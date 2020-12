Gran Premio di Abu Dhabi 2020, 17° ed ultimo appuntamento mondiale, si corre a Yas Marina. I pronostici sulla Formula 1 del 13/12/2020

Siamo arrivati alla fine di questa complicata stagione 2020 di Formula 1, complicata dal Covid che ha stravolto il calendario, ma anche nelle scommesse dove abbiamo pagato qualcosa dopo anni di profitti con i Motori. Vediamo di chiudere alla grande col GP Abu Dhabi 2020, ultimo appuntamento dell'anno.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2020:

Formula 1: 22-39 (-12.75 unità)

MotoGP: 16-30 (-6.59 unità)

Superbike: 6-8 (+2.49 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Come ogni giovedì nel nostro podcast quotidiano su YouTube parliamo di Motori:

Analisi Abu Dhabi 2020

Siamo arrivati all'ultimo appuntamento del mondiale 2020 già vinto da Lewis Hamilton che, colpito da Covid, non dovrebbe essere presente nemmeno all'ultimo GP di Abu Dhabi che ha dominato negli ultimi 2 anni (la Mercedes qui vince da 6 anni consecutivi). Probabilmente al suo posto vedremo ancora una volta George Russell che alla prima in Mercedes ha subito spaventato Valtteri Bottas al sabato in qualifica, poi una gestione delle frecce d'argento quanto meno rivedibile ha un pò rovinato la gara facendolo chiudere solo 9°, dietro proprio a Bottas 8°. Russell ha comunque impressionato tanto che si parlava di un avvicendamento con Bottas in Mercedes già dal 2021, ipotesi comunque scartata dal Team Principal Toto Wolff.

A Sakhir ha vinto la Racing Point di Sergio Perez, che aveva subito anche un contatto ad inizio gara finendo sul fondo ma ha recuperato fino alla vittoria di una gara perfetta da parte sua. Incredibile pensare che un pilota come il messicano non ha ancora un sedile per il prossimo anno (la Red Bull sembra preferire ancora Hulkenberg). Sul podio anche Lance Stroll al 3° posto in un weekend d'oro per la Racing Point.

In un podio davvero strano a Sakhir abbiamo visto in 2° posizione anche la Renault di Esteban Ocon, quando tutti aspettavano Daniel Ricciardo che ha comunque chiuso al 5° posto, quindi anche la scuderia francese può dirsi soddisfatta anche se perde punti nel confronto con la Racing Point per il 3° posto nel mondiale costruttori.

Altro weekend di passione per la Ferrari (e lo sarà anche ad Abu Dhabi) fuori dai punti con Sebastian Vettel solo 12° e con Charles Leclerc subito fuori dalla gara dopo i primi metri per un incidente. Poco da aggiungere, vediamo al 2021 ma anche per il prossimo anno a turno sono in tanti a Maranello a spendersi sul raffreddare gli animi anche per il prossimo anno (prima Binotto, poi Leclerc di recente). Questo sarà comunque l'ultimo GP di Vettel con la Rossa prima del passaggio all'Aston Martin.

L'incidente di Leclerc è arrivato con Max Verstappen che si è un pò lamentato della gara rovinata dal monegasco della rossa. In Red Bull hanno portato in fondo Alexander Albon, mai veramente incisivo e solo 6° in una gara senza Hamilton e in generale senza le Mercedes in forma massima, e senza nemmeno il compagno olandese che lo sta bastonando, davvero poco anche questa volta. Ennesima occasione sprecata.

La settimana scorsa la McLaren aveva un grande potenziale, come potrebbe avere anche ad Abu Dhabi, e ha portato Carlos Sainz 4° e Lando Norris 10°, un doppio piazzamento a punti importante nella corsa al 3° posto del mondiale costruttori. Troppo poco però rispetto al doppio podio della Racing Point che infatti supera di 10 punti la monoposto inglese in classifica.

Weekend blando anche per le Alfa Romeo lontane dai punti con Antonio Giovinazzi 13° e Kimi Räikkönen dietro di lui in 14° posizione. Stessa cosa per le Alpha Tauri che hanno raggranellato qualcosa dal 7° posto di Daniil Kvyat ma Pierre Gasly non è arrivato a punti (11°).

In casa Haas tengono banco diverse questioni. Il campione F2 Mick Schumacher dovrebbe esordire in F1 nelle prime libere del venerdì ad Abu Dhabi, ma il guaio grosso è arrivato da Nikita Mazepin che non si presenta molto bene nel Circus. Il futuro pilota della Haas che prenderà il posto di Kevin Magnussen, non è ancora arrivato in F1, ma ha già fatto parlare (MALE) di se fuori dalle piste. Il riferimento è infatti a un video postato sui social in cui il giovane pilota russo tocca il seno a una ragazza, apparentemente ubriaca. La storia è stata poi rimossa da Instagram, ma non tempestivamente per non essere notata da molti utenti, che in questo caso hanno constatato la mancanza (probabile) del consenso, vista la reazione della ragazza in questione. La Haas non l'ha presa bene: "Il Team Haas F1 non perdona il comportamento di Nikita Mazepin nel video recentemente pubblicato sui suoi social media. Inoltre, il fatto stesso che il video sia stato pubblicato è ripugnante anche per la nostra squadra. La questione ora tiene banco internamente alla scuderia e non ci sono altri commenti a riguardo".

Chiudiamo come sempre con la Williams. A Sakhir Nicholas Latifi non si è classificato e l'esordio di Jack Aitken (al posto di Russell) ha portato un 16° posto, penultimo, anche se si è tenuto dieto la Haas di un altro debuttante che sostituiva Romain Grosjean dopo il terribile incidente della settimana prima sempre in Bahrain, Pietro Fittipaldi, che è nato in mezzo ai motori in una famiglia di piloti, ma l'impatto con la F1 è stato difficile (poco aiutato da una macchina molto lenta).

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Il Yas Marina Circuit venne realizzato nel 2009. La pista è un mix molto particolare di lunghi rettilinei e parti guidate, quasi cittadine. Particolare l’uscita dai box con il tunnel per rientrare in pista, idea di Hermann Tilke, progettista del layout del tracciato. Distanza a giro: 5,554 km. Numero di curve: 21, dodici a sinistra e nove a destra. Carico aerodinamico: Medio. Possibilità di safety car: 40%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 4 su 9 edizioni in questo tracciato.

Il tracciato presenta due lunghi rettilinei che caratterizzano questa pista premiano molto le power unit più efficienti; l’uso dell’ala mobile può garantire un vantaggio di oltre 15 km/h quando aperta, dato l’assetto ad alto carico che di solito i piloti utilizzano su questo tracciato. I cambi di marcia a ogni giro sono circa 75, e nell’arco di tutta la gara diventano circa 4.125. La media oraria su questa pista è indicativamente 193 km/h. E' molto impegnativo per i freni (Frenata più impegnativa: la quinta staccata alla curva 8).

Programma Tv GP Bahrain 2020

L’ultimo Gran Premio della stagione sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 e anche in chiaro su TV8.

Venerdì 11/12

-Prove Libere 1, ore 10:00 – 11:30

-Prove Libere 2, ore 14:00 – 15:30

Sabato 12/12

-Prove Libere 3, ore 10:00 – 11:00

-Qualifiche, ore 14:00 (diretta anche su TV8)

Domenica 13/12

-Gara, ore 14:10 (diretta anche su TV8)

Betting Trends: Statistiche Stagionali Formula 1

Statistiche Stagionali 2020

Pole:

Bottas: 5 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50 - Eifel @3.00 - Emilia Romagna @3 - Sakhir @1.75)

Hamilton: 10 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.45 - Italia @1.45 - Toscana @1.45 - Russia @1.60 - Portogallo @1.55 - Bahrain @1.65)

Stroll: 1 (Turchia @100)

Gara:

Bottas: 2 (Austria @5.50 - Russia @3.00)

Hamilton: 11 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.50 - Toscana @1.50 - Eifel @1.45 - Portogallo @1.50 - Emilia Romagna @1.45 - Turchia @1.50 - Bahrain @1.45)

Verstappen: 1 (GP70 Silversone @8.00)

Gasly: 1 (Italia @100)

Perez: 1 (Sakhir @20)

Giro Veloce:

Norris: 2 (Austria @50.00 - Turchia @100)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 6 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00 - Italia @2.50 - Toscana @2.25 - Portogallo @2.25 - Emilia Romagna @2)

Verstappen: 3 (Inghilterra @4.00 - Eifel @4.00 - Bahrain @5.50)

Bottas: 2 (Spagna @3.75 - Russia @3.50)

Ricciardo: 1 (Belgio @33.00)

Russell: 1 (Sakhir @5.50)

Podi:

Bottas: 10 (Austria, Stiria, Ungheria, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Toscana, Russia, Portogallo, Emilia Romagna)

Hamilton: 13 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio Toscana, Russia, Eifel, Portogallo, Emilia Romagna, Turchia, Bahrain)

Leclerc: 2 (Austria, Inghilterra)

Verstappen: 11 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Russia, Eifel, Portogallo, Bahrain)

