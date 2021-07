Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista per il 10° appuntamento della stagione 2021, il GP di Gran Bretagna da Silverstone, casa di un Lewis Hamilton in difficoltà con la Mercedes. Max Verstappen proverà l'affonda anche sulla pista del rivale dopo il doppio successo austriaco. Pista di casa anche per la McLaren di Lardo Norris possibile sorpresa. C'è anche il debutto della novità della Sprint Race.

Statistiche Stagionali 2021

Pole:

Verstappen: 4 (Bahrain @2.25 - Francia @2.50 - Stiria @2 - Austria @1.60)

Hamilton: 2 (Emilia Romagna @2.50 - Spagna @2.25)

Leclerc: 2 (Monaco @15.00 - Azerbaijan @20)

Bottas: 1 (Portogallo @5.50)

Gara:

Verstappen: 5 (Emilia Romagna @2.25 - Monaco @2.25 - Francia @2.75 - Stiria @2.25 - Austria @1.65)

Hamilton: 3 (Bahrain @2.75 - Portogallo @2.25 - Spagna @2)

Perez: 1 (Azerbaijan @10)

Giro Veloce:

Verstappen: 4 (Spagna @2.75 - Azerbaijan @2.75 - Francia @2.50 - Austria @2.50)

Hamilton: 3 (Emilia Romagna @2.75 - Monaco @2.75 - Stiria @2.75)

Bottas: 2 (Bahrain @5.50 - Portogallo @5.50)

Podi:

Verstappen: 8 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Monaco, Francia, Stiria, Austria)

Hamilton: 6 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Francia, Stiria)

Bottas: 5 (Bahrain, Portogallo, Spagna, Stiria, Austria)

Norris: 3 (Emilia Romagna, Monaco, Austria)

Perez: 2 (Azerbaijan, Francia)

Sainz: 1 (Monaco)

Vettel: 1 (Azerbaijan)

Gasly: 1 (Azerbaijan)

Safety SI-NO: 6-3

Bahrain SI @1.40

Emilia Romagna @1.30

Portogallo SI @1.30

Spagna SI @1.50

Monaco NO @5.00

Azerbaijan SI @1.30

Francia NO

Stiria NO

Austria SI

Over/Under Piloti (17.5): 8-1

Bahrain OVER (18)

Emilia Romagna OVER (17)

Portogallo OVER (19)

Spagna OVER (19)

Monaco: OVER (18)

Azerbaijan: OVER (18)

Francia: OVER (20)

Stiria: OVER (18)

Austria: OVER (19)

Margine Vittoria:

Bahrain +0.745

Emilia Romagna +22.000

Portogallo: +29.148

Spagna: +15.841

Monaco: +8.968

Azerbaijan: +1.385

Francia: +2.904

Stiria: +35.743

Austria: +17.973

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 7-2 / 7-2 ---- 0-2

Verstappen-Perez: 8-1 / 8-1 ---- 1-0

Leclerc-Sainz: 6-3 / 5-4 ---- 1-0

Ricciardo-Norris: 3-6 / 1-8 ---- 0-0

Alonso-Ocon: 5-4 / 4-5 ---- 1-2

Stroll-Vettel: 4-5 / 5-4 ---- 1-0

Gasly-Tsunoda: 9-0 / 7-2 ---- 1-1

Raikkonen-Giovinazzi: 3-6 / 5-4 ---- 1-0

Russell-Latifi: 9-0 / 7-2 ---- 2-1

Schumacher-Mazepin: 8-1 / 8-1 ---- 0-1

Entrambe le monoposto a punti

McLaren: 7

Redbull: 7

Ferrari: 6

Mercedes: 6

Alpine: 2

Aston Martin: 2

Alpha Tauri: 1

Ritiri monoposto

Williams: 3

Alpine: 3

Mercedes: 2

Alpha Tauri: 2

Haas: 1

Alfa Romeo: 1

Ferrari: 1

Aston Martin: 1

Analisi GP Gran Bretagna 2021

Iniziamo dalla grande novità che vedremo a Silverstone per il GP di Gran Bretagna, la Sprint Qualifying (o Sprint Race) per la prima volta introdotta dalla Formula 1, che va a modificare l’intero format del weekend di Formula 1 e di conseguenza anche le scommesse. Il venerdì pomeriggio, a Silverstone si terranno 60 minuti di prove libere e poi in serata le qualifiche per definire la griglia di partenza della qualifica sprint, in programma sabato pomeriggio. Questa mini-gara, si svolgerà poi su 100 chilometri, circa 25 minuti, senza sosta e assegnerà al traguardo rispettivamente tre punti al primo classificato, due al secondo e uno al terzo. Non sono previsti punti extra per giro veloce o altri intermedi, ma i punti conquistati il sabato si vanno a sommare a quelli della domenica. L’ordine d’arrivo della qualifica sprint determina la griglia di partenza del GP domenicale. Inoltre, nella Sprint Qualifying ciascun pilota può scegliere la mescola con cui partire e non c’è alcun obbligo di pit-stop né limiti sul consumo del carburante.

L’ultima edizione del GP della Gran Bretagna, quella del 2020, si è conclusa con la vittoria da parte di Lewis Hamilton su Mercedes, davanti a Max Verstappen su Red Bull, mentre sul terzo gradino del podio è salito Charles Leclerc su Ferrari. La Mercedes ha dominato con 7 vittorie negli ultimi 8 anni, 6 delle quali vinte da Hamilton dopo il primo successo targato Rosberg nel 2013. L'unica scuderia capace di interrompere il dominio tedesco negli ultimi anni qui a Silverstone fu la Ferrari nell'edizione 2018 col famoso "a casa loro" di Vettel in un momento in cui la monoposto di Maranello volava (prima dell'accordo segreto con FIA dopo le contestazioni che hanno poi fatto ripiombare nel baratro il cavallino rampante).

In questa edizione è però Max Verstappen il favorito (sia in qualifica, che in gara e pure nella nuova sprint race oltre al giro veloce per un possibile poker), proprio sul padrone di casa Hamilton, poi più staccati ci sono i due compagni Valtteri Bottas e Sergio Perez entrambi in doppia cifra @10. Le Mercedes non ci staranno a perdere anche qui e ci saranno degli piccoli aggiornamenti alle monoposto delle Frecce d'Argento che il team Principal Toto Wolff spera possano riportare la Mercedes vicina ai bibitari. In casa Red Bull Verstappen ha ovviamente il morale a mille, al contrario di Perez che deve rifarsi dal disastro di Zeltweg.

Attenzione a Lando Norris, carico dopo il podio dell'ultimo GP. Questa è la sua gara di casa e anche per la McLaren (che può puntare anche su un Daniel Ricciardo in crescita dopo il buon feeling dimostrato in Austria). I bookmakers vedono meglio Lando rispetto alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che come ogni weekend rappresentano un punto interrogativo davvero difficile da risolvere.

C'è anche l'Alpine che potrà scombinare le carte. Esteban Ocon si è detto felice dell'introduzione della sprint race; Fernando Alonso si è concentrato su una gara storica che ha corso molte volte in passato (vincendo nel lontano 2006 con Renault ma anche nel 2011 con Ferrari), affermando che la monoposto francese potrà essere competitiva in Inghilterra.

Questa sarà anche la gara di casa della Williams di George Russell che cercherà i primi punti stagionali nel suo GP, e gara di casa anche per la Aston Martin con un Sebastian Vettel in crescita che come detto è stato l'unico a battere le Mercedes negli ultimi anni qui. Si giocheranno le loro carte anche Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, con un Alpha Tauri che può dare soddisfazioni mentre in casa Alfa Romeo si spera che la sfortuna dia tregua a Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi che finora hanno raccolto probabilmente meno di quanto si meritassero. Fuori dai giochi ancora una volta le Haas con Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Classifiche Formula 1

Piloti

Max Verstappen 182

Lewis Hamilton 150

Sergio Perez 104

Lando Norris 101

Valtteri Bottas 92

Charles Leclerc 62

Carlos Sainz 60

Daniel Ricciardo 40

Pierre Gasly 39

Sebastian Vettel 30

Fernando Alonso 20

Lance Stroll 14

Esteban Ocon 12

Yuki Tsunoda 9

Antonio Giovinazzi 1

Kimi Raikkonen 1

Mick Schumacher 0

Nikita Mazepin 0

George Russell 0

Nicholas Latifi 0

Costruttori

Red Bull 286

Mercedes 242

McLaren 141

Ferrari 122

Alpha Tauri 48

Aston Martin 44

Alpine 32

Alfa Romeo 2

Haas 0

Williams 0

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Silverstone nacque dall’unione di tre piste di un aeroporto militare. Distanza a giro: 5,891km. Numero di curve: 18, dieci a destra, otto a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Medio. Possibilità di safety car: 50%. Vincitori dalla pole position: 26 su 68 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: settimo (Fittipaldi 1975). Numero di frenate: 9. Frenata più impegnativa: l’ottava staccata, alla curva 15.

Gomme: Gran Premio d’Inghilterra, i set di pneumatici scelti da Pirelli sono: C1 (hard), C2 (medium) e C3 (soft).

Meteo. Venerdì nuvoloso ma non dovrebbe piovere (10%), come 26° e un umidità sopra al 60%. Anche per sabato dovrebbe essere scongiurata una sprint race bagnata (10% di possibilità di precipitazioni). Per la gara di domenica è previsto sole, con 27° e un umidità sempre intorno al 60%, con venti a 6 km/h. Rimane un 10% di possibilità di pioggia perché da queste parti mai dire mai, e mai dare per scontato che la pioggia non possa arrivare a sorpresa, a complicare ulteriormente le cose in uno dei Silverston più difficili da pronosticare di sempre tra novità e scuderie che stanno faticando.

Programma Tv GP Silverstone 2021

Il weekend di Silverstone sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky F1 e in streaming su Sky Go. In differita, si potranno seguire la sprint qualifying e la gara su TV8 e il sito di TV8. Di seguito la programmazione integrale.

Orari dirette tv Sky F1

Venerdi 16

Ore 15.30: Libere1

Ore 19: Qualifiche

Sabato 17

Ore 13: Libere2

Ore 17.30: Sprint Qualifying

Domenica 18

Ore 16: Gara

Orari differita TV8

Sabato 17

Ore 20.15: Sprint Qualifying

Domenica 18

Ore 19: Gara

Quote GP Gran Bretagna 2021

QUALIFICA

Verstappen, Max 1,75

Hamilton, Lewis 2,50

Bottas, Valtteri 7,50

Perez, Sergio 12

Norris, Lando 15

Leclerc, Charles 33

Sainz Jr, Carlos 50

Gasly, Pierre 75

Tsunoda Yuki 100

Russell, George 100

Alonso, Fernando 100

Stroll, Lance 100

Vettel, Sebastian 100

Ricciardo, Daniel 100

Latifi, Nicholas 250

Raikkonen, Kimi 250

Mazepin, Nikita 250

Giovinazzi, Antonio 250

Ocon, Esteban 250

Schumacher, Mick 250

SPRINT RACE

Verstappen, Max 1,75

Hamilton, Lewis 2,50

Bottas, Valtteri 10

Perez, Sergio 12

Norris, Lando 20

Leclerc, Charles 33

Sainz Jr, Carlos 50

Russell, George 75

Gasly, Pierre 75

Tsunoda Yuki 100

Alonso, Fernando 100

Stroll, Lance 100

Vettel, Sebastian 100

Ricciardo, Daniel 100

Mazepin, Nikita 250

Giovinazzi, Antonio 250

Ocon, Esteban 250

Schumacher, Mick 250

Latifi, Nicholas 250

Raikkonen, Kimi 250

GARA

Verstappen, Max 1,85

Hamilton, Lewis 2,25

Perez, Sergio 10

Bottas, Valtteri 10

Norris, Lando 25

Leclerc, Charles 33

Sainz Jr, Carlos 50

Gasly, Pierre 75

Russell, George 100

Alonso, Fernando 100

Stroll, Lance 100

Vettel, Sebastian 100

Ricciardo, Daniel 100

Tsunoda Yuki 100

Giovinazzi, Antonio 250

Ocon, Esteban 250

Raikkonen, Kimi 250

Schumacher, Mick 500

Latifi, Nicholas 500

Mazepin, Nikita 500

Pronostici Formula 1 - GP Gran Bretagna 2021

