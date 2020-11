Gran Premio del Bahrain 2020, 15° appuntamento mondiale da Sakhir. I pronostici sulla Formula 1 del 29/11/2020

Si torna in pista a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain 2020 anche se il titolo iridato è già stato vinto per la 7a volta in carriera da Lewis Hamilton.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1.

2020:

Formula 1: 19-34 (-11.03 unità)

MotoGP: 16-30 (-6.59 unità)

Superbike: 6-8 (+2.49 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Bahrain 2020

Siamo al rush finale di una stagione 2020 di Formula 1 già decisa con la vittoria di Lewis Hamilton e della Mercedes per quanto riguarda il titolo mondiale sia piloti che costruttori, dopo un affermazione di superiorità anche in Turchia da parte del Re Nero. Ora si va in Bahrain, il primo dei tre appuntamenti mediorientali (si correrà 2 volte di fila a Sakhir), 16ma edizione dell’evento dove Hamilton ha vinto 3 volte, compreso il successo del 2019. Sono 4 i successi della Mercedes negli ultimi 6 anni qui a Sakhir, anche se Valteri Bottas non ha mai vinto (2° lo scorso anno a 2.9 secondi da Hamilton).

In Turchia la gara è stata molto complicata, ad iniziare da un asfalto impossibile. La Ferrari non aveva il team Principal Mattia Binotto al muretto, ma ironia del destino è stato il miglior GP stagionale per la Rossa che ora si concentra sul Bahrain con Charles Leclerc che si è detto molto motivato in questo periodo, ma anche con Sebastian Vettel che numeri alla mano rimane il pilota più vincente in assoluto in Bahrain dove si è imposto in tutto 4 volte, 2 con Red Bull e 2 con Ferrari. Il tedesco ha primeggiato nel 2012, 2013, 2017 e 2018. Lo scorso anno il Bahrain era la 2° gara in calendario a marzo, e non dimentichiamo che la pole la fece Leclerc con una prima fila tutta rossa con Vettel, un altra epoca nonostante sia passato solo un anno e mezzo. In gara Leclerc chiuse sul podio al 3° posto dietro le Frecce d'argento (5° Vettel).

In casa Red Bull un amareggiato Max Verstappen ha dichiarato che a Istanbul hanno perso una grande occasione di vittoria che difficilmente si riproporrà da qui a fine stagione. Queste le parole dell'olandese che si concentra sul degrado gomme: "L’intero team ha lasciato Istanbul con un forte senso di frustrazione per la grande occasione sprecata. Ci aspettiamo che le prossime gare saranno più normali, difficilmente vedremo questo genere di condizioni in pista. Il Bahrein lo conosciamo bene, lì con le gomme è sempre dura, dovremo trovare il miglior assetto possibile". Alexander Albon cerca di chiudere l'anno a testa alta ma il suo futuro è sempre più incerto.

La Renault è in lotta per il terzo posto nel mondiale costruttori e Sakhir è un appuntamento importante, lo sa bene Daniel Ricciardo anche se l'australiano appare più interessato alle condizioni atmosferiche e, dopo aver criticato aspramente (e giustamente) l'asfalto posato all'Istanbul Park ha aggiunto in vista del Bahrain: "Finalmente un po’ di caldo. Siamo stati in piste fantastiche quest'anno, ma faceva molto freddo". Esteban Ocon si concentra più sull'aspetto tecnico del tracciato: "In Bahrain lavoreremo meglio sulle gomme. Qui grandi opportunità di sorpasso, è una pista fantastica". Nel 2019 in Bahrain non fu gara facile per Ricciardo 18°.

Nella corsa al 3° posto nella classifica costruttori c'è anche la McLaren reduce da un altra doppia top-10 in Turchia con Carlos Sainz 5° e Lando Norris 8°. Lo scorso anno tanti problemi per Sainz a Shakir, top 10 invece per Norris (6°). E' stato però Sainz a caricare la squadra in vista del Bahrain: "Il Sakhir aprirà il prossimo tris di corse. Affrontare un calendario così complesso non è mai semplice, ma come squadre siamo pronti per correre. Il Bahrain è una pista che mi piace e non vedo l’ora di correre nei due layout. Andiamo!".

