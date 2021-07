Dopo una settimana di pausa si torna in pista col mondiale di Formula 1 che fa tappa all'Hungaroring per il GP dell'Ungheria 2021 dove come al solito sono Lewis Hamilton e Max Verstappen i grandi favoriti, ma occhio alla Ferrari di Leclerc che abbiamo rivisto competitiva e sul podio a Silverstone.

Statistiche Stagionali 2021

Pole:

Verstappen: 5 (Bahrain @2.25 - Francia @2.50 - Stiria @2 - Austria @1.60 - Gran Bretagna* @1.85)

Hamilton: 2 (Emilia Romagna @2.50 - Spagna @2.25)

Leclerc: 2 (Monaco @15.00 - Azerbaijan @20)

Bottas: 1 (Portogallo @5.50)

Gara:

Verstappen: 5 (Emilia Romagna @2.25 - Monaco @2.25 - Francia @2.75 - Stiria @2.25 - Austria @1.65)

Hamilton: 4 (Bahrain @2.75 - Portogallo @2.25 - Spagna @2 - Gran Bretagna @2.75)

Perez: 1 (Azerbaijan @10)

Giro Veloce:

Verstappen: 4 (Spagna @2.75 - Azerbaijan @2.75 - Francia @2.50 - Austria @2.50)

Hamilton: 3 (Emilia Romagna @2.75 - Monaco @2.75 - Stiria @2.75)

Bottas: 2 (Bahrain @5.50 - Portogallo @5.50)

Perez: 1 (Gran Bretagna @12.00)

Podi:

Verstappen: 8 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Monaco, Francia, Stiria, Austria)

Hamilton: 7 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Francia, Stiria, Gran Bretagna)

Bottas: 6 (Bahrain, Portogallo, Spagna, Stiria, Austria, Gran Bretagna)

Norris: 3 (Emilia Romagna, Monaco, Austria)

Perez: 2 (Azerbaijan, Francia)

Leclerc: 1 (Gran Bretagna)

Sainz: 1 (Monaco)

Vettel: 1 (Azerbaijan)

Gasly: 1 (Azerbaijan)

Safety SI-NO: 7-3

Bahrain SI @1.40

Emilia Romagna @1.30

Portogallo SI @1.30

Spagna SI @1.50

Monaco NO @5.00

Azerbaijan SI @1.30

Francia NO

Stiria NO

Austria SI

Gran Bretagna SI @1.40

Over/Under Piloti (17.5): 9-1

Bahrain OVER (18)

Emilia Romagna OVER (17)

Portogallo OVER (19)

Spagna OVER (19)

Monaco: OVER (18)

Azerbaijan: OVER (18)

Francia: OVER (20)

Stiria: OVER (18)

Austria: OVER (19)

Gran Bretagna: OVER (18)

Margine Vittoria:

