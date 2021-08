Succede di tutto al GP di Ungheria 2021 dove ha vinto Esteban Ocon con Alpine, undicesimo appuntamento della stagione 2021 di Formula 1 che ora va in vacanza, una stagione sempre più in bilico anche se Lewis Hamilton ha scavalcato Max Verstappen, tornando favorito per il titolo iridato secondo le quote antepost.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori. Quest'anno tutte le giocate di Panda su Formula 1, MotoGP e SuperBike le trovi in esclusiva nel canale Telegram VIP di Betting Maniac dove trovi anche le giocate sugli Sport Americani di Guru e Morfeo, il Calcio con Dartagnan e Striker, le variazioni di quota con i report quotidiani della nostra redazione e tutti gli altri sport con le analisi di Insider.

Statistiche Stagionali 2021

Tante prime volte in questo GP. Oltre alla vittoria di Esteban Ocon, pagato @500, c'è da segnalare un altrettanto inatteso Giro Veloce di Pierre Gasly che si giocava @150 con Alpha Tauri. E' stato anche uno dei rari GP con molti ritiri, quindi da Under Classificati (sono arrivati in 14). Tra i ritirati anche Lando Norris che interrompe così la sua striscia di piazzamenti in top-10. Questa è stata anche una gara speciale per l'Alpine che oltre ad Ocon ha messo in mostra anche un super Fernando Alonso, con la scuderia francese che riesce per la prima volta a piazzare entrambi i piloti in top-5 con tanto di vittoria. Approposito di piazzamenti, