Gran Premio del Portogallo 2020, 12° appuntamento mondiale da Portimao per la prima volta. I pronostici sulla Formula 1 del 25/10/2020

Per la prima volta nella storia la Formula 1 corre a Portimao per il Gran Premio del Portogallo 2020 dove è il solito Lewis Hamilton a farla da padrone secondo le quote dei bookmakers. Sempre indietro le Ferrari.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2020:

Formula 1: 18-30 (-8.03 unità)

MotoGP: 11-20 (-17.94 unità)

Superbike: 6-8 (+2.49 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Portogallo 2020

Per la prima volta Portimao ospita un GP di Formula 1. Ovviamente le Mercedes sono favorite e dopo aver raggiunto Schumi, Lewis Hamilton potrà anche superarlo con 92 vittorie in carriera.

Ferrari si presenterà in Portogallo con una serie di aggiornamenti al retrotreno e nuovo diffusore sulla SF1000. Chales Leclerc: “A Portimao ho corso in Formula 3, è una pista divertente con tanti saliscendi”. Queste invece le parole di Sebastian Vettel che ha deluso anche nel suo Nurburgring: “Non ho mai gareggiato a Portimão, ma è stimolante correre su tracciati nuovi”.

Ricordi dolci per Daniel Ricciardo: “A Portimao conquistai la F3 britannica nel 2009”. Inoltre la Renault è una delle macchine più performanti al momento.

A caccia di riscatto anche Lando Norris con McLaren: “A Portimao voglio riscattare il ritiro del Nurburgring”. Anche Carlos Sainz è carico: “Non vedo l’ora di correre a Portimao”.

Racing Point, Lance Stroll sarà regolarmente in Portogallo, rientrato quindi il problema del canadese guarito dal covid. Queste le parole di Stroll: "Ho già corso a Portimao e nelle libere cercherò di riprendere il feeling con il circuito". Queste invece le parole del suo compagno Sergio Perez su Portimao: “Sarà una sfida interessante. Affronteremo due gare inedite in una settimana".

Haas, ufficiale: Romain Grosjean e Kevin Magnussen salutano a fine 2020. La scuderia americana ripartirà da due giovani? Si parla anche di Ralph Schumacher e di Mazepin.

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Per la prima volta, il circuito portoghese di Portimao ospita una gara di Formula 1. L’ Autódromo Internacional do Algarve, è stato inaugurato nel 2008 e proprio in quell’anno ospitò l’ultima gara del Campionato Mondiale di Superbike. La pista ha una lunghezza di 4.633 km e presenta 15 curve prevalentemente a destra. L’unica zona DRS prevista è quella che si trova nel rettifilo principale.

Per questo weekend di gara, Pirelli ha scelto le mescole più dure della gamma (C1, C2, C3), poiché nonostante sia un tracciato recente, presenta caratteristiche che ricordano le piste vecchia scuola.

Previsioni Meteo che minacciano gara bagnata. Al venerdì solo un 10% di possibilità di pioggia con 21° e 73% di umidità. Per la qualifica di sabato numeri simili, le cose peggiorano domenica in gara, quando potrebbe piovere (60% al momento) con 21° e umidità al 81%.

Programma Tv GP Portogallo 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva con la diretta del GP del che sarà disponibile in differita anche su TV8.

Venerdì 23/10

-Prove libere 1: 12.00-13:30

-Prove libere 2: 16.00-17:30

Sabato 24/10

-Prove libere 3: 12:00-13:00

-Qualifiche: 15:00-16:00 (differita TV8 ore 18:00)

Domenica 25/10

-Gara: 14:10 (differita TV8 ore 18:00)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Pole:

Bottas: 3 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50 - Eifel @3.00)

Hamilton: 8 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.45 - Italia @1.45 - Toscana @1.45 - Russia @1.60)

Gara:

Bottas: 2 (Austria @5.50 - Russia @3.00)

Hamilton: 7 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.50 - Toscana @1.50 - Eifel @1.45)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Gasly: 1 (Italia @100)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 4 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00 - Italia @2.50 - Toscana @2.25)

Verstappen: 2 (Inghilterra @4.00 - Eifel @4.00)

