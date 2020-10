Gran Premio del Eifel 2020, 11° appuntamento mondiale dal Nurburgring. I pronostici sulla Formula 1 del 11/10/2020

Si torna in pista con la Formula 1 e con l'11° appuntamento di un mondiale sempre più dominato dalla Mercedes. Si corre al mitico Nurburgring il Gran Premio del Eifel 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2020:

Formula 1: 16-27 (-7.41 unità)

MotoGP: 9-16 (-13.14 unità)

Superbike: 5-8 (+0.29 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Eifel 2020

Continua il dominio della Mercedes anche se in Russia la vittoria è andata a Valtteri Bottas, con Lewis Hamilton comunque sul podio al 3° posto (per colpa di una penalità di 10 secondi per aver commesso un’irregolarità alla partenza), anche se l'inglese campione del mondo ha dovuto rimandare l'appuntamento con la storia, e con l'aggancio a Schumacher come GP vinti in carriera. Intanto si continua a parlare anche della trattativa di rinnovo contrattuale tra Hamilton e la Mercedes. Toto Wolff ha sottolineato come l’inglese potrebbe anche siglare il nuovo contratto una volta terminata questa stagione.

A Sochi buon 2° posto di Max Verstappen con Red Bull. In top-10 russa tutte le motorizzate Honda, costruttore che però ha annunciato che il prossimo anno uscirà dalla Formula 1, un fulmine a ciel sereno. Le AlphaTauri di Daniil Kvyat e Pierre Gasly si sono piazzate rispettivamente 8° e 9° davanti ad Alex Albon 10°.

La Ferrari si è dovuta accontentare del 6° posto di Charles Leclerc. Fuori dalla zona punti Sebastian Vettel che ha concluso in tredicesima posizione ma che è felice di tornare al Nürburgring dove è stato l'ultimo a vincere, quindi si presenta come campione in carica anche se erano altri tempi (2013) e altra macchina (Red Bull). Mattia Binotto si dice ottimista visto che oltre alla pioggia anche il layout del circuito, dove non ci sono tratti veloci che penalizzerebbero la SF1000, sembrano venire incontro alla rossa.

In Russia degna di nota anche la quarta posizione della Racing Point di Sergio Perez mentre in avvio Lance Stroll è stato colpito da Leclerc (fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti). Daniel Ricciardo ha portato la sua Renault al 5° posto, con i francesi che si piazzano a punti anche con Esteban Ocon al 7° posto, confermando i progressi della propria monoposto.

Weekend da dimenticare per la McLaren di Carlos Sainz che è è andato ad impattare contro uno dei paletti che delimita la pista, ed è stata necessaria l’entrata in pista della safety car. Male anche Lando Norris solo 15°, anche se c'è carica per rifarsi questo weekend su un tracciato che conosce bene: "Non vedo l’ora di correre al Nürburgring questo fine settimana. E’ una pista fantastica e mi è piaciuto guidarci in F3 e F4. È fantastico vederla sul calendario. L’ultima volta che ci ho corso, nel 2017, sono riuscito a salire sul gradino più alto del podio".

Alfa Romeo positiva per il weekend, almeno stando alle parole di Antonio Giovinazzi che arriva dal 11° posto a Sochi: "Sappiamo di essere molto più vicini alle vetture davanti a noi. Ho un bel ricordo del Nürburgring. Ho corso qui in Formula 3 e sull’albo d’oro spuntano a mio nome una vittoria e altri due podi". Parla di ricordi anche il compagno Kimi Raikkonen (14° in Russia): "Ultimamente abbiamo compiuto dei passi in avanti, ma dobbiamo ancora migliorare in qualifica. o corso qui un bel pò di volte e in generale ritengo che avrei potuto vincere un altro paio di gare, ma sono stato sfortunato. Purtroppo è così che vanno le corse. Ho bei ricordi legati a questa pista e spero di collezionare altri".

Infine la Williams a caccia dei primi punti di questo mondiale, con una macchina in crescita e un buon pilota come George Russell che in qualifica è ormai stabile in Q2, anche se poi cala in gara, mentre Nicholas Latifi sembra ancora acerbo. Così Dave Robson: "Abbiamo passato molto tempo a rivedere i dati dalla Russia e di conseguenza analizzeremo alcuni elementi nelle libere di venerdì. Pensiamo che questo lavoro di verifica migliorerà sensibilmente le nostre performance in qualifica e in gara".

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Il Nürburgring torna in Formula 1 dopo un’assenza di sette anni. Nel 2013 vinse Vettel con Red Bull mentre 2 anni prima tocco ad un giovane Hamilton trionfare in McLaren. Nel 2002 il tracciato venne modificato con l’ingresso della ‘Mercedes Arena‘ che si trova subito dopo il rettilineo dei box. L’introduzione del nuovo complesso di curve portò la lunghezza totale del circuito a 5.148 metri.

Purtroppo per questo grande ritorno il clima non sembra clemente con le previsioni meteo che danno pioggia per tutto il weekend già dal venerdì, con un 70% di pioggia, 12°, un umidità al 85% e un vento a 18 km/h. Al sabato i gradi scendono (9°) ma le possibilità di pioggia calano al 40%, con umidità al 78% per le qualifiche. In gara domenica attesi solo 8°, con umidità al 80% e venti a 11 km/h, con un 50% di pioggia. Attenzione quindi al freddo e alla variabile pioggia. A causa della posizione geografica del ‘Ring, squadre e piloti si troveranno ad affrontare un fine settimana con delle condizioni climatiche abbastanza al limite

Sul fronte pneumatici, il Nürburgring è praticamente un circuito ‘nuovo’ per Pirelli che ha scelto di portare C2, C3 e C4 perché sono le mescole che si adattano meglio alle diverse esigenze di questa pista.

Programma Tv GP Eifel 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva ma la diretta del GP del Eifel che sarà disponibile in differita anche su TV8.

Venerdì 9/10

Prove libere 1: 11.00-12:30

Prove libere 2: 15.00-16:30

Sabato 10/10

Prove libere 3: 12:00-13:00

Qualifiche: 15:00-16:00 (differita TV8 ore 18:00)

Domenica 11/10

Gara: 14:10 (differita TV8 ore 18:00)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Pole:

Bottas: 2 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50)

Hamilton: 8 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.45 - Italia @1.45 - Toscana @1.45 - Russia @1.60)

Gara:

Bottas: 2 (Austria @5.50 - Russia @3.00)

Hamilton: 6 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.50 - Toscana @1.50)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Gasly: 1 (Italia @100)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 4 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00 - Italia @2.50 - Toscana @2.25)

Verstappen: 1 (Inghilterra @4.00)

Bottas: 2 (Spagna @3.75 - Russia @3.50)

Podi:

Bottas: 7 (Austria @1.75, Stiria @1.25 - Ungheria @1.25 - GP70 Silversone @1.25 - Spagna @1.20 - Toscana @1.22 - Russia @1.35)

Hamilton: 7 (Stiria @1.12 - Ungheria @1.15 - Inghilterra @1.10 - GP70 Silversone @1.15 - Spagna @1.15 - Toscana @1.12 - Russia @1.15)

Leclerc: 2 (Austria @2.00 - Inghilterra @6.00)

Verstappen: 6 (Stiria @1.45 - Ungheria @1.35 - Inghilterra @1.60 - GP70 Silversone @1.45 - Spagna @1.50 - Russia @1.55)

Norris: 1 (Austria @33.00)

Ricciardo: 1 (Belgio @33.00)

Gasly: 1 (Italia @20.00)

Sainz: 1 (Italia @10.00)

Stroll: 1 (Italia @10.00)

Albon: 1 (Toscana @7.50)

Safety SI-NO: 6-4

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Belgio SI (@1.33)

Italia SI (@1.80)

Toscana SI (@1.50)

Russia SI (@1.33)

Over/Under Piloti (16.5): 7-3

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 @1.50)

