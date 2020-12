Scommesse Formula 1: Mick Schumacher campione del mondo in F2. Quota @100 per un titolo con la Haas il prossimo anno

A Sakhir è andato in scena il penultimo appuntamento di un mondiale do Formula 1 già vinto da Lewis Hamilton, sostituito da Russell sulla Mercedes per via della positività al Covid. La vittoria va a Sergio Perez ma nel weekend è stato vinto anche il titolo di F2 andato a Mick Schumacher che il prossimo anno correrà in F1 con la Haas (e forse anche il prossimo GP, dipende dalle condizioni di Grosjean).

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1.

Quota @100 per un titolo di Mick Schumacher con la Haas nel 2021

Arriverà in Formula 1 da campione del mondo di F2, il modo migliore per presentarsi al debutto con la Haas. Le attese su Mick Schumacher sono altissime, e anche se l'impatto con il circus comporterà un periodo di adattamento e apprendimento, gli auspici per l'erede di Michael più fiduciosi che mai, in qualche caso al limite del prodigioso. Ad azzardare la previsione dell'anno sono gli analisti di Sisal Matchpoint, con una scommessa da amanti dell'impossibile (o quasi): la possibilità, cioè, che Schumi jr conquisti almeno un titolo al suo primo anno di Formula 1 - costruttori o piloti - un'impresa che nelle quote Sisal Matchpoint è offerta @100 volte la posta.



Noi vi diamo appuntamento al prossimo e ultimo Gran Premio della stagione, il GP Abu Dhabi.