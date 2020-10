Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, 13° appuntamento mondiale da Imola. I pronostici sulla Formula 1 del 01/11/2020

E' arrivata la conferma, purtroppo il GP di Imola si correrà a porte chiuse per l'emergenza covid, ma il ritorno in calendario di questa pista è una buona notizia, e si corre per la 3° volta nel bel paese quest'anno.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2020:

Formula 1: 18-31 (-10.03 unità)

MotoGP: 12-23 (-6.74 unità)

Superbike: 6-8 (+2.49 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Emilia Romagna 2020

Mancano cinque gare alla conclusione del Mondiale di Formula 1 2020 e il Circus torna per la 3° volta in Italia, col ritorno in calendario dopo 14 anni di assenza di Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020. Confermato il GP senza pubblico, col sindaco che ci ha provato fino alla fine ma non è arrivata nessuna deroga da parte del governo. Ci sarà anche la novità del venerdì annullato con solo 90 minuti di prove libere a disposizione per preparare la qualifica del sabato pomeriggio.

Lewis Hamilton ha ottenuto la vittoria del GP del Portogallo (oltre alla pole e al giro veloce), 92° successo in carriera per l'inglese, record del mondo, scavalcato Schumi. L'inglese ha dominato chiudendo con 25 secondi sul suo compagno di squadra in Mercedes, Valtteri Bottas.

Il solito Max Verstappen ha completato il podio con Redbull mentre è stata un altra gara difficile per il deludente Alex Albon su cui si fa sempre più invadente l'ombra del ritorno in F1 di Nico Hulkenberg che potrebbe prendere il suo posto. Queste invece le parole dell'olandese in vista di Imola: "Non sarà facile mettere a punto la vettura avendo a disposizione solo una sessione di prove libere. Non credo che la pista in senso antiorario possa essere un problema. Sarà importante trovare un buon compromesso tra la velocità massima e l’agilità necessaria per affrontare le curve andando bene sui cordoli".

La Ferrari è tornata felice dal Portogallo con il quarto posto di Charles Leclerc, anche se Sebastian Vettel continua ad essere molto più lento del monegasco nonostante il doppio piazzamento a punti della SF1000 col tedesco al 10° posto. Gli aggiornamenti portati sulla rossa nelle ultime settimane hanno funzionato, ma non esaltiamoci troppo perché ci ha pensato Mattia Binotto a raffreddare gli animi anche per il prossimo anno. Ecco le parole del Team Principal: "“Ferrari non lotterà per il Mondiale nel 2021. Ma l’anno dopo...".

Doppio piazzamento in top-10 anche per Renault, una delle macchine del momento, con Esteban Ocon che questa volta si è tolto anche la soddisfazione di chiudere 8°, davanti a Daniel Ricciardo 9°. A punti anche un fantastico Pierre Gasly per cui è arrivata in questi giorni la conferma che sarà in Alpha Tauri anche nel 2021. Approposito, quella di Imola è un pò la gara di casa dell'Alpha Tauri, la ex Minardi che da queste parti ha fatto storia.

Il prossimo ferrarista Carlos Sainz intanto continua a fare bene con McLaren (6° posto in Portogallo). Queste le parole di Sainz in vista di Imola: "“Bello andare in Italia per la terza volta in stagione. Non girare di venerdì sarà un test interessante”.

Sergio Perez ha portato la Racing Point al 7° posto (ritirato Lance Stroll). Da segnalare anche Kimi Raikkonen che meritava qualche punto. Il finlandese a più di 40 anni suonati rimane un pilota purosangue, basta guardare il primo giro pazzesco che ha fatto in Portogallo con la sua Alfa Romeo. Kimi ha già corso qui, così come il suo compagno Antonio Giovinazzi, anche se in altre categorie e non in F1: "Imola è una pista leggendaria, ci ho già corso nel 2014. Vogliamo tornare a lottare per la zona punti".