Belgio 17 (OVER 16.5 @1.55)

Italia 16 (UNDER 16.5 @2.30)

Toscana 12 (UNDER 16.5 @2.10)

Russia 18 (OVER 16.5 @1.83)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Belgio (Più di 8 Secondi @1.83)

Italia (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Toscana (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Russia (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 8-2 - 7-3 ------- 0-0

Leclerc-Vettel: 8-2 - 5-3 -------- 3-2

Verstappen-Albon: 10-0 - 7-3 ------ 3-0

Sainz-Norris: 5-4 - 3-7 ---------- 3-0

Perez-Stroll: 6-2 - 4-4 ---------- 0-3 (Perez -2 gare x Covid)

Ricciardo-Ocon: 9-1 - 8-2 -------- 1-2

Gasly-Kvyat: 9-2 - 5-5 ----------- 2-1

Grosjean-Magnussen: 5-5 - 5-4 ---- 1-5

Raikkonen-Giovinazzi: 5-5 - 7-3 -- 1-2

Russell-Latifi: 10-0 - 6-4 -------- 2-1

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 9

Redbull: 7

Racing Point: 6

Renault: 4

McLaren: 3

Ferrari: 3

AlphaTauri: 2

Ritiri monoposto

Haas: 6

Ferrari: 5

Racing Point: 4

Renault: 3

AlphaTauri: 3

Alfa Romeo: 3

Williams: 3

Red Bull: 3

McLaren: 3

Quote GP Eifel 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Hamilton, Lewis 1,55

Bottas, Valtteri 2,25

Verstappen, Max 7,50

Perez, Sergio 33

Stroll, Lance 50

Ricciardo, Daniel 50

Ocon, Esteban 75

Leclerc, Charles 75

Vettel, Sebastian 75

Sainz Jr, Carlos 75

Norris, Lando 75

Albon, Alexander 100

Gasly, Pierre 100

Kvyat, Daniil 150

Raikkonen, Kimi 500

Grosjean, Romain 500

Russell, George 500

Magnussen, Kevin 500

Giovinazzi, Antonio 500

Latifi, Nicholas 1.000

QUOTE GARA Snai

Hamilton, Lewis 1,55

Bottas, Valtteri 3,50

Verstappen, Max 4,50

Perez, Sergio 33

Leclerc, Charles 50

Sainz Jr, Carlos 50

Stroll, Lance 50

Ricciardo, Daniel 50

Vettel, Sebastian 75

Ocon, Esteban 75

Gasly, Pierre 100

Norris, Lando 100

Albon, Alexander 100

Kvyat, Daniil 150

Raikkonen, Kimi 500

Latifi, Nicholas 1.000

Grosjean, Romain 1.000

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

QUOTE GIRO VELOCE Snai

Hamilton, Lewis 2,25

Bottas, Valtteri 2,75

Verstappen, Max 4,50

Albon, Alexander 20

Perez, Sergio 25

Ricciardo, Daniel 25

Sainz Jr, Carlos 33

Norris, Lando 33

Stroll, Lance 50

Ocon, Esteban 50

Leclerc, Charles 50

Vettel, Sebastian 75

Kvyat, Daniil 100

Gasly, Pierre 100

Russell, George 250

Magnussen, Kevin 250

Giovinazzi, Antonio 250

Raikkonen, Kimi 250

Latifi, Nicholas 250

Grosjean, Romain 250

Pronostici Formula 1, GP Eifel 2020

🏎PRONOSTICI FORMULA 1 - GP EIFEL by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...

💎PICK PREMIUM

🏁In esclusiva sul nostro servizio Premium

Tutti gli altri pronostici li ricevi attivando il nostro servizio PREMIUM su TELEGRAM. Contattaci per attivarlo subito e ricevere tutti i contenuti e le giocate non solo sui Motori, ma anche sul Calcio e tutti gli altri sport con una redazione e 7 tipster quotidianamente al lavoro per trovare le quote e le puntate di maggior valore.