Al momento però il 3° posto ce l'ha in mano la Racing Point, andata sul podio col 3° posto di Sergio Perez a Istanbul, pilota che il prossimo anno non correrà al fianco di Lance Stroll anche se si sta confermando uno dei piloti più esperti e veloci del circus. Nel 2019 la Racing Point faticò in Bahrain con 1 misero punto raccolto dal solo Perez (14° Stroll).

Continua l'annata orribile della Haas e dei suoi piloti agli ultimi GP prima di lasciare la scuderia, e il veterano Romain Grosjean avverte: "Il circuito del Bahrain ha un asfalto abrasivo, la strategia avrà un ruolo fondamentale". Gli fa praticamente eco anche Kevin Magnussen: "Sarà importante gestire le gomme posteriori". Inoltre il tracciato non risparmia nemmeno i freni, altro punto in cui la monoposto statunitense fatica. La Haas però negli ultimi anni ha spesso offerto buone prove qui e il team principal Steiner si augura potranno replicare anche nel 2020. In ogni caso la Haas nel 2020 è anche la monoposto che conta più ritiri (ben 8) e Grosjean fu l'unico ritirato anche qui nel 2019, con 19 piloti classificati.

Ottimismo in casa AlphaTauri. Dopo il deludente GP in Turchia Pierre Gasly vuole rifarsi in Bahrain: "La pista di Sakhir solitamente si è sempre adattata alla nostra vettura". Anche Daniil Kvyat ha parlato in modo positivo di Sakhir: "È una pista interessante, con tanti tipi di curve".

Lo scorso anno in Bahrain l'Alfa Romeo sfiorò un doppio piazzamento a punti con Kimi Raikkonen 7° e Antonio Giovinazzi 11°, a un secondino da Perez. Giovinazzi è motivato: "In Bahrain possiamo fare bene". Kimi ha dimostrato di essere ancora fresco e capace di grandi giri in F1 e, dopo l’occasione sprecata in Turchia, cercherà di sfruttare al massimo il potenziale della propria vettura, con l’obiettivo di conquistare un piazzamento a punti con un occhio alla classifica costruttori: "Avremo un pò di tutto nel corso delle prossime settimane. Correremo in un tracciato che tutti quanti conosciamo e in uno totalmente nuovo, mai usato. E’ una situazione che si è verificata spesso quest’anno, ragion per cui adotteremo un approccio già abbondantemente collaudato".

Chiudiamo con la Williams che continua a far vedere passi in avanti, specialmente con George Russell al sabato, ma non bastano. Entrambi i piloti sono però carichi per il week end. Queste le dichiarazioni di Russell: "Il Bahrain è un circuito che mi piace ed è una gara che si svolge al tramonto, ragion per cui sarà piacevole da affrontare". Queste invece le parole di Nicholas Latifi: "Sono davvero entusiasta di andare a correre in Bahrain per le prossime due gare. Conosco la pista, avendoci girato in alcuni test, e questo spero mi aiuti a prendere una maggiore performance".

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Il Bahrain International Circuit è stato costruito in tempi record nei primi mesi del 2004, progettato dall’architetto Hermann Tilke La carreggiata è molto ampia e le curve possono essere affrontate con varie traiettorie: tutto ciò facilita la manovra di sorpasso e rende questa pista una delle migliori progettate dall’architetto tedesco.

Particolarià del tracciato. Senso di marcia: orario. Numero di curve: 15, nove a destra e sei a sinistra. In questo circuito i piloti dovranno saper trovare il giusto compromesso tra curve veloci e lunghi rettilinei. Un fattore da non sottovalutare, visto che parliamo di una pista situata sul deserto, sarà la sabbia presente sull’asfalto in quanto c’è il pericolo di perdere aderenza e in un attimo trovarsi fuori pista. Inoltre, ci saranno diversi cambiamenti di temperatura, in quanto le prove libere, le qualifiche e la gara avverranno in orari differenti. Dati i notevoli cambi di marcia (5.415).