Bottas: 2 (Spagna @3.75 - Russia @3.50)

Ricciardo: 1 (Belgio @33.00)

Podi:

Bottas: 8 (Austria, Stiria, Ungheria, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Toscana, Russia)

Hamilton: 9 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio Toscana, Russia, Eifel)

Leclerc: 2 (Austria, Inghilterra)

Verstappen: 9 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Russia, Eifel)

Norris: 1 (Austria)

Ricciardo: 1 (Eifel)

Gasly: 1 (Italia)

Sainz: 1 (Italia)

Stroll: 1 (Italia)

Albon: 1 (Toscana)

Safety SI-NO: 6-4

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Belgio SI (@1.33)

Italia SI (@1.80)

Toscana SI (@1.50)

Russia SI (@1.33)

Over/Under Piloti (16.5): 7-3

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 @1.50)

Belgio 17 (OVER 16.5 @1.55)

Italia 16 (UNDER 16.5 @2.30)

Toscana 12 (UNDER 16.5 @2.10)

Russia 18 (OVER 16.5 @1.83)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Belgio (Più di 8 Secondi @1.83)

Italia (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Toscana (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Russia (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 8-2 - 7-3 ------- 0-0

Leclerc-Vettel: 8-2 - 5-3 -------- 3-2

Verstappen-Albon: 10-0 - 7-3 ------ 3-0

Sainz-Norris: 5-4 - 3-7 ---------- 3-0

Perez-Stroll: 6-2 - 4-4 ---------- 0-3 (Perez -2 gare x Covid)

Ricciardo-Ocon: 9-1 - 8-2 -------- 1-2

Gasly-Kvyat: 9-2 - 5-5 ----------- 2-1

Grosjean-Magnussen: 5-5 - 5-4 ---- 1-5

Raikkonen-Giovinazzi: 5-5 - 7-3 -- 1-2

Russell-Latifi: 10-0 - 6-4 -------- 2-1

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 9

Redbull: 7

Racing Point: 6

Renault: 4

McLaren: 3

Ferrari: 3

AlphaTauri: 2

Ritiri monoposto

Haas: 6

Ferrari: 5

Racing Point: 4

Renault: 3

AlphaTauri: 3

Alfa Romeo: 3

Williams: 3

Red Bull: 3

McLaren: 3

Quote GP Portogallo 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Hamilton, Lewis 1,55

Bottas, Valtteri 2,75

Verstappen, Max 7,50

Perez, Sergio 25

Ricciardo, Daniel 25

Leclerc, Charles 33

Albon, Alexander 50

Stroll, Lance 50

Sainz Jr, Carlos 50

Norris, Lando 50

Ocon, Esteban 75

Gasly, Pierre 100

Vettel, Sebastian 100

Kvyat, Daniil 250

Grosjean, Romain 1.000

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

Raikkonen, Kimi 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

QUOTE GARA Snai

Hamilton, Lewis 1,50

Bottas, Valtteri 3,50

Verstappen, Max 4,50

Ricciardo, Daniel 25

Perez, Sergio 33

Leclerc, Charles 50

Sainz Jr, Carlos 100

Norris, Lando 100

Albon, Alexander 100

Stroll, Lance 100

Ocon, Esteban 100

Vettel, Sebastian 100

Gasly, Pierre 250

Kvyat, Daniil 500

Raikkonen, Kimi 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Grosjean, Romain 1.000

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

QUOTE GIRO VELOCE Snai

Hamilton, Lewis 2,25

Bottas, Valtteri 3,00

Verstappen, Max 3,50

Albon, Alexander 20

Ricciardo, Daniel 20

Perez, Sergio 25

Leclerc, Charles 33

Norris, Lando 33

Stroll, Lance 50

Ocon, Esteban 50

Sainz Jr, Carlos 50

Vettel, Sebastian 75

Kvyat, Daniil 100

Gasly, Pierre 100

Russell, George 250

Magnussen, Kevin 250

Giovinazzi, Antonio 250

Raikkonen, Kimi 250

Latifi, Nicholas 250

Grosjean, Romain 250

Pronostici Formula 1, GP Portogallo 2020