Bahrain +0.745

Emilia Romagna +22.000

Portogallo: +29.148

Spagna: +15.841

Monaco: +8.968

Azerbaijan: +1.385

Francia: +2.904

Stiria: +35.743

Austria: +17.973

Gran Bretagna: +3.871

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 8-2 / 8-2 ---- 0-2

Verstappen-Perez: 9-1 / 8-2 ---- 2-0

Leclerc-Sainz: 7-3 / 6-4 ---- 1-0

Ricciardo-Norris: 3-7 / 1-9 ---- 0-0

Alonso-Ocon: 6-4 / 5-5 ---- 1-2

Stroll-Vettel: 4-6 / 6-4 ---- 1-1

Gasly-Tsunoda: 10-0 / 7-3 ---- 1-1

Raikkonen-Giovinazzi: 4-6 / 5-5 ---- 1-0

Russell-Latifi: 10-0 / 8-2 ---- 2-1

Schumacher-Mazepin: 9-1 / 8-2 ---- 0-1

Entrambe le monoposto a punti

McLaren: 8

Redbull: 7

Ferrari: 7

Mercedes: 7

Alpine: 3

Aston Martin: 2

Alpha Tauri: 1

Ritiri monoposto

Williams: 3

Alpine: 3

Mercedes: 2

Alpha Tauri: 2

RedBull: 2

Aston Martin: 2

Haas: 1

Alfa Romeo: 1

Ferrari: 1

Analisi GP Ungheria 2021

Dopo l'incidente e le polemiche in Gran Bretagna, si rinnova il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton all'Hungaroring. Per i bookie il weekend si chiuderà con una rivincita da parte dell'olandese della Red Bull visto il sesto successo stagionale in quota @1,85. Costretto a inseguire il britannico che vuole ripetersi e prendersi la vetta del Mondiale: un'opzione data @2,30. Il sabato di qualifica vede Verstappen ancor più favorito con la pole position offerta @1,67, contro il @2,50 di Hamilton.

La Mercedes W12 ha ottenuto a Silverstone degli aggiornamenti importanti che sembrano aver colmato quel leggerissimo gap che si era visto nelle gare precedenti a favore della Red Bull. Nel weekend magiaro sono attese temperature altissime, ragion per cui il fattore gomme sarà una variabile importante da tenere in considerazione. Nel 2020 è stato Lewis Hamilton a vincere il GP d’Ungheria precedendo proprio la Red Bull di Verstappen e il compagno di team Bottas. Il campione del mondo britannico si è affermato all’Hungaroring ben 8 volte, 2 a bordo della McLaren e 6 con la Mercedes. Dal 2012 ad oggi solo tre piloti sono riusciti ad interrompere lo strapotere di Hamilton in Ungheria, ovvero Ricciardo (Red Bull) nel 2014 e Vettel su Ferrari nel 2015 e nel 2017. Quanto alle pole position, Hamilton è attualmente appaiato in vetta assieme a Michael Schumacher: entrambi sono partiti per 7 volte dalla casella numero uno in griglia. Di Hamilton è anche il record della pista in gara, ottenuto proprio durante l’edizione del 2020: 1’16″627. Il miglior tempo assoluto è stato registrato dallo stesso pilota britannico durante le qualifiche fermando il cronometro in 1’13″447.

La Ferrari ci ha preso gusto e, dopo il secondo posto di Charles Leclerc a Silverstone, sogna un bis nel Gran Premio d'Ungheria. Un'ipotesi che i betting analyst non escludono tanto che un podio del monegasco vale @2,65 la posta. Decisamente meno chance per il compagno di box Carlos Sainz, il quale era già finito in top-3 a Montecarlo: il secondo podio stagionale dello spagnolo è in quota @5,85. Anche in gara, nello scontro interno alla scuderia di Maranello, sarà Leclerc a finire davanti a Sainz, secondo gli analisti, con una quota di @1,37. Attenzione come sempre alle McLaren, che possono contendere il ruolo di terzo incomodo alle Rosse, mentre Aston Martin e Alpha Tauri possono rappresentare le sorprese del weekend.

Classifiche Formula 1

Classifica piloti

Max Verstappen 185

Lewis Hamilton 177

Lando Norris 113

Valtteri Bottas 108

Sergio Perez 104

Charles Leclerc 80

Carlos Sainz 68

Daniel Ricciardo 50

Pierre Gasly 39

Sebastian Vettel 30

Fernando Alonso 26

Lance Stroll 18

Esteban Ocon 14

Yuki Tsunoda 10

Antonio Giovinazzi 1

Kimi Raikkonen 1

Mick Schumacher 0

Nikita Mazepin 0

George Russell 0

Nicholas Latifi 0



Classifica costruttori

Red Bull 289

Mercedes 285

McLaren 163

Ferrari 148

Alpha Tauri 49

Aston Martin 48

Alpine 40

Alfa Romeo 2

Haas 0

Williams 0

Tracciato, Pneumatici e Previsioni Meteo

Il tracciato dell’Hungaroring è lungo 4,381 km e per completare la gara domenica serviranno 70 giri (306,630 km). La pista consta di 14 curve, di cui 8 a destra e 6 a sinistra. Distanza a giro: 4,381km. Numero di curve: 14, otto a destra, sei a sinistra. Carico aerodinamico: Alto. Possibilità sorpasso: Difficile. Possibilità di safety car: 15%. incitori dalla pole position: 14 su 32 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: dodicesimo (Mansell 1989).

Pneumatici. Questi i set di mescole scelte da Pirelli per il Gran Premio di Budapest: C2, C3,C4. In questo circuito è decisamente sollecitato il cambio. Questa pista è molto impegnativa per i piloti, a causa delle alte temperature (come abbiamo visto anche in Germania), e delle numerose brusche accelerazioni da affrontare lungo tutto il giro. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Meteo: Attese temperature alte sopra i 31° gradi per tutto il weekend ma le cose possono cambiare in fretta con queste condizioni variabili e sia per sabato (40%) che per domenica (50%) ci sono possibilità di pioggia.

Programma Tv GP Silverstone 2021

Il weekend dell’Hungaroring sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky Sport F1 HD (in streaming su Sky Go), mentre TV8 trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Venerdì 30 luglio

Prove Libere 1: 11:30 – 12:30, diretta su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2: 15:00 – 16:00, diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 31 luglio

Prove Libere 3: 12:00 – 13:00, diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche: 15:00 – 16:00, diretta su Sky SportF1 HD – 18:30, differita su TV8

Domenica 1 agosto

Gran Premio: 15:00, diretta su Sky SportF1 HD – 18:15 differita su TV8

Quote GP Ungheria 2021

QUALIFICA

Verstappen, Max 1,65

Hamilton, Lewis 2,75

Perez, Sergio 12

Leclerc, Charles 12

Bottas, Valtteri 12

Norris, Lando 40

Sainz Jr, Carlos 50

Russell, George 100

Ricciardo, Daniel 100

Gasly, Pierre 100

Alonso, Fernando 250

Vettel, Sebastian 250

Tsunoda Yuki 250

Stroll, Lance 500

Giovinazzi, Antonio 500

Ocon, Esteban 500

Raikkonen, Kimi 500

Mazepin, Nikita 1.000

Schumacher, Mick 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

GIRO VELOCE

Verstappen, Max 2,25

Hamilton, Lewis 2,50

Bottas, Valtteri 6,50

Perez, Sergio 6,50

Leclerc, Charles 12

Norris, Lando 40

Sainz Jr, Carlos 50

Ricciardo, Daniel 100

Russell, George 100

Gasly, Pierre 150

Ocon, Esteban 250

Schumacher, Mick 250

Latifi, Nicholas 250

Raikkonen, Kimi 250

Tsunoda Yuki 250

Mazepin, Nikita 250

Alonso, Fernando 250

Stroll, Lance 250

Giovinazzi, Antonio 250

Vettel, Sebastian 250

GARA

Verstappen, Max 1,85

Hamilton, Lewis 2,50

Bottas, Valtteri 15

Perez, Sergio 15

Leclerc, Charles 15

Norris, Lando 33

Sainz Jr, Carlos 33

Ricciardo, Daniel 75

Gasly, Pierre 100

Russell, George 250

Alonso, Fernando 250

Vettel, Sebastian 250

Raikkonen, Kimi 500

Tsunoda Yuki 500

Stroll, Lance 500

Giovinazzi, Antonio 500

Ocon, Esteban 500

Mazepin, Nikita 1.000

Schumacher, Mick 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Pronostici Formula 1 - GP Ungheria 2021

🏎PRONOSTICI FORMULA 1 - by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Qualifica Pole Position: VERSTAPPEN @2.00 (stake 3)

💎PICK PREMIUM