Freni. Secondo quanto riportato da Brembo, delle 8 frenate sul Bahrain International Circuit, ve ne sono 3 piuttosto impegnative, 4 di media difficoltà e infine una di lieve difficoltà. La staccata più impegnativa per i piloti è quella alla curva 1, dove arrivano a 331 km/h.

Pneumatici. Queste le scelte Pirelli per il Gran Premio del Bahrain (C2, C3, C4), ma come per la gara precedente, anche per questo weekend è prevista pioggia.



Meteo. Al venerdì previsto nuvoloso con 27° e un 20% di possibilità di pioggia, stessa cosa al sabato (con unidità al 59%) mentre alla domenica 10% di possibile pioggia, sempre con 27° e un 55% di umidità, ma venti più forti a 23 kmh rispetto ai 10 khm del sabato.

Programma Tv GP Bahrain 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva con la diretta del GP del che sarà disponibile in differita anche su TV8.

Venerdì 27 novembre

Prove Libere 1: ore 12:00-13:30

Prove Libere 2: ore 16:00-17:30

Sabato 28 novembre

Prove Libere 3: ore 12:00-13:00

Qualifiche: ore 15:00-16:00 (dalle 18:30 su TV8)

Domenica 29 novembre

Gara: ore 15:10-17:10 (dalle 18 su TV8)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Statistiche Stagionali 2020

Pole:

Bottas: 4 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50 - Eifel @3.00 - Emilia Romagna @3)

Hamilton: 9 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.45 - Italia @1.45 - Toscana @1.45 - Russia @1.60 - Portogallo @1.55)

Stroll: 1 (Turchia @100)

Gara:

Bottas: 2 (Austria @5.50 - Russia @3.00)

Hamilton: 10 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.50 - Toscana @1.50 - Eifel @1.45 - Portogallo @1.50 - Emilia Romagna @1.45 - Turchia @1.50)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Gasly: 1 (Italia @100)

Giro Veloce:

Norris: 2 (Austria @50.00 - Turchia @100)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 6 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00 - Italia @2.50 - Toscana @2.25 - Portogallo @2.25 - Emilia Romagna @2)

Verstappen: 2 (Inghilterra @4.00 - Eifel @4.00)

Bottas: 2 (Spagna @3.75 - Russia @3.50)

Ricciardo: 1 (Belgio @33.00)

Podi:

Bottas: 10 (Austria, Stiria, Ungheria, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Toscana, Russia, Portogallo, Emilia Romagna)

Hamilton: 12 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio Toscana, Russia, Eifel, Portogallo, Emilia Romagna - Turchia)

Leclerc: 2 (Austria, Inghilterra)

Verstappen: 10 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Russia, Eifel, Portogallo)

Norris: 1 (Austria)

Ricciardo: 2 (Eifel, Emilia Romagna)

Gasly: 1 (Italia)

Sainz: 1 (Italia)

Stroll: 1 (Italia)

Albon: 1 (Toscana)

Perez: 1 (Turchia)

Vettel: 1 (Turchia)

Safety SI-NO: 8-6

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Belgio SI (@1.33)

Italia SI (@1.80)

Toscana SI (@1.50)

Russia SI (@1.33)

Eifel SI (@1.50)

Portogallo NO (@2.75)

Emilia Romagna SI (@1.40)

Turchia NO (@3.40)

Over/Under Piloti (16.5): 9-5

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 @1.50)

Belgio 17 (OVER 16.5 @1.55)

Italia 16 (UNDER 16.5 @2.30)

Toscana 12 (UNDER 16.5 @2.10)

Russia 18 (OVER 16.5 @1.83)

