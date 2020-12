Gran Premio di Sakhir 2020, 16° appuntamento mondiale, si corre ancora in Bahrain. I pronostici sulla Formula 1 del 06/12/2020

Il circus della Formula 1 rimane in Bahrain per il GP Sakhir 2020, sedicesimo e penultimo round stagionale con il titolo mondiale e costruttori già vinti dalla Mercedes e da Lewis Hamilton, positivo al Covid. Al suo posto una chance importante per George Russell che accenderà una sfida anche per il futuro con Valteri Bottas che potrebbe andare a sostituire.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2020:

Formula 1: 19-35 (-11.03 unità)

MotoGP: 16-30 (-6.59 unità)

Superbike: 6-8 (+2.49 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Sakhir 2020

Questa sarà una chance per Valtteri Bottas portare a casa la decima vittoria della carriera o un peso nella sfida con il talentuoso George Russell, già promesso sposo Mercedes, al posto che ora occupa il finlandese? Di certo tutti i riflettori saranno puntati su questo testa a testa, e un GP che aveva poco da dire con già assegnati i titoli piloti e costruttori, si riscopre di colpo molto interessante, anche se purtroppo Russell arriva a sostituire il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton positivo al Covid. Si gareggia sempre a Sakhir, ma su un lay-out differente rispetto a quello utilizzato nell’ultimo weekend per il GP del Bahrain. I piloti scenderanno in pista su un tracciato molto corto e paragonabile ad un ovale, che verrà presumibilmente percorso in meno di un minuto al giro da parte delle vetture attuali. La potenza del motore e l’efficienza aerodinamica sono fondamentali per poter competere ad alti livelli su questa pista, quindi la Mercedes è favorita d'obbligo.

Potrebbe essere una pista davvero ottima anche per la Racing Point, con Sergio Perez apparso in grandissima forma, e Lance Stroll che cercherà di riscattare lo 0 della scorsa settimana quando si è cappottato.

Occhio alle Red Bull con Max Verstappen dato tra i favoriti, e Alex Albon che ha bisogno di chiudere il 2020 al meglio. I bibitari possono pagare qualcosa in termini di power unit, ma sull'aspetto aerodinamico non hanno nulla da imparare.

In questo contesto si piazza una macchina in crescita come la Renault che ha dimostrato di avere potenza, e su questo tracciato potranno dimostrarlo, con due piloti anche molto motivati e si è visto anche la settimana scorsa con la sfida tra Daniel Ricciardo (che comunque lascerà la monoposto francese) ed Esteban Ocon.

Veniamo alle note dolenti, ed è già un dramma citare la Ferrari solo come 5°. Charles Leclerc e Sebastian Vettel dopo lo spiraglio di luce turco sono tornati a sprofondare nell'oblio in Bahrain e col lay out ovale di Sakhir le cose potrebbero peggiorare ulteriormente.

Su questa scia non sarà quindi un weekend facile nemmeno per le Alfa Romeo che già hanno faticato la scorsa settimana con Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen fuori dai punti.

In casa Haas abbiamo tutti negli occhi l'incredibile incidente di Romain Grosejan (3° ritiro stagionale, il 9° per Haas ij questo anno orribile). Il francese sarà sostituito dal figlio d'arte Pietro Fittipaldi, al fianco di Kevin Magnussen. Grosejan ha detto che farà di tutto per correre l'ultimo GP ad Abu Dhabi , nel caso non avesse l'ok dei medici potrebbe esserci una chance per un altro figlio d'arte, Mick Schumacher che a Sakhir si gioca il campionato di F2 con Ilott, sul quale ha un vantaggio di 14 lunghezze da difendere.

Le McLaren potranno invece giocare un ruolo da comprimari, con l'alta motivazione per il 3° posto nel campionato costruttori e una macchina che ha dimostrato di adattarsi bene alla pista del deserto. Sarà così anche col nuovo lay out? I piloti di talento per adattarsi ad una pista del genere ci sono: Carlos Sainz e Lando Norris, e hanno dimostrato di essere molto motivati tra loro e in forma.

