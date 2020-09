Gran Premio di Russia 2020, 10° appuntamento mondiale da Sochi. I pronostici sulla Formula 1 del 27/09/2020

In Russia a Sochi assisteremo al decimo appuntamento stagionale in un mondiale sempre più in mano a Lewis Hamilton e alla Mercedes.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2020:

Formula 1: 16-27 (-7.41 unità)

MotoGP: 9-16 (-13.14 unità)

Superbike: 5-6 (+4.29 unità)

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Ogni giovedì parliamo di scommesse motori su YouTube col nostro podcast quotidiano e con gli approfondimenti della rubrica con Panda: MOTOR PICK:

Analisi GP Russia 2020

Lewis Hamilton e la sua Mercedes stanno dominando questo campionato con 55 in più del compagno di squadra Valtteri Bottas e 80 in più dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Ancora più netto il dominio tedesco nella classifica costruttori: 325 punti per il team di Brackley, contro i 173 della Red Bull.

Lewis Hamilton ha la possibilità di eguagliare il record di Michael Schumacher relativo ai GP vinti (91). Da quando si è tornati a correre in Russia (2014), la Mercedes ha sempre vinto e Lewis si è imposto in quattro circostanze. Occhio però proprio a Valtteri Bottas che qui è sempre andato molto forte, ricordando la vittoria del 2017 ad esempio.

Per la Ferrari è atteso un altro weekend difficile, Charles Leclerc e Sebastian Vettel lo sanno bene (il monegasco qui lo scorso anno faceva la pole). Gli upgrade, infatti, dovrebbero riguardare accorgimenti aerodinamici funzionali alle caratteristiche del circuito di Sochi, ma niente in grado di cambiare lo spartito. Perché? La criticità è profonda e nel progetto. L’ha detto chiaramente anche il Team Principal Mattia Binotto. Queste le parole di Leclerc sul GP di Russia: “Sarà importante mettere insieme il giro perfetto in qualifica. Sorpassare a Sochi non è affatto semplice".

La Red Bull ha sempre un deficit di potenza nei confronti della Mercedes W11 anche se Max Verstappen sta provando a guidare sopra queste difficoltà, ma la sensazione è che l'olandese si dovrà accontentare di essere ancora una volta il primo degli “umani”. Alex Albon è invece galvanizzato dal podio del Mugello.

Interessante anche la sfida su chi sarà la 3° forza in pista. Si candidano Racing Point, McLaren e Renault. La monoposto rosa ha messo in mostra ottimi sviluppi aerodinamici al Mugello col 5° posto di Sergio Perez, la Renault sta continuando a crescere e potrà contare sul talento di Daniel Ricciardo (4° al Mugello), ma anche la McLaren proverà a dire la sua per una top-5 possibile con Carlos Sainz e Lando Norris.

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Il Sochi Autodrom è un tracciato che è stato progettato, come molti altri, dall’architetto Hermann Tilke. Si tratta però di un tracciato semi cittadino, che comprende circa due km di strade normalmente aperte al traffico. Distanza a giro: 5,848 km. Numero di curve: 18, dodici a destra, sei a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Alto. Velocità massima: 330 km/h. Possibilità di safety car: 50%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 2, su 4 edizioni corse su questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: terzo (Bottas 2017). Numero di frenate: 12. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 2.

Il circuito russo impone al motore uno stress elevato, in quanto viene richiesto pieno gas per circa il 60% del giro. È richiesto un elevato carico aerodinamico per permettere alle vetture di rimanere incollate all’asfalto nelle numerose curve a velocità di percorrenza medio/alta. Su questa pista sono 62 i cambi di marcia per giro, circa 3.286 in tutto il GP. La media oraria è di circa 212 km/h.

Da quando si corre qui (dal 2014, 6 edizioni) ha SEMPRE vinto la Mercedes, con Hamilton che ha vinto negli ultimi 2 anni. La scorsa edizione la Pole la fece Leclerc ma la vittoria gara andò ad Hamilton (sul podio anche Bottas e Leclerc), così come il giro veloce. Nel 2019 entrò la safety car, 15 i piloti all'arrivo e margine finale sotti i 4 secondi di distacco tra 1° e 2° alla bandiera a scacchi.

Il Meteo ci da nuvoloso al venerdì (27°, 65% umidità, 10% di precipitazioni) e al sabato (27°, 65% umidità, 20% di precipitazioni) mentre per la Gara di domenica è dato sole con 29°, un umidità al 58%, un vento a 14 km/h e nessuna possibilità di pioggia.

Programma Tv GP Russia 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva ma la diretta del GP del Mugello sarà disponibile anche su TV8.

