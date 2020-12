Scommesse Formula 1: la stagione 2020 va in archivio con la vittoria di Verstappen. Il 2021 inizia il 21 marzo col GP Australia. Chi può battere Hamilton?

La difficile e particolare stagione 2020 di Formula 1 è appena andata in archivio con la vittoria di Max Verstappen ad Abu Dhabi, ma è stato un altro dominio della Mercedes e di Lewis Hamilton che si è laureato per la 7a volta campione del mondo. Vediamo tutte le novità per la stagione 2021 che inizia sempre col Re Nero favorito.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori di Formula 1. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni. Il 2020 è stato un anno molto strano, con calendario modificato per il Covid e tante piste nuove che ci hanno mandato fuori giri anche nelle scommesse (stessa cosa per la MotoGP):

2020:

Formula 1: 22-39 (-12.75 unità)

MotoGP: 16-30 (-6.59 unità)

Superbike: 6-8 (+2.49 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Risultati Stagione 2020: Hamilton e Mercedes campioni, la McLaren si prende il 3° posto nei costruttori

Anche nel 2020 ha dominato la Mercedes che ha vinto il titolo costruttori ma anche il titolo piloti con Lewis Hamilton per la 7a volta campione del mondo. Molto deludente il suo compagno Valtteri Bottas che però dovrebbe rimanere ancora in Mercedes, con George Russell che rimarrà un altro anno nel purgatorio Williams.

La McLaren all'ultimo GP, complice anche il ritiro di Sergio Perez con Racing Point, si è presa il 3° posto nel mondiale costruttori, dietro alla Red Bull. Anno orribile per la Ferrari, solo 6° nei costruttori, Charles Leclerc 8° nel mondiale piloti, e Sebastian Vettel che saluta Maranello con un misero bottino di 33 punti valido per il 13° posto.



Ecco tutte le statistiche del 2020:

Pole:

Bottas: 5 (Austria @4.50 - GP70 Silversone @3.50 - Eifel @3.00 - Emilia Romagna @3 - Sakhir @1.75)

Hamilton: 10 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.80 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.45 - Italia @1.45 - Toscana @1.45 - Russia @1.60 - Portogallo @1.55 - Bahrain @1.65)

Stroll: 1 (Turchia @100)

Verstappen: 1 (Abu Dhabi)

Gara:

Bottas: 2 (Austria @5.50 - Russia @3.00)

Hamilton: 11 (Stiria @1.90 - Ungheria @1.75 - Inghilterra @1.50 - Spagna @1.50 - Belgio @1.50 - Toscana @1.50 - Eifel @1.45 - Portogallo @1.50 - Emilia Romagna @1.45 - Turchia @1.50 - Bahrain @1.45)

Verstappen: 2 (GP70 Silversone @8.00 - Abu Dhabi)

Gasly: 1 (Italia @100)

Perez: 1 (Sakhir @20)

Giro Veloce:

Norris: 2 (Austria @50.00 - Turchia @100)

Sainz: 1 (Stiria @25.00)

Hamilton: 6 (Ungheria @4.00 - GP70 Silversone @2.00 - Italia @2.50 - Toscana @2.25 - Portogallo @2.25 - Emilia Romagna @2)

Verstappen: 3 (Inghilterra @4.00 - Eifel @4.00 - Bahrain @5.50)

Bottas: 2 (Spagna @3.75 - Russia @3.50)

Ricciardo: 2 (Belgio @33.00 - Abu Dhabi)

Russell: 1 (Sakhir @5.50)

Podi:

Bottas: 11 (Austria, Stiria, Ungheria, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Toscana, Russia, Portogallo, Emilia Romagna - Abu Dhabi)

Hamilton: 14 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio Toscana, Russia, Eifel, Portogallo, Emilia Romagna, Turchia, Bahrain - Abu Dhabi)

Leclerc: 2 (Austria, Inghilterra)

Verstappen: 12 (Stiria, Ungheria, Inghilterra, GP70 Silversone, Spagna, Belgio, Russia, Eifel, Portogallo, Bahrain - Abu Dhabi)

Norris: 1 (Austria)

Ricciardo: 2 (Eifel, Emilia Romagna)

Gasly: 1 (Italia)

Sainz: 1 (Italia)

Stroll: 2 (Italia - Sakhir)

Albon: 2 (Toscana, Bahrain)

Perez: 2 (Turchia - Sakhir)

Vettel: 1 (Turchia)

Ocon: 1 (Sakhir)

Safety SI-NO: 11-6

Austria SI (@1.72)

Stiria NO (@3.00)

Ungheria NO (@2.20)

Inghilterra SI (@1.32)

GP70 Silversone NO (@3.50)

Spagna NO (@1.83)

Belgio SI (@1.33)

Italia SI (@1.80)

Toscana SI (@1.50)

Russia SI (@1.33)

Eifel SI (@1.50)

Portogallo NO (@2.75)

Emilia Romagna SI (@1.40)

Turchia NO (@3.40)

Bahrain SI (@1.30)

Sakhir SI (@1.30)

Abu Dhabi SI

Over/Under Piloti (16.5): 12-5

Austria 13 (UNDER 16.5 @1.72)

Stiria 17 (OVER 15.5 @1.85)

Ungheria 19 (OVER 16.5 @1.72)

Inghilterra 17 (OVER 16.5 @1.75)

GP70 Silversone 19 (OVER 16.5 @1.85)

Spagna 19 (OVER 16.5 @1.50)

Belgio 17 (OVER 16.5 @1.55)

Italia 16 (UNDER 16.5 @2.30)

Toscana 12 (UNDER 16.5 @2.10)

Russia 18 (OVER 16.5 @1.83)

Eifel 15 (UNDER 16.5 @1.90)

Portogallo 19 (OVER 16.5 @1.83)

Emilia Romagna 15 (UNDER 16.5 @2.00)

Turchia 17 (OVER 16.5 @1.72)

Bahrain 18 (OVER 16.5 @2.00)

Sakhir 17 (OVER 16.5 @1.72)

Abu Dhabi 19 (OVER 16.5)

Margini Vittoria:

Austria (Meno di 4 Secondi @2.00)

Stiria (Più di 8 Secondi @3.75)

Ungheria (Più di 8 Secondi @2.25)

Inghilterra (Tra 4 e 8 Secondi @3.75)

GP70 Silversone (Più di 8 Secondi @1.72)

Spagna (Più di 8 Secondi @2.10)

Belgio (Più di 8 Secondi @1.83)

Italia (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Toscana (Tra 4 e 8 Secondi @2.62)

Russia (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Eifel (Tra 5 e 10 Secondi @3.00)

Portogallo (Più di 10 secondi @2.62)

Emilia Romagna (Tra 5 e 10 secondi @2.80)

Turchia (Più di 10 secondi @2.50)

Bahrain (Meno di 4 Secondi)

Sakhir (Più di 10 Secondi)

Abu Dhabi (Più di 10 secondi)

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 11-5 - 13-3 ------- 0-1 (Hamilton -1 gara x Covid)

Leclerc-Vettel: 13-4 - 12-5 -------- 3-2

Verstappen-Albon: 17-0 - 12-5 ------ 5-1

Sainz-Norris: 8-9 - 8-9 ---------- 3-1

Perez-Stroll: 10-4 - 9-5 ---------- 2-5 (Perez -2 gare x Covid / Stroll -1)

Ricciardo-Ocon: 15-2 - 12-4 -------- 1-4

Gasly-Kvyat: 13-4 - 9-8 ----------- 3-1

Grosjean-Magnussen: 7-8 - 7-7 ---- 3-6 (Grosjean -2 gara x incidente)

Raikkonen-Giovinazzi: 8-9 - 12-5 -- 1-3

Russell-Latifi: 16-0 - 10-6 -------- 4-2 (Russell -1 gara x cambio Hamilton)

Entrambe le monoposto a punti

Mercedes: 14

Redbull: 10

Racing Point: 9

Renault: 8

McLaren: 8

Ferrari: 5

AlphaTauri: 2

Alfa Romeo: 1

Ritiri monoposto

Haas: 9

Williams: 7

Racing Point: 7

Ferrari: 6

Red Bull: 6

Renault: 5

McLaren: 4

AlphaTauri: 4

Alfa Romeo: 4

Mercedes: 1

Molte novità nel 2021, ma Lewis Hamilton è sempre il pilota da battere

Andiamo a vedere le novità della stagione 2021 che dovrebbe (il condizionale rimane d'obbligo col Covid) iniziare il 21 marzo col GP Australia e che si concluderà il 5 dicembre come sempre da Abu Dhabi. Saranno in tutto 23 le gare programmate per la prossima stagione con due novità, il GP d'Olanda e il GP Saudi Arabia, ma c'è ancora in ballo anche il Vietnam.

PROGRAMMA FORMULA 1 - STAGIONE 2021

1 Australian Grand Prix - 21 March

2 Bahrain Grand Prix - 28 March

3 Chinese Grand Prix - 11 April

4 TBA - 25 April

5 Spanish Grand Prix - 9 May

6 Monaco Grand Prix - 23 May

7 Azerbaijan Grand Prix - 6 June

8 Canadian Grand Prix - 13 June

9 French Grand Prix - 27 June

10 Austrian Grand Prix - 4 July

11 British Grand Prix - 18 July

12 Hungarian Grand Prix - 1 August

13 Belgian Grand Prix - 29 August

14 Dutch Grand Prix - 5 September

15 Italian Grand Prix - 12 September

16 Russian Grand Prix - 26 September

17 Singapore Grand Prix - 3 October

18 Japanese Grand Prix - 10 October

19 United States Grand Prix - 24 October

20 Mexico City Grand Prix - 31 October

21 Brazilian Grand Prix - 14 November

22 Saudi Arabian Grand Prix - 28 November

23 Abu Dhabi Grand Prix - 5 December

Ci saranno delle novità anche a livello regolamentare dalla FIA. Il DAS (Dual Axis Steering) introdotto dalla Mercedes AMG Petronas dovrebbe essere bandito. La FIA imporrà alcune modifiche anche al fondo, al diffusore e ad altri componenti aerodinamici per ridurre il carico di circa il 10% rispetto a quello delle auto del 2020.

Ci saranno anche novità tra i piloti con diversi sedili che hanno cambiato padrone. La Ferrari saluta il 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel che andrà in Aston Martin (la nuova Racing Point) mentre al fianco di Charles Leclerc ci sarà Carlos Sainz che lascia una McLaren in crescita dove va Daniel Ricciardo che saluta la Renault dove torna Fernando Alonso. La Mercedes dovrebbe continuare con Valtteri Bottas e si attende il rinnovo di Lewis Hamilton. Ci sono anche molti volti nuovi, specialmente in Haas che cambia entrambi i piloti Grosjean e Magnussen per affidare le monoposto ai giovani Mick Schumacher campione del mondo F2, e Nikita Mazepin.