - Inghilterra @1.60 - GP70 Silversone @1.45 - Spagna @1.50)

Norris: 1 (Austria @33.00)

Ricciardo: 1 (Belgio @33.00)

Gasly: 1 (Italia @20.00)

Sainz: 1 (Italia @10.00)

Stroll: 1 (Italia @10.00)

Safety SI-NO: 4-4

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Belgio SI (@1.33)

Italia SI (@1.80)

Over/Under Piloti (16.5): 6-2

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 @1.50)

Belgio 17 (OVER 16.5 @1.55)

Italia 16 (UNDER 16.5 @2.30)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Belgio (Più di 8 Secondi @1.83)

Italia (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 6-2 - 6-2 ------- 0-0

Leclerc-Vettel: 6-2 - 3-3 -------- 3-2

Verstappen-Albon: 8-0 - 6-2 ------ 2-0

Sainz-Norris: 4-4 - 3-5 ---------- 1-0

Perez-Stroll: 4-2 - 2-4 ---------- 0-1 (Perez -2 gare x Covid)

Ricciardo-Ocon: 7-1 - 6-2 -------- 1-1

Gasly-Kvyat: 7-1 - 5-3 ----------- 1-1

Grosjean-Magnussen: 3-5 - 4-3 ---- 1-4

Raikkonen-Giovinazzi: 4-4 - 6-2 -- 1-1

Russell-Latifi: 8-0 - 5-3 -------- 2-0

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 7

Redbull: 6

Racing Point: 6

McLaren: 3

Renault: 3

Ferrari: 2

AlphaTauri: 1

Ritiri monoposto

Haas: 5

Ferrari: 5

Renault: 2

Racing Point: 2

AlphaTauri: 2

Alfa Romeo: 2

Williams: 2

Red Bull: 2

McLaren: 1

Quote GP Toscana 2020

Pronostici Formula 1, GP Toscana 2020

Come abbiamo fatto per Monza, anche al Mugello (che è un tracciato inedito, quindi a maggior ragione aspettiamo) usciremo con le pick dopo le libere, o addirittura dopo le qualifiche con testa a testa, gruppi, vincitori e giocate speciali direttamente solo sulla gara, quindi continuate a seguirci lungo il fine settimana.