Venerdì 25/9

Prove libere 1: 10.00-11:30

Prove libere 2: 14.00-15:30

Sabato 26/9

Prove libere 3: 11:00-12:00

Qualifiche: 14:00-15:00 (differita su TV8 dalle 18:00)

Domenica 27/9

Gara: ore 13:10 (differita su TV8 dalle 18:00)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Pole:

Bottas: 2 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50)

Hamilton: 7 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.45 - Italia @1.45 - Toscana @1.45)

Gara:

Bottas: 1 (Austria @5.50)

Hamilton: 6 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.50 - Toscana @1.50)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Gasly: 1 (Italia @100)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 4 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00 - Italia @2.50 - Toscana @2.25)

Verstappen: 1 (Inghilterra @4.00)

Bottas: 1 (Spagna @3.75)

Podi:

Bottas: 6 (Austria @1.75, Stiria @1.25 - Ungheria @1.25 - GP70 Silversone @1.25 - Spagna @1.20 - Toscana @1.22)

Hamilton: 6 (Stiria @1.12 - Ungheria @1.15 - Inghilterra @1.10 - GP70 Silversone @1.15 - Spagna @1.15 - Toscana @1.12)

Leclerc: 2 (Austria @2.00 - Inghilterra @6.00)

Verstappen: 5 (Stiria @1.45 - Ungheria @1.35 - Inghilterra @1.60 - GP70 Silversone @1.45 - Spagna @1.50)

Norris: 1 (Austria @33.00)

Ricciardo: 1 (Belgio @33.00)

Gasly: 1 (Italia @20.00)

Sainz: 1 (Italia @10.00)

Stroll: 1 (Italia @10.00)

Albon: 1 (Toscana @7.50)

Safety SI-NO: 5-4

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Belgio SI (@1.33)

Italia SI (@1.80)

Toscana SI (@1.50)

Over/Under Piloti (16.5): 6-3

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 @1.50)

Belgio 17 (OVER 16.5 @1.55)

Italia 16 (UNDER 16.5 @2.30)

Toscana 12 (UNDER 16.5 @2.10)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Belgio (Più di 8 Secondi @1.83)

Italia (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Toscana (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 7-2 - 7-2 ------- 0-0

Leclerc-Vettel: 7-2 - 4-3 -------- 3-2

Verstappen-Albon: 9-0 - 6-3 ------ 3-0

Sainz-Norris: 4-4 - 3-6 ---------- 2-0

Perez-Stroll: 5-2 - 3-4 ---------- 0-2 (Perez -2 gare x Covid)

Ricciardo-Ocon: 8-1 - 7-2 -------- 1-2

Gasly-Kvyat: 7-2 - 5-4 ----------- 2-1

Grosjean-Magnussen: 4-5 - 5-3 ---- 1-5

Raikkonen-Giovinazzi: 5-4 - 8-2 -- 1-2

Russell-Latifi: 9-0 - 6-3 -------- 2-1

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 8

Redbull: 6

Racing Point: 6

McLaren: 3

Renault: 3

Ferrari: 3

AlphaTauri: 1

Ritiri monoposto

Haas: 6

Ferrari: 5

Renault: 3

Racing Point: 3

AlphaTauri: 3

Alfa Romeo: 3

Williams: 3

Red Bull: 3

McLaren: 2

Quote GP Russia 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Hamilton, Lewis 1,60

Bottas, Valtteri 2,75

Verstappen, Max 6,50

Perez, Sergio 33

Albon, Alexander 50

Stroll, Lance 50

Ricciardo, Daniel 50

Leclerc, Charles 50

Sainz Jr, Carlos 50

Norris, Lando 50

Vettel, Sebastian 75

Kvyat, Daniil 100

Ocon, Esteban 100

Gasly, Pierre 100

Raikkonen, Kimi 250

Russell, George 500

Magnussen, Kevin 500

Giovinazzi, Antonio 500

Grosjean, Romain 500

Latifi, Nicholas 1.000

QUOTE GARA Snai

Hamilton, Lewis 1,60

Bottas, Valtteri 3,00

Verstappen, Max 5,50

Perez, Sergio 33

Albon, Alexander 50

Stroll, Lance 50

Ricciardo, Daniel 50

Leclerc, Charles 50

Gasly, Pierre 75

Vettel, Sebastian 75

Sainz Jr, Carlos 75

Norris, Lando 75

Ocon, Esteban 100

Kvyat, Daniil 100

Raikkonen, Kimi 250

Latifi, Nicholas 500

Grosjean, Romain 500

Russell, George 500

Magnussen, Kevin 500

Giovinazzi, Antonio 500

QUOTE GIRO VELOCE Snai

13:10 Giro Veloce Gara Gp Russia

Hamilton, Lewis 2,00

Bottas, Valtteri 3,50

Verstappen, Max 3,50

Perez, Sergio 20

Albon, Alexander 25

Ricciardo, Daniel 25

Leclerc, Charles 33

Sainz Jr, Carlos 33

Norris, Lando 33

Stroll, Lance 33

Gasly, Pierre 50

Vettel, Sebastian 50

Kvyat, Daniil 75

Ocon, Esteban 75

Raikkonen, Kimi 100

Grosjean, Romain 100

Russell, George 100

Magnussen, Kevin 100

Giovinazzi, Antonio 100

Latifi, Nicholas 250

Pronostici Formula 1, GP Russia 2020