Eifel 15 (UNDER 16.5 @1.90)

Portogallo 19 (OVER 16.5 @1.83)

Emilia Romagna 15 (UNDER 16.5 @2.00)

Turchia 17 (OVER 16.5)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Belgio (Più di 8 Secondi @1.83)

Italia (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Toscana (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Russia (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Eifel (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Portogallo (Più di 10 secondi @2.62)

Emilia Romagna (Tra 5 e 10 secondi @2.80)

Turchia (Più di 10 secondi @2.50)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 10-4 - 11-3 ------- 0-1

Leclerc-Vettel: 11-3 - 10-4 -------- 3-2

Verstappen-Albon: 14-0 - 10-4 ------ 4-1

Sainz-Norris: 7-7 - 7-7 ---------- 3-1

Perez-Stroll: 8-3 - 7-4 ---------- 1-4 (Perez -2 gare x Covid / Stroll -1)

Ricciardo-Ocon: 13-1 - 11-3 -------- 1-4

Gasly-Kvyat: 12-2 - 7-7 ----------- 3-1

Grosjean-Magnussen: 7-7 - 7-6 ---- 2-6

Raikkonen-Giovinazzi: 8-6 - 10-4 -- 1-3

Russell-Latifi: 14-0 - 8-6 -------- 4-2

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 11

Redbull: 8

Racing Point: 8

Renault: 5

Ferrari: 5

McLaren: 5

AlphaTauri: 2

Alfa Romeo: 1

Ritiri monoposto

Haas: 8

Williams: 6

Ferrari: 5

Racing Point: 5

Renault: 5

Red Bull: 5

McLaren: 4

AlphaTauri: 4

Alfa Romeo: 4

Mercedes: 1

Quote GP Bahrain 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Hamilton, Lewis 1,65

Bottas, Valtteri 3,00

Verstappen, Max 4,75

Albon, Alexander 33

Ricciardo, Daniel 33

Leclerc, Charles 33

Perez, Sergio 33

Gasly, Pierre 50

Sainz Jr, Carlos 100

Kvyat, Daniil 150

Stroll, Lance 150

Ocon, Esteban 150

Vettel, Sebastian 150

Norris, Lando 150

Giovinazzi, Antonio 1.000

Raikkonen, Kimi 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Grosjean, Romain 1.000

Russell, George 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

QUOTE GARA Snai

Hamilton, Lewis 1,45

Bottas, Valtteri 3,75

Verstappen, Max 5,50

Ricciardo, Daniel 33

Leclerc, Charles 33

Perez, Sergio 33

Ocon, Esteban 100

Gasly, Pierre 100

Vettel, Sebastian 100

Sainz Jr, Carlos 100

Norris, Lando 100

Albon, Alexander 100

Stroll, Lance 100

Raikkonen, Kimi 250

Kvyat, Daniil 250

Grosjean, Romain 500

Russell, George 500

Magnussen, Kevin 500

Giovinazzi, Antonio 500

Latifi, Nicholas 1.000

QUOTE GIRO VELOCE Snai

Hamilton, Lewis 2,25

Bottas, Valtteri 3,00

Verstappen, Max 3,50

Albon, Alexander 15

Ricciardo, Daniel 25

Leclerc, Charles 25

Perez, Sergio 25

Sainz Jr, Carlos 50

Norris, Lando 50

Stroll, Lance 75

Vettel, Sebastian 75

Ocon, Esteban 100

Gasly, Pierre 100

Kvyat, Daniil 100

Raikkonen, Kimi 250

Latifi, Nicholas 250

Grosjean, Romain 250

Russell, George 250

Magnussen, Kevin 250

Giovinazzi, Antonio 250

Pronostici Formula 1 - GP Bahrain 2020

🏎PRONOSTICI FORMULA 1 - GP BAHRAIN by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Piloti Classificati: UNDER 16.5 @2.00 (stake 1)

💎PICK PREMIUM

🏁In esclusiva sul nostro servizio Premium...