Chiudiamo con la Alpha Tauri che potrebbe invece giocare come incognita. Pierre Gasly sta facendo un ottima stagione (su Daniil Kvyat come al solito ci sono più dubbi) ma la sensazione è che debbano sempre inventarsi qualcosa di assurdo per fare la gara, e le strategie alternative e rischiose non sempre pagano. A Sakhir potrebbe essere la stessa cosa.

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

L'Outer Track ha una lunghezza di 3.543 metri, e si percorreranno 87 giri. Si corre all’esterno dello storico tracciato del Sakhir , precisamente sull’anello esterno del tracciato disegnato da Hermann Tilke. Le uniche parti in comune sono le curve dalla 1 alla 4 e le ultime due. L’Outer Track, secondo l’azienda italiana Brembo sarà molto impegnativo per i freni (difficoltà valutata a 4 su una scala da 1 a 5).

Pneumatici. Come per la gara precedente, anche per l’Outer Track i set Pirelli a disposizione saranno: C2, C3, C4.

Programma Tv GP Bahrain 2020

Sky Sport F1 trasmetterà l’intero weekend motoristico in esclusiva con la diretta del GP del che sarà disponibile in differita anche su TV8.

Venerdì 4 dicembre

Prove Libere 1: 14:30-16:00

Prove Libere 2: 18:30-20:00

Sabato 5 dicembre

Prove Libere 3: 15:00-16:00

Qualifiche: 18:00 (differita su TV8 alle 19:30)

Domenica 6 dicembre

Gara: 18:10 (differita su TV8 alle 19:00)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Statistiche Stagionali 2020

Pole:

Bottas: 4 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50 - Eifel @3.00 - Emilia Romagna @3)

Hamilton: 10 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.45 - Italia @1.45 - Toscana @1.45 - Russia @1.60 - Portogallo @1.55 - Bahrain @1.65)

Stroll: 1 (Turchia @100)

Gara:

Bottas: 2 (Austria @5.50 - Russia @3.00)

Hamilton: 11 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.50 - Toscana @1.50 - Eifel @1.45 - Portogallo @1.50 - Emilia Romagna @1.45 - Turchia @1.50 - Bahrain @1.45)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Gasly: 1 (Italia @100)

Giro Veloce:

Norris: 2 (Austria @50.00 - Turchia @100)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 6 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00 - Italia @2.50 - Toscana @2.25 - Portogallo @2.25 - Emilia Romagna @2)

Verstappen: 3 (Inghilterra @4.00 - Eifel @4.00 - Bahrain @5.50)

Bottas: 2 (Spagna @3.75 - Russia @3.50)

Ricciardo: 1 (Belgio @33.00)

Podi:

Bottas: 10 (Austria, Stiria, Ungheria, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Toscana, Russia, Portogallo, Emilia Romagna)

Hamilton: 13 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio Toscana, Russia, Eifel, Portogallo, Emilia Romagna, Turchia, Bahrain)

Leclerc: 2 (Austria, Inghilterra)

Verstappen: 11 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Russia, Eifel, Portogallo, Bahrain)

Norris: 1 (Austria)

Ricciardo: 2 (Eifel, Emilia Romagna)

Gasly: 1 (Italia)

Sainz: 1 (Italia)

Stroll: 1 (Italia)

Albon: 2 (Toscana, Bahrain)

Perez: 1 (Turchia)

Vettel: 1 (Turchia)

Safety SI-NO: 9-6

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Belgio SI (@1.33)

Italia SI (@1.80)

Toscana SI (@1.50)

Russia SI (@1.33)

Eifel SI (@1.50)

Portogallo NO (@2.75)

Emilia Romagna SI (@1.40)

Turchia NO (@3.40)

Bahrain SI (@1.30)

Over/Under Piloti (16.5): 10-5

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 @1.50)

Belgio 17 (OVER 16.5 @1.55)

Italia 16 (UNDER 16.5 @2.30)

Toscana 12 (UNDER 16.5 @2.10)

Russia 18 (OVER 16.5 @1.83)

Eifel 15 (UNDER 16.5 @1.90)

Portogallo 19 (OVER 16.5 @1.83)

Emilia Romagna 15 (UNDER 16.5 @2.00)

Turchia 17 (OVER 16.5 @1.72)

Bahrain 18 (OVER 16.5 @2.00)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Belgio (Più di 8 Secondi @1.83)

Italia (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Toscana (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Russia (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Eifel (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Portogallo (Più di 10 secondi @2.62)

Emilia Romagna (Tra 5 e 10 secondi @2.80)

Turchia (Più di 10 secondi @2.50)

Bahrain (Meno di 4 Secondi)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 11-4 - 12-3 ------- 0-1

Leclerc-Vettel: 11-4 - 11-4 -------- 3-2

Verstappen-Albon: 15-0 - 11-4 ------ 4-1

Sainz-Norris: 7-8 - 7-8 ---------- 3-1

Perez-Stroll: 9-3 - 8-4 ---------- 1-5 (Perez -2 gare x Covid / Stroll -1)

Ricciardo-Ocon: 14-1 - 11-3 -------- 1-4

Gasly-Kvyat: 13-2 - 8-7 ----------- 3-1

Grosjean-Magnussen: 7-8 - 7-7 ---- 3-6

Raikkonen-Giovinazzi: 8-7 - 11-4 -- 1-3

Russell-Latifi: 15-0 - 9-6 -------- 4-2

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 12

Redbull: 9

Racing Point: 8

Renault: 6

McLaren: 6

Ferrari: 5

AlphaTauri: 2

Alfa Romeo: 1

Ritiri monoposto

Haas: 9

Williams: 6

Racing Point: 6

Ferrari: 5

Renault: 5

Red Bull: 5

McLaren: 4

AlphaTauri: 4

Alfa Romeo: 4

Mercedes: 1

Quote GP Bahrain 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Bottas, Valtteri 1,75

Russell, George 3,25

Verstappen, Max 3,75

Albon, Alexander 33

Perez, Sergio 33

Sainz Jr, Carlos 50

Stroll, Lance 75

Ricciardo, Daniel 75

Norris, Lando 75

Gasly, Pierre 75

Ocon, Esteban 100

Leclerc, Charles 100

Kvyat, Daniil 100

Vettel, Sebastian 150

Giovinazzi, Antonio 1.000

Raikkonen, Kimi 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Fittipaldi, Pietro 1.000

Altro 1.000

QUOTE GARA Snai

Verstappen, Max 2,50

Bottas, Valtteri 2,50

Russell, George 3,50

Perez, Sergio 20

Albon, Alexander 33

Sainz Jr, Carlos 50

Norris, Lando 75

Gasly, Pierre 75

Ricciardo, Daniel 75

Kvyat, Daniil 100

Stroll, Lance 100

Ocon, Esteban 100

Leclerc, Charles 100

Vettel, Sebastian 150

Raikkonen, Kimi 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Magnussen, Kevin 1.000

Fittipaldi, Pietro 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

Altro 1.000

QUOTE GIRO VELOCE Snai

Verstappen, Max 2,25

Bottas, Valtteri 2,25

Russell, George 5,50

Albon, Alexander 12

Perez, Sergio 25

Ricciardo, Daniel 33

Stroll, Lance 50

Leclerc, Charles 50

Sainz Jr, Carlos 50

Norris, Lando 50

Gasly, Pierre 50

Vettel, Sebastian 75

Kvyat, Daniil 100

Ocon, Esteban 100

Magnussen, Kevin 250

Fittipaldi, Pietro 250

Giovinazzi, Antonio 250

Raikkonen, Kimi 250

Latifi, Nicholas 250

Altro 250

Pronostici Formula 1 - GP Sakhir 2020

🏎PRONOSTICI FORMULA 1 - GP SAKHIR by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...

💎PICK PREMIUM

🏁In esclusiva sul nostro servizio Premium...

Tutti gli altri pronostici li ricevi attivando il nostro servizio PREMIUM su TELEGRAM. Contattaci per attivarlo subito e ricevere tutti i contenuti e le giocate non solo sui Motori, ma anche sul Calcio e tutti gli altri sport con una redazione e 7 tipster quotidianamente al lavoro per trovare le quote e le puntate di maggior valore.