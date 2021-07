A Silverstone tappa storica della Formula 1 con la prima Sprint Race che è stata vinta da Max Verstappen (cassa @2.50 di quota per noi) anche se poi in gara l'olandese è uscito per un contatto proprio con Lewis Hamilton che ha vinto in rimonta sulla positiva Ferrari di Charles Leclerc. L'inglese riapre il campionato, anche nelle quote antepost.

Statistiche Stagionali 2021

Ieri avevamo giocato anche Pierre Gasly in top-10, ma negli ultimi giri il francese è sprofondato e alla fine la top-10 l'ha fatta a sorpresa il suo compagno in Alpha Tauri, Yuki Tsunoda, che però rimane 0-10 in qualifica contro il francese. Nei Testa a Testa, sempre in qualifica, rimane perfetto con un 10-0 anche George Russell su Nicholas Latifi.

A Silverstone per la prima volta in stagione c'è stato un margine inferiore ai 4 secondi tra il primo e il secondo. Interessante la McLaren che continua ad essere la monoposto che con più costanza ha piazzato entrambi i piloti in top-10, ben 8 volte, e continua ad essere una giocata solidissima anche Over 17,5 Piloti Classificati. In questa stagione si stanno ritirando in pochi e anche a Silverstone abbiamo visto solo 2 ritirati (nonostante appena lo scorso anno le gomme scoppiassero come ridere su questo tracciato). Ieri nessun problema se togliamo l'uscita di Verstappen subito al via e quella di Vettel nel finale.

Pole:

Verstappen: 5 (Bahrain @2.25 - Francia @2.50 - Stiria @2 - Austria @1.60 - Gran Bretagna* @1.85)

Hamilton: 2 (Emilia Romagna @2.50 - Spagna @2.25)

Leclerc: 2 (Monaco @15.00 - Azerbaijan @20)

Bottas: 1 (Portogallo @5.50)

Gara:

Verstappen: 5 (Emilia Romagna @2.25 - Monaco @2.25 - Francia @2.75 - Stiria @2.25 - Austria @1.65)

Hamilton: 4 (Bahrain @2.75 - Portogallo @2.25 - Spagna @2 - Gran Bretagna @2.75)

Perez: 1 (Azerbaijan @10)

Giro Veloce:

Verstappen: 4 (Spagna @2.75 - Azerbaijan @2.75 - Francia @2.50 - Austria @2.50)

Hamilton: 3 (Emilia Romagna @2.75 - Monaco @2.75 - Stiria @2.75)

Bottas: 2 (Bahrain @5.50 - Portogallo @5.50)

Perez: 1 (Gran Bretagna @12.00)

Podi:

Verstappen: 8 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Monaco, Francia, Stiria, Austria)

Hamilton: 7 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Francia, Stiria, Gran Bretagna)

Bottas: 6 (Bahrain, Portogallo, Spagna, Stiria, Austria, Gran Bretagna)

Norris: 3 (Emilia Romagna, Monaco, Austria)

Perez: 2 (Azerbaijan, Francia)

Leclerc: 1 (Gran Bretagna)

Sainz: 1 (Monaco)

Vettel: 1 (Azerbaijan)

Gasly: 1 (Azerbaijan)

Safety SI-NO: 7-3

Bahrain SI @1.40

Emilia Romagna @1.30

Portogallo SI @1.30

Spagna SI @1.50

Monaco NO @5.00

Azerbaijan SI @1.30

Francia NO

Stiria NO

Austria SI

Gran Bretagna SI @1.40

Over/Under Piloti (17.5): 9-1

Bahrain OVER (18)

Emilia Romagna OVER (17)

Portogallo OVER (19)

Spagna OVER (19)

Monaco: OVER (18)

Azerbaijan: OVER (18)

Francia: OVER (20)

Stiria: OVER (18)

Austria: OVER (19)

Gran Bretagna: OVER (18)

Margine Vittoria:

Bahrain +0.745

Emilia Romagna +22.000

Portogallo: +29.148

Spagna: +15.841

Monaco: +8.968

Azerbaijan: +1.385

Francia: +2.904

Stiria: +35.743

Austria: +17.973

Gran Bretagna: +3.871

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 8-2 / 8-2 ---- 0-2

Verstappen-Perez: 9-1 / 8-2 ---- 2-0

Leclerc-Sainz: 7-3 / 6-4 ---- 1-0

Ricciardo-Norris: 3-7 / 1-9 ---- 0-0

Alonso-Ocon: 6-4 / 5-5 ---- 1-2

Stroll-Vettel: 4-6 / 6-4 ---- 1-1

Gasly-Tsunoda: 10-0 / 7-3 ---- 1-1

Raikkonen-Giovinazzi: 4-6 / 5-5 ---- 1-0

Russell-Latifi: 10-0 / 8-2 ---- 2-1

Schumacher-Mazepin: 9-1 / 8-2 ---- 0-1

Entrambe le monoposto a punti

McLaren: 8

Redbull: 7

Ferrari: 7

Mercedes: 7

Alpine: 3

Aston Martin: 2

Alpha Tauri: 1

Ritiri monoposto

Williams: 3

Alpine: 3

Mercedes: 2

Alpha Tauri: 2

RedBull: 2

Aston Martin: 2

Haas: 1

Alfa Romeo: 1

Ferrari: 1

Lewis Hamilton vince ancora nella sua Silverstone e riapre il mondiale

Lewis Hamilton mette il fiato sul collo a Max Verstappen dopo la vittoria a Silverstone. Per gli esperti di SNAI, tuttavia, il grande favorito per il titolo rimane l'olandese della Red Bull, tanto che il primo mondiale in carriera vale @1,50 volte la posta. Otto punti separano il britannico dall'olandese, ma il mondiale numero 8 per il pilota della Mercedes è in quota @2,50. Un duello piuttosto ravvicinato nella classifica piloti, meno per i bookmaker che mantengono la propria preferenze sul classe 1997 di Hasselt, pur dopo corpo a corpo con il padrone di casa in Gran Bretagna. Una lotta al titolo iridato che non permette l'intromissione di altri piloti. Quote altissime, infatti, quelle che vedono vincere Sergio Perez e Valtteri Bottas, entrambi @100. Ancora più lontano, ma fresco di podio a Silverstone, il nome del pilota Ferrari Charles Leclerc, il quale paga @250 volte la posta giocata.

Parlando ancora di Ferrari, sarebbero bastati due giri in meno nel Gran Premio di Inghilterra, o una miglior resa delle gomme Hard, affinché Charles Leclerc e la Ferrari interrompessero un digiuno di vittorie che va avanti dall’8 settembre 2019. Allora il piccolo principe monegasco centrò il successo a Monza ma domenica, per la prima volta dopo quasi due anni, le vetture di Maranello hanno dato l’impressione di poter dire la loro nel corso di questo mondiale di Formula 1 in attesa della grande rivoluzione della prossima stagione. Teoricamente mancano ancora 13 gare, 11 sicure e due da confermare, nelle quali Charles Leclerc e Carlos Sainz tenteranno di chiudere primi sotto la bandiera a scacchi. Gli esperti di Sisal Matchpoint, dopo il secondo posto a Silverstone alle spalle di Lewis Hamilton ma senza Max Verstappen uscito per una collisione con l’inglese al primo giro, credono nell’impresa di una delle due Rosse visto che un successo prima della fine della stagione si gioca @3,20. Charles Leclerc, al terzo anno a Maranello, ha dimostrato di poter lottare alla pari, quando la macchina glielo permette, con i due fenomeni Hamilton e Verstappen: normale quindi che, tra i due piloti Ferrari, sia quello ad avere le maggiori chance di vincere una gara. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint la Rossa numero 16 prima al traguardo, in una delle prossime 13 gare, pagherebbe @4 volte la posta. Nonostante l’ottimo sesto posto in Gran Bretagna, peraltro condizionato da un problema durante il cambio gomme, Carlos Sainz ha qualche chance in meno rispetto al compagno ma la grinta e la classe non mancano certo allo spagnolo tanto che il suo primo successo in Formula 1 alla guida della Rossa, quest’anno, è in quota @7,50.

Vediamo anche tutte le quote antepost SNAI:

Mondiale Piloti 2021

Verstappen, Max 1,50

Hamilton, Lewis 2,50

Bottas, Valtteri 100

Perez, Sergio 100

Norris, Lando 150

Leclerc, Charles 250

Sainz Jr, Carlos 750

Russell, George 1.000

Alonso, Fernando 1.000

Stroll, Lance 1.000

Vettel, Sebastian 1.000

Ocon, Esteban 1.000

Ricciardo, Daniel 1.000

Gasly, Pierre 1.000

Giovinazzi, Antonio 2.000

Raikkonen, Kimi 2.000

Tsunoda, Yuki 2.000

Schumacher, Mick 3.000

Latifi, Nicholas 3.000

Mazepin, Nikita 3.000

Mondiale Costruttori 2021

Red Bull 1,55

Mercedes 2,30

Mclaren 100

Ferrari 100

Alfa Romeo 1.000

Aston Martin 1.000

Williams 1.000

Alpine 1.000

Haas 1.000

Alphatauri 1.000

F1 GP Gran Bretagna 2021: Ordine d’arrivo

Lewis Hamilton (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Carlos Sainz (Ferrari)

Fernando Alonso (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

Esteban Ocon (Alpine)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

George Russell (Williams)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing)

Nicholas Latifi (Williams)

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing)

Sergio Perez (Red Bull)

Nikita Mazepin (Haas)

Mick Schumacher (Haas)

Ritirati:

Max Verstappen (Red Bull)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Formula 1 2021: Classifica Piloti

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 185

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 177

3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 113

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 108

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104

6 Charles Leclerc MON FERRARI 80

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 68

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 50

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 39

10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 26

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 18

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 14

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 10

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

Formula 1 2021: Classifica Costruttori

1 RED BULL RACING HONDA 289

2 MERCEDES 285

3 MCLAREN MERCEDES 163

4 FERRARI 148

5 ALPHATAURI HONDA 49

6 ASTON MARTIN MERCEDES 48

7 ALPINE RENAULT 40

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

9 WILLIAMS MERCEDES 0

10 HAAS FERRARI 0

Il prossimo appuntamento è il GP numero 11 della stagione 2021, e si corre a Budapest dal 30 luglio al 1 agosto per il Gran Premio d'Ungheria che andremo come sempre ad analizzare con i nostri consigli per le scommesse nei prossimi giorni. Non mancate.