Norris: 1 (Austria)

Ricciardo: 2 (Eifel, Emilia Romagna)

Gasly: 1 (Italia)

Sainz: 1 (Italia)

Stroll: 2 (Italia - Sakhir)

Albon: 2 (Toscana, Bahrain)

Perez: 2 (Turchia - Sakhir)

Vettel: 1 (Turchia)

Ocon: 1 (Sakhir)

Safety SI-NO: 10-6

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Belgio SI (@1.33)

Italia SI (@1.80)

Toscana SI (@1.50)

Russia SI (@1.33)

Eifel SI (@1.50)

Portogallo NO (@2.75)

Emilia Romagna SI (@1.40)

Turchia NO (@3.40)

Bahrain SI (@1.30)

Sakhir SI (@1.30)

Over/Under Piloti (16.5): 11-5

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 @1.50)

Belgio 17 (OVER 16.5 @1.55)

Italia 16 (UNDER 16.5 @2.30)

Toscana 12 (UNDER 16.5 @2.10)

Russia 18 (OVER 16.5 @1.83)

Eifel 15 (UNDER 16.5 @1.90)

Portogallo 19 (OVER 16.5 @1.83)

Emilia Romagna 15 (UNDER 16.5 @2.00)

Turchia 17 (OVER 16.5 @1.72)

Bahrain 18 (OVER 16.5 @2.00)

Sakhir 17 (OVER 16.5 @1.72)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Belgio (Più di 8 Secondi @1.83)

Italia (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Toscana (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Russia (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Eifel (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Portogallo (Più di 10 secondi @2.62)

Emilia Romagna (Tra 5 e 10 secondi @2.80)

Turchia (Più di 10 secondi @2.50)

Bahrain (Meno di 4 Secondi)

Sakhir (Più di 10 Secondi)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 11-4 - 12-3 ------- 0-1 (Hamilton -1 gara x Covid)

Leclerc-Vettel: 12-4 - 11-5 -------- 3-2

Verstappen-Albon: 16-0 - 11-5 ------ 5-1

Sainz-Norris: 8-8 - 8-8 ---------- 3-1

Perez-Stroll: 10-3 - 9-4 ---------- 1-5 (Perez -2 gare x Covid / Stroll -1)

Ricciardo-Ocon: 15-1 - 11-4 -------- 1-4

Gasly-Kvyat: 13-3 - 8-8 ----------- 3-1

Grosjean-Magnussen: 7-8 - 7-7 ---- 3-6 (Grosjean -1 gara x incidente)

Raikkonen-Giovinazzi: 8-8 - 11-5 -- 1-3

Russell-Latifi: 15-0 - 9-6 -------- 4-2 (Russell -1 gara x cambio Hamilton)

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 13

Redbull: 9

Racing Point: 9

Renault: 7

McLaren: 7

Ferrari: 5

AlphaTauri: 2

Alfa Romeo: 1

Ritiri monoposto

Haas: 9

Williams: 7

Racing Point: 6

Ferrari: 6

Red Bull: 6

Renault: 5

McLaren: 4

AlphaTauri: 4

Alfa Romeo: 4

Mercedes: 1

Quote GP Abu Dhabi2020

QUOTE QUALIFICA Eurobet

Valtteri Bottas @2.10

George Russell @2.45

Max Verstappen @4.00

Sergio Perez @31.00

Alexander Albon @51.00

Charles Leclerc @51.00

Lando Norris @81.00

Daniel Ricciardo @81.00

Carlos Sainz @81.00

Lance Stroll @81.00

Pierre Gasly @101.00

Esteban Ocon @101.00

Sebastian Vettel @101.00

Daniil Kvyat @301.00

Pietro Fittipaldi @1001.00

Antonio Giovinazzi @1001.00

Nicholas Latifi @1001.00

Kevin Magnussen @1001.00

Kimi Raikkonen @1001.00

QUOTE GARA Eurobet

George Russell @2.25

Valtteri Bottas @2.75

Max Verstappen @3.00

Sergio Perez @26.00

Alexander Albon @51.00

Daniel Ricciardo @51.00

Lance Stroll @51.00

Charles Leclerc @81.00

Lando Norris @81.00

Carlos Sainz @81.00

Sebastian Vettel @81.00

Pierre Gasly @101.00

Esteban Ocon @101.00

Daniil Kvyat @301.00

Pietro Fittipaldi @1001.00

Antonio Giovinazzi @1001.00

Nicholas Latifi @1001.00

Kevin Magnussen @1001.00

Kimi Raikkonen @1001.00

Pronostici Formula 1 - GP Abu Dhabi 2020

