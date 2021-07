Secondo weekend consecutivo per la Formula 1 sul tracciato di Spielberg dopo la 4° vittoria di Max Verstappen che allunga nella classifica piloti su Lewis Hamilton. L'olandese della Red Bull è l'uomo da battere anche questo fine settimana al GP d'Austria 2021.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori. Quest'anno tutte le giocate di Panda su Formula 1, MotoGP e SuperBike le trovi in esclusiva nel canale Telegram VIP di Betting Maniac dove trovi anche le giocate sugli Sport Americani di Guru e Morfeo, il Calcio con Dartagnan e Striker, le variazioni di quota con i report quotidiani della nostra redazione e tutti gli altri sport con le analisi di Insider. Contattaci per accedere subito. Nel VIP di Betting Maniac trovi anche le giocate di Morfeo che ha iniziato la stagione di Formula 1 alla grande

Statistiche Stagionali 2021

Pole:

Verstappen: 3 (Bahrain @2.25 - Francia @2.50 - Stiria @2)

Hamilton: 2 (Emilia Romagna @2.50 - Spagna @2.25)

Leclerc: 2 (Monaco @15.00 - Azerbaijan @20)

Bottas: 1 (Portogallo @5.50)

Gara:

Verstappen: 4 (Emilia Romagna @2.25 - Monaco @2.25 - Francia @2.75 - Stiria @2.25)

Hamilton: 3 (Bahrain @2.75 - Portogallo @2.25 - Spagna @2)

Perez: 1 (Azerbaijan @10)

Giro Veloce:

Verstappen: 3 (Spagna @2.75 - Azerbaijan @2.75 - Francia @2.50)

Hamilton: 3 (Emilia Romagna @2.75 - Monaco @2.75 - Stiria @2.75)

Bottas: 2 (Bahrain @5.50 - Portogallo @5.50)

Podi:

Verstappen: 7 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Monaco, Francia, Stiria)

Hamilton: 6 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Francia, Stiria)

Bottas: 4 (Bahrain, Portogallo, Spagna, Stiria)

Norris: 2 (Emilia Romagna, Monaco)

Perez: 2 (Azerbaijan, Francia)

Sainz: 1 (Monaco)

Vettel: 1 (Azerbaijan)

Gasly: 1 (Azerbaijan)

Safety SI-NO: 5-3

Bahrain SI @1.40

Emilia Romagna @1.30

Portogallo SI @1.30

Spagna SI @1.50

Monaco NO @5.00

Azerbaijan SI @1.30

Francia NO

Stiria NO

Over/Under Piloti (17.5): 7-1

Bahrain OVER (18)

Emilia Romagna OVER (17)

Portogallo OVER (19)

Spagna OVER (19)

Monaco: OVER (18)

Azerbaijan: OVER (18)

Francia: OVER (20)

Stiria: OVER (18)

Margine Vittoria:

Bahrain +0.745

Emilia Romagna +22.000

Portogallo: +29.148

Spagna: +15.841

Monaco: +8.968

Azerbaijan: +1.385

Francia: +2.904

Stiria: +35.743

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 6-2 / 7-1 ---- 0-2

Verstappen-Perez: 7-1 / 7-1 ---- 1-0

Leclerc-Sainz: 6-2 / 5-3 ---- 1-0

Ricciardo-Norris: 3-5 / 1-7 ---- 0-0

Alonso-Ocon: 4-4 / 3-5 ---- 1-1

Stroll-Vettel: 4-4 / 4-4 ---- 1-0

Gasly-Tsunoda: 8-0 / 6-2 ---- 1-1

Raikkonen-Giovinazzi: 3-5 / 5-3 ---- 1-0

Russell-Latifi: 8-0 / 5-2 ---- 2-1

Schumacher-Mazepin: 7-1 / 7-1 ---- 0-1

Entrambe le monoposto a punti

McLaren: 6

Redbull: 6

Ferrari: 5

Mercedes: 5

Alpine: 2

Aston Martin: 2

Alpha Tauri: 1

Ritiri monoposto

Williams: 3

Mercedes: 2

Alpine: 2

Alpha Tauri: 2

Haas: 1

Alfa Romeo: 1

Ferrari: 1

Aston Martin: 1

Analisi GP Austria 2021

Al momento la classifica piloti è dominata dall’olandese Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha fin qui conquistato 156 punti contro i 138 della Mercedes di Lewis Hamilton. Il figlio d’arte ha allungato grazie al successo ottenuto lo scorso weekend proprio sulla pista di Spielberg nel GP di Stiria, ottava tappa del mondiale di Formula 1. Verstappen sta vivendo un momento letteralmente magico e da casa Mercedes traspare quasi una sorta di rassegnazione. Hamilton, 7 volte campione del mondo, non sembra essere in grado di tenere testa alla vettura austriaca che, a livello di prestazioni, sembra aver compiuto il sorpasso nei confronti dell’antagonista tedesca. Il secondo appuntamento in terra austriaca in pochi giorni, dunque, sulla carta gioca a favore del pilota olandese, anche se le gomme potrebbero rappresentare un fattore di incertezza. Rispetto alla gara precedente, infatti, Pirelli mette a disposizione mescole differenti, che cambieranno le strategie delle scuderie.

Alle spalle di Red Bull e Mercedes, si contendono il ruolo di terzo incomodo Ferrari e McLaren. Lo scorso weekend, nonostante una partenza da dimenticare, Charles Leclerc è stato protagonista di una grande rimonta, che gli ha consentito di chiudere al settimo posto, subito dopo il compagno di team Carlos Sainz. Attualmente, i due piloti della Rossa si trovano rispettivamente al sesto e settimo posto nella classifica piloti con 58 e 50 punti, alle spalle anche di Sergio Perez, Lando Norris e Valtteri Bottas.

Nella classifica costruttori, la Red Bull guarda tutti dall’alto con 252 punti, 40 in più della Mercedes. Staccatissime McLaren (120) e Ferrari (108).

Max Verstappen non si accontenta del Gran Premio di Stiria e sul circuito di casa Red Bull punta al bis. Ci credono l'olandese e soprattutto gli esperti di SNAI che offrono @1,65 il quinto successo stagionale del classe 1997. In caso di terza vittoria consecutiva, Verstappen scapperebbe in classifica ai danni di Lewis Hamilton che prova a interrompere un digiuno che dura da cinque anni al GP d'Austria. Il ritorno sul gradino più alto del podio per il britannico della Mercedes è dato @2,75. Un successo degli altri due piloti di Mercedes e Red Bull, ovvero Valtteri Bottas e Sergio Perez, pagano entrambi @10 volte la posta giocata.

Alle loro spalle c'è la McLaren di Lando Norris @25,00, seguita dalla Ferrari di Charles Leclerc. La grande rimonta di Spielberg dello scorso fine settimana non convince i bookie a inserire il monegasco tra i principali favoriti, tanto da assestarlo a quota @33,00. Ben più lontano l'altro ferrarista, Carlos Sainz, la cui vittoria paga @75 volte la posta.

In qualifica gli equilibri rimangono pressoché simili alla gara con Max Verstappen in pole position, la quarta della stagione @1,60. Appare complicata la prima casella della griglia per Hamilton, offerto @3,25, mentre è un miraggio la pole di Leclerc @33,00.

Classifiche Formula 1

Classifica Piloti

Max Verstappen 156

Lewis Hamilton 138

Sergio Perez 96

Lando Norris 86

Valtteri Bottas 74

Charles Leclerc 58

Carlos Sainz 50

Pierre Gasly 37

Daniel Ricciardo 34

Sebastian Vettel 30

Fernando Alonso 19

Lance Stroll 14

Esteban Ocon 12

Yuki Tsunoda 9

Antonio Giovinazzi 1

Kimi Raikkonen 1

Mick Schumacher 0

Nikita Mazepin 0

George Russell 0

Nicholas Latifi 0

Classifica Costruttori

Red Bull 252

Mercedes 212

McLaren 120

Ferrari 108

Alpha Tauri 46

Aston Martin 44

Alpine 31

Alfa Romeo 2

Haas 0

Williams 0

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Il Red Bull Ring a Spielberg in Austria è casa della Red Bull ma la nascita del tracciato risale agli anni ’50. Il 1970 fu l’anno dell’inaugurazione: la prima gara di Formula 1. Il tracciato come lo conosciamo ora risale però al 1997. Dopo l’ultima edizione del 2003, il tracciato è stato rilevato dalla Red Bull, che nel 2010 ha finanziato i lavori per un rimodernamento della struttura del paddock, senza modifiche alla pista. Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più veloci del calendario di F1, in quanto vi sono solo nove curve. Richiede un carico aerodinamico medio, ma i top team utilizzeranno ali più cariche in modo da compensare l’aria rarefatta, oltre che per avere una maggiore trazione in uscita di curva. Per quanto riguarda le zone DRS, ve ne sono ben 3 (rettilineo, curve 1 e 2 e curve 2 e 3). I sorpassi qui sono possibili in quanto, oltre alle zone appena citate, la pista è piuttosto larga.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 4,318km. Numero di curve: 10, sette a destra e tre a sinistra. Carico aerodinamico: Medio/Alto. Velocità massima: 328 km/h. Possibilità di safety car: 65%. Possibilità di sorpasso: Medio. Vincitori dalla pole position: 9 su 30 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: quattordicesimo (Jones, 1977). Numero di frenate: 7. Frenata più impegnativa: la seconda staccata alla curva 2.

Pneumatici. Non abbiamo ancora indicazioni certe sulle scelte di Pirelli per questo Gran Premio ma molto probabilmente, i set saranno gli stessi dell’anno scorso, vale a dire gomme più dure (C1) e più morbide (c5).

Record. Hamilton qui ha vinto solo una volta, nel 2016. Negli ultimi 4 anni Red Bull e Mercedes si sono spartiti la posta in palio con Verstappen e Bottas, col finnico che ha vinto l'ultima edizione del 2020. Il pilota più vincente qui è Prost con 3 successi.

Meteo. Per venerdì c'è un 20% di possibilità di pioggia con 22° e un umidità del 53% con venti a 11 km orari, numeri simili anche al sabato dove le possibilità di pioggia scendono al 10%. Rischiamo invece di avere una gara bagnata domenica (90% di precipitazioni).

Programma Tv GP Austria 2021

Il GP d’Austria di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport 1 e Sky Sport F1, mentre in streaming l’appuntamento è su Sky GO. In differita, sarà possibile seguire qualifiche e gara su TV8 e in streaming su TV8.it.

Programmazione Sky Sport 1 e Sky Sport F1

Venerdì 2 luglio

Prove Libere 1: 11:30 – 12:30

Prove Libere 2: 15:00 – 16:00

Sabato 3 luglio

Prove Libere 3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00

Domenica 4 luglio

Gara: 15:00

Programmazione TV8

Sabato 3 luglio

Qualifiche: 18:30

Domenica 4 luglio

Gara: 18:00

Quote GP Austria 2021

QUALIFICA

Verstappen, Max 1,60

Hamilton, Lewis 3,25

Bottas, Valtteri 10

Perez, Sergio 12

Norris, Lando 25

Leclerc, Charles 33

Gasly, Pierre 33

Sainz Jr, Carlos 75

Tsunoda Yuki 100

Russell, George 100

Alonso, Fernando 100

Stroll, Lance 100

Vettel, Sebastian 100

Ocon, Esteban 100

Ricciardo, Daniel 100

Giovinazzi, Antonio 250

Raikkonen, Kimi 250

Mazepin, Nikita 500

Schumacher, Mick 500

Latifi, Nicholas 500

GARA

Verstappen, Max 1,65

Hamilton, Lewis 2,75

Perez, Sergio 10

Bottas, Valtteri 10

Norris, Lando 25

Leclerc, Charles 33

Gasly, Pierre 33

Sainz Jr, Carlos 75

Russell, George 100

Alonso, Fernando 100

Stroll, Lance 100

Vettel, Sebastian 100

Ocon, Esteban 100

Ricciardo, Daniel 100

Tsunoda Yuki 100

Giovinazzi, Antonio 250

Raikkonen, Kimi 250

Schumacher, Mick 500

Latifi, Nicholas 500

Mazepin, Nikita 500

GIRO VELOCE

Verstappen, Max 2,50

Hamilton, Lewis 2,75

Bottas, Valtteri 5,50

Perez, Sergio 5,50

Norris, Lando 20

Leclerc, Charles 20

Sainz Jr, Carlos 50

Ricciardo, Daniel 50

Gasly, Pierre 50

Tsunoda Yuki 100

Russell, George 100

Alonso, Fernando 100

Stroll, Lance 100

Vettel, Sebastian 100

Ocon, Esteban 100

Raikkonen, Kimi 250

Mazepin, Nikita 250

Giovinazzi, Antonio 250

Schumacher, Mick 250

Latifi, Nicholas 250

Pronostici Formula 1 - GP Austria 2021

🏎PRONOSTICI FORMULA 1 - by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Free pick non ancora disponibile, collegati prossimamente...

💎PICK PREMIUM

🏁Pick Premium in esclusiva nel VIP di Betting Maniac...