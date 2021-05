Torna in pista la Formula 1 col terzo appuntamento della stagione 2021 da Portimao, dove dopo la MotoGP si corre il GP del Portogallo. Si riaccende la sfida mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori. Come sempre iniziamo facendo il punto della situazione con i rendimenti delle scommesse sui motori di PANDA degli ultimi anni:

2021:

Formula 1: 6-4 (+3.10)

MotoGP: 3-8 (-8.56)

Superbike: ----

-----------------------------------

2020:

Formula 1: 19-31 (-8.03 unità)

MotoGP: 14-26 (-2.42 unità)

Superbike: 6-8 (+2.49 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Statistiche Stagionali 2021

Pole:

Verstappen @2.25 (Bahrain)

Hamilton @2.50 (Emilia Romagna)

Gara:

Hamilton @2.75 (Bahrain)

Verstappen @2.25 (Emilia Romagna)

Giro Veloce:

Bottas @5.50 (Bahrain)

Hamilton @2.75 (Emilia Romagna)

Podi:

Hamilton 2 (Bahrain, Emilia Romagna)

Bottas 1 (Bahrain)

Verstappen 2 (Bahrain, Emilia Romagna)

Norris (Emilia Romagna)

Safety SI-NO: 2-0

Bahrain SI @1.40

Emilia Romagna @1.30

Over/Under Piloti (16.5): 2-0

Bahrain OVER (18)

Emilia Romagna OVER (17)

Margine Vittoria:

Bahrain +0.745

Emilia Romagna +22.000

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 2-0 / 2-0 ---- 0-1

Verstappen-Perez: 1-1 / 2-0 ---- 0-0

Leclerc-Sainz: 2-0 / 2-0 ---- 0-0

Ricciardo-Norris: 2-0 / 0-2 ---- 0-0

Alonso-Ocon: 1-1 / 0-2 ---- 1-0

Stroll-Vettel: 2-0 / 2-0 ---- 0-0

Gasly-Tsunoda: 2-0 / 1-1 ---- 0-0

Raikkonen-Giovinazzi: 1-1 / 2-0 ---- 0-0

Russell-Latifi: 2-0 / 1-0 ---- 1-1

Schumacher-Mazepin: 2-0 / 2-0 ---- 0-1

Entrambe le monoposto a punti

Ferrari: 2

McLaren: 2

Mercedes: 1

Redbull: 1

Alpine: 1

Ritiri monoposto

Williams: 2

Alpine: 1

Haas: 1

Mercedes: 1

Analisi GP Portogallo 2021

Dopo essersi divisi le vittorie tra Bahrain e Imola, le prime due gare della stagione di Formula 1, si rinnova il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton in quel di Portimao. Il terzo Gran Premio dell'anno, in programma questo fine settimana, vede l'olandese della Red Bull in testa alla lista dei favoriti di 888sport.it con una quota di @2,40 mentre il britannico della Mercedes segue a ruota @2,60, per quella che sarebbe l'affermazione numero 97 della sua carriera su 269 GP disputati.

Un duello quasi ad armi pari tra i due e numeri da record che mai come quest'anno però sono tenuti in ostaggio dalla scuderia di Milton Keynes. La battaglia tra la Mercedes e la Red Bull sembra limitarsi a Verstappen e Hamilton escludendo gli altri due piloti, Valtteri Bottas e Sergio Perez: il finlandese si gioca @11,00 per una vittoria che manca dal 27 settembre scorso, mentre il messicano, capace di salire sul più alto gradino del podio a fine 2020, paga @12 volte la posta giocata.

Le chance per la Ferrari, invece, sono minime alla vigilia del weekend portoghese. Charles Leclerc guida il duo della scuderia di Maranello @34,00. Sulla stessa monoposto, non convince alla stessa maniera i bookmaker Carlos Sainz, il quale è invece offerto @51,00. Tra i primi della classe e la Ferrari, si infila il nome di Lando Norris su McLaren @29,00.

Formula 2021: classifica piloti

Lewis Hamilton 44

Max Verstappen 43

Lando Norris 27

Charles Leclerc 20

Valtteri Bottas 16

Carlos Sainz 14

Daniel Ricciardo 14

Sergio Perez 10

Pierre Gasly 6

Lance Stroll 5

Yuki Tsunoda 2

Kimi Raikkonen 1

Esteban Ocon 1

Fernando Alonso 1

Antonio Giovinazzi 0

Sebastian Vettel 0

Mick Schumacher 0

Nikita Mazepin 0

George Russell 0

Nicholas Latifi 0

Formula 1 2021: classifica costruttori

Mercedes 67

Red Bull 53

McLaren 41

Ferrari 34

Alpha Tauri 8

Aston Martin 5

Alpine 2

Alfa Romeo 1

Haas 0

Williams 0

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Autódromo internacional do Algarve, Lunghezza: 4.633 km, Giri totali: 66. Per la seconda volta, il circuito portoghese ospita una gara di Formula 1. Lo scorso anno la vittoria è andata a Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e Max Verstappen. L’ Autódromo Internacional do Algarve, è stato inaugurato nel 2008 e proprio in quell’anno, precisamente a novembre, ospitò l’ultima gara del Campionato Mondiale di Superbike. Nelle vicinanze del circuito, troviamo un kartodromo, un parco tecnologico, un albergo a cinque stelle, un complesso sportivo e diversi appartamenti. La pista ha una lunghezza di 4.633 km e presenta 15 curve prevalentemente a destra. L’unica zona DRS prevista è quella che si trova nel rettifilo principale.

Per questo weekend di gara, Pirelli ha scelto le mescole più dure della gamma (C1, C2, C3), poiché nonostante sia un tracciato recente, presenta caratteristiche che ricordano le piste vecchia scuola. Le previsioni meteo ci danno un weekend nuvoloso ma non dovrebbe piovere, con solo un 10% di possibilità di qualifiche e gara bagnate.

Programma Tv GP Portogallo 2021

Venerdì 30 aprile:

Prove Libere 1: ore 12:30 – 13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 – 17:00

Sabato 1 maggio:

Prove Libere 3: ore 13:00 – 14:00

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00 (differita su TV8 dalle 19:00)

Domenica 2 maggio:

Gara: ore 16:00 (differita su TV8 dalle 18:00)

Quote GP Portogallo 2021

QUOTE QUALIFICA

Verstappen, Max 1,85

Hamilton, Lewis 2,50

Bottas, Valtteri 6,50

Perez, Sergio 10

Norris, Lando 25

Leclerc, Charles 33

Gasly, Pierre 50

Ricciardo, Daniel 50

Sainz Jr, Carlos 75

Tsunoda Yuki 100

Alonso, Fernando 250

Stroll, Lance 250

Vettel, Sebastian 250

Ocon, Esteban 250

Latifi, Nicholas 1.000

Raikkonen, Kimi 1.000

Mazepin, Nikita 1.000

Russell, George 1.000

Giovinazzi, Antonio 1.000

Schumacher, Mick 1.000

QUOTE GIRO VELOCE

Verstappen, Max 2,75

Hamilton, Lewis 3,25

Bottas, Valtteri 5,50

Perez, Sergio 6,50

Norris, Lando 15

Leclerc, Charles 20

Gasly, Pierre 25

Ricciardo, Daniel 25

Sainz Jr, Carlos 50

Tsunoda Yuki 50

Alonso, Fernando 100

Stroll, Lance 100

Vettel, Sebastian 100

Ocon, Esteban 100

Latifi, Nicholas 250

Raikkonen, Kimi 250

Mazepin, Nikita 250

Russell, George 250

Giovinazzi, Antonio 250

Schumacher, Mick 250

QUOTE GARA

Verstappen, Max 2,25

Hamilton, Lewis 2,25

Bottas, Valtteri 7,50

Perez, Sergio 10

Norris, Lando 20

Leclerc, Charles 25

Ricciardo, Daniel 50

Gasly, Pierre 50

Sainz Jr, Carlos 50

Tsunoda Yuki 100

Alonso, Fernando 250

Stroll, Lance 250

Ocon, Esteban 350

Vettel, Sebastian 350

Raikkonen, Kimi 500

Giovinazzi, Antonio 500

Schumacher, Mick 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Mazepin, Nikita 1.000

Russell, George 1.000

Pronostici Formula 1 - GP Portogallo 2021

🏎PRONOSTICI FORMULA 1 - by PANDA

🆓FREE PICK

🏁DOPPIA PIAZZAMENTI (Tsunoda TOP 10 + Russell TOP 15) @2.56 (stake 1)

💎PICK PREMIUM

🏁In esclusiva nel VIP di Betting Maniac...

