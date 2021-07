In casa della Red Bull vince ancora Max Verstappen al 3° successo consecutivo, il 5° stagionale, con l'olandese sempre più al comando della classifica piloti e in cima alle lavagne delle quote antepost. Sale @3.25 un altro titolo iridato per Lewis Hamilton in difficoltà con la Mercedes.

Statistiche Stagionali 2021

In questa stagione la costante continuano ad essere i pochi ritiri. Sulla linea 17.5 Piloti Classificati ci sono stati 8 Over su 9 gare, e anche in Austria le cose non sono cambiate con un solo ritirato (Ocon) e 19 all'arrivo. Sorprendente McLaren che in 7 GP su 9 ha piazzato entrambi i piloti a punti (è arrivato anche il 3° podio di Lando Norris), solo la Red Bull ha lo stesso rendimento.

Pole:

Verstappen: 4 (Bahrain @2.25 - Francia @2.50 - Stiria @2 - Austria @1.60)

Hamilton: 2 (Emilia Romagna @2.50 - Spagna @2.25)

Leclerc: 2 (Monaco @15.00 - Azerbaijan @20)

Bottas: 1 (Portogallo @5.50)

Gara:

Verstappen: 5 (Emilia Romagna @2.25 - Monaco @2.25 - Francia @2.75 - Stiria @2.25 - Austria @1.65)

Hamilton: 3 (Bahrain @2.75 - Portogallo @2.25 - Spagna @2)

Perez: 1 (Azerbaijan @10)

Giro Veloce:

Verstappen: 4 (Spagna @2.75 - Azerbaijan @2.75 - Francia @2.50 - Austria @2.50)

Hamilton: 3 (Emilia Romagna @2.75 - Monaco @2.75 - Stiria @2.75)

Bottas: 2 (Bahrain @5.50 - Portogallo @5.50)

Podi:

Verstappen: 8 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Monaco, Francia, Stiria, Austria)

Hamilton: 6 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Francia, Stiria)

Bottas: 5 (Bahrain, Portogallo, Spagna, Stiria, Austria)

Norris: 3 (Emilia Romagna, Monaco, Austria)

Perez: 2 (Azerbaijan, Francia)

Sainz: 1 (Monaco)

Vettel: 1 (Azerbaijan)

Gasly: 1 (Azerbaijan)

Safety SI-NO: 6-3

Bahrain SI @1.40

Emilia Romagna @1.30

Portogallo SI @1.30

Spagna SI @1.50

Monaco NO @5.00

Azerbaijan SI @1.30

Francia NO

Stiria NO

Austria SI

Over/Under Piloti (17.5): 8-1

Bahrain OVER (18)

Emilia Romagna OVER (17)

Portogallo OVER (19)

Spagna OVER (19)

Monaco: OVER (18)

Azerbaijan: OVER (18)

Francia: OVER (20)

Stiria: OVER (18)

Austria: OVER (19)

Margine Vittoria:

Bahrain +0.745

Emilia Romagna +22.000

Portogallo: +29.148

Spagna: +15.841

Monaco: +8.968

Azerbaijan: +1.385

Francia: +2.904

Stiria: +35.743

Austria: +17.973

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 7-2 / 7-2 ---- 0-2

Verstappen-Perez: 8-1 / 8-1 ---- 1-0

Leclerc-Sainz: 6-3 / 5-4 ---- 1-0

Ricciardo-Norris: 3-6 / 1-8 ---- 0-0

Alonso-Ocon: 5-4 / 4-5 ---- 1-2

Stroll-Vettel: 4-5 / 5-4 ---- 1-0

Gasly-Tsunoda: 9-0 / 7-2 ---- 1-1

Raikkonen-Giovinazzi: 3-6 / 5-4 ---- 1-0

Russell-Latifi: 9-0 / 7-2 ---- 2-1

Schumacher-Mazepin: 8-1 / 8-1 ---- 0-1

Entrambe le monoposto a punti

McLaren: 7

Redbull: 7

Ferrari: 6

Mercedes: 6

Alpine: 2

Aston Martin: 2

Alpha Tauri: 1

Ritiri monoposto

Williams: 3

Alpine: 3

Mercedes: 2

Alpha Tauri: 2

Haas: 1

Alfa Romeo: 1

Ferrari: 1

Aston Martin: 1

Max Verstappen ancora vincente e sempre più al comando delle lavagne sulle quote antepost

La terza vittoria consecutiva di Max Verstappen, la quinta stagionale, può essere quella decisiva per conquistare il primo titolo mondiale in carriera. Ne sono convinti i betting analyst di Sisal Matchpoint che dopo il successo in Austria, vedono il pilota della Red Bull nettamente favorito nella conquista del mondiale 2021 tanto che un suo successo a fine stagione si trova in quota ad appena @1,33.

L'unico a poter mettere i bastoni tra le ruote del pilota olandese è Lewis Hamilton, ma il sette volte campione del mondo (che non vince da 5 gare) è indietro anche per i bookie tanto che il suo ottavo titolo in carriera vale @3,25 volte la posta. Missione praticamente impossibile per tutti gli altri con Sergio Perez in quota @66, Valtteri Bottas @100 e Lando Norris @150. Speranze prossime allo zero, infine, per la Ferrarii: il titolo mondiale di Charles Leclerc vale @250 volte la posta mentre si sale fino @300 volte per quello di Carlos Sainz Jr.

Vediamo anche tutte le quote antepost SNAI:

Mondiale Piloti 2021

Verstappen, Max 1,25

Hamilton, Lewis 3,50

Perez, Sergio 50

Bottas, Valtteri 100

Norris, Lando 150

Leclerc, Charles 500

Sainz Jr, Carlos 750

Gasly, Pierre 1.000

Russell, George 1.000

Alonso, Fernando 1.000

Stroll, Lance 1.000

Vettel, Sebastian 1.000

Ocon, Esteban 1.000

Ricciardo, Daniel 1.000

Raikkonen, Kimi 2.000

Tsunoda, Yuki 2.000

Giovinazzi, Antonio 2.000

Schumacher, Mick 3.000

Latifi, Nicholas 3.000

Mazepin, Nikita 3.000

Mondiale Costruttori 2021

Red Bull 1,25

Mercedes 3,50

Ferrari 100

Mclaren 100

Williams 1.000

Alpine 1.000

Haas 1.000

Alphatauri 1.000

Alfa Romeo 1.000

Aston Martin 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti 2021

T/T Alonso, Fernando - Ocon, Esteban 1,33 3,00

T/T Bottas, Valtteri - Perez, Sergio 1,85 1,85

T/T Hamilton, Lewis - Verstappen, Max 3,50 1,25

T/T Leclerc, Charles - Sainz Jr, Carlos 1,35 2,85

T/T Raikkonen, Kimi - Giovinazzi, Antonio 1,65 2,10

T/T Vettel, Sebastian - Stroll, Lance 1,25 3,50

Mondiale Piloti Gruppo 1 2021

Bottas, Valtteri 2,00

Perez, Sergio 2,00

Norris, Lando 5,50

Leclerc, Charles 20

Mondiale Piloti Gruppo 2 2021

Vettel, Sebastian 1,75

Alonso, Fernando 3,00

Stroll, Lance 5,25

Ocon, Esteban 5,50

Il prossimo weekend non si corre in Formula 1, ma subito dopo si torna in pista col 10° GP della stagione 2021. Si passa dal doppio turno in casa della Red Bull, al Gran Premio di casa per Lewis Hamilton e la Mercedes, il GP di Gran Bretagna dal 16 al 18 luglio sulla mitica pista di Silverstone.