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Emilia Romagna, la terra dei Motori per eccellenza, è anche la terra dello storico tracciato di Imola dove si corre dagli anni 50, anche se la Formula 1 è stata qui per l'ultima volta nel 2006 con la vittoria di Michael Schumacher. Imola è tristemente famosa per essere stata teatro del tragico weekend del 1994 con la morte di Roland Ratzenberger il 30 aprile e di Ayrton Senna, il 1° maggio (a seguito di questi drammatici incidenti, la pista subirà importanti modifiche per renderla meno veloce e vengono tracciate due varianti al posto delle spettacolari ma pericolose curve Tamburello e Villeneuve).

Il tracciato ha una lunghezza di 4,909 km, si corre in senso antiorario, vi sono 12 curve a sinistra e 9 a destra, e la pista è parecchio stretta quindi grande difficoltà nei sorpassi. Per quanto riguarda gli pneumatici Pirelli ha deciso di portare i set C2, C3 e C4. Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli ha dichiarato: "Sorpassare qui è particolarmente complesso, e il meteo può essere imprevedibile in questo periodo dell’anno. La strategia potrebbe giocare un ruolo chiave ma allo stesso tempo dovrà essere flessibile e adattarsi rapidamente alle diverse situazioni".

Le condizioni meteo danno nuvoloso e variabile per tutto il fine settimana. Al sabato in qualifica avremo un 10% di possibilità di pioggia con 18° e un umidità al 76%. Alla domenica in gara bene o male abbiamo gli stessi dati atmosferici.

Programma Tv GP Portogallo 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva con la diretta del GP del che sarà disponibile in diretta anche su TV8.

Sabato 31/10/2020

-Prove Libere 1, ore 10:00

-Qualifica, ore 14:00 (live anche su TV8)

Domenica 01/11/2020

-Gara, ore 13:10 (live anche su TV8)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Pole:

Bottas: 3 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50 - Eifel @3.00)

Hamilton: 9 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.45 - Italia @1.45 - Toscana @1.45 - Russia @1.60 - Portogallo @1.55)

Gara:

Bottas: 2 (Austria @5.50 - Russia @3.00)

Hamilton: 8 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.50 - Toscana @1.50 - Eifel @1.45 - Portogallo @1.50)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Gasly: 1 (Italia @100)

Giro Veloce:

Norris: 1 (Austria @50.00)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 5 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00 - Italia @2.50 - Toscana @2.25 - Portogallo @2.25)

Verstappen: 2 (Inghilterra @4.00 - Eifel @4.00)

Bottas: 2 (Spagna @3.75 - Russia @3.50)

Ricciardo: 1 (Belgio @33.00)

Podi:

Bottas: 9 (Austria, Stiria, Ungheria, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Toscana, Russia, Portogallo)

Hamilton: 10 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio Toscana, Russia, Eifel, Portogallo)

Leclerc: 2 (Austria, Inghilterra)

Verstappen: 10 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Russia, Eifel, Portogallo)

Norris: 1 (Austria)

Ricciardo: 1 (Eifel)

Gasly: 1 (Italia)

Sainz: 1 (Italia)

Stroll: 1 (Italia)

Albon: 1 (Toscana)

Safety SI-NO: 7-5

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Belgio SI (@1.33)

Italia SI (@1.80)

Toscana SI (@1.50)

Russia SI (@1.33)

Eifel SI (@1.50)

Portogallo NO (@2.75)

Over/Under Piloti (16.5): 8-4

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 @1.50)

Belgio 17 (OVER 16.5 @1.55)

Italia 16 (UNDER 16.5 @2.30)

Toscana 12 (UNDER 16.5 @2.10)

Russia 18 (OVER 16.5 @1.83)

Eifel 15 (UNDER 16.5 @1.90)

Portogallo 19 (OVER 16.5 @1.83)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Belgio (Più di 8 Secondi @1.83)

Italia (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Toscana (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Russia (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Eifel (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Portogallo (Più di 10 secondi @2.62

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 9-3 - 9-3 ------- 0-1

Leclerc-Vettel: 10-2 - 9-3 -------- 3-2

Verstappen-Albon: 12-0 - 9-3 ------ 3-1

Sainz-Norris: 7-5 - 5-7 ---------- 3-1

Perez-Stroll: 7-2 - 5-4 ---------- 1-4 (Perez -2 gare x Covid / Stroll -1)

Ricciardo-Ocon: 11-1 - 9-3 -------- 1-3

Gasly-Kvyat: 10-2 - 7-5 ----------- 2-1

Grosjean-Magnussen: 6-6 - 6-5 ---- 1-5

Raikkonen-Giovinazzi: 6-6 - 8-4 -- 1-2

Russell-Latifi: 12-0 - 7-5 -------- 3-1

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 10

Redbull: 7

Racing Point: 7

Renault: 5

Ferrari: 4

McLaren: 3

AlphaTauri: 2

Ritiri monoposto

Haas: 6

Ferrari: 5

Racing Point: 5

Renault: 4

Williams: 4

Red Bull: 4

McLaren: 4

AlphaTauri: 3

Alfa Romeo: 3

Mercedes: 1

Quote GP Imola 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Hamilton, Lewis 1,45

Bottas, Valtteri 3,00

Verstappen, Max 7,00

Leclerc, Charles 33

Perez, Sergio 50

Ricciardo, Daniel 50

Sainz Jr, Carlos 75

Norris, Lando 75

Albon, Alexander 75

Stroll, Lance 75

Vettel, Sebastian 100

Gasly, Pierre 100

Ocon, Esteban 200

Kvyat, Daniil 250

Raikkonen, Kimi 300

Latifi, Nicholas 500

Grosjean, Romain 500

Russell, George 500

Magnussen, Kevin 500

Giovinazzi, Antonio 500

QUOTE GARA Snai

Hamilton, Lewis 1,45

Bottas, Valtteri 4,50

Verstappen, Max 5,50

Leclerc, Charles 25

Perez, Sergio 50

Ricciardo, Daniel 50

Norris, Lando 75

Albon, Alexander 75

Stroll, Lance 75

Sainz Jr, Carlos 75

Ocon, Esteban 100

Gasly, Pierre 100

Vettel, Sebastian 150

Kvyat, Daniil 250

Latifi, Nicholas 1.000

Grosjean, Romain 1.000

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

Raikkonen, Kimi 1.000

QUOTE GIRO VELOCE Snai

Hamilton, Lewis 2,00

Bottas, Valtteri 3,00

Verstappen, Max 4,00

Ricciardo, Daniel 20

Albon, Alexander 20

Leclerc, Charles 33

Norris, Lando 33

Perez, Sergio 33

Stroll, Lance 50

Vettel, Sebastian 50

Sainz Jr, Carlos 50

Ocon, Esteban 75

Gasly, Pierre 75

Kvyat, Daniil 75

Raikkonen, Kimi 100

Latifi, Nicholas 100

Grosjean, Romain 100

Russell, George 100

Magnussen, Kevin 100

Giovinazzi, Antonio 100

Pronostici Formula 1 - GP Emilia Romagna 2020

🏎PRONOSTICI FORMULA 1 - GP IMOLA by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Piloti Classificati: UNDER 16.5 @2.00 (stake 2)

💎PICK PREMIUM

🏁In esclusiva sul nostro servizio Premium

Tutti gli altri pronostici li ricevi attivando il nostro servizio PREMIUM su TELEGRAM. Contattaci per attivarlo subito e ricevere tutti i contenuti e le giocate non solo sui Motori, ma anche sul Calcio e tutti gli altri sport con una redazione e 7 tipster quotidianamente al lavoro per trovare le quote e le puntate di maggior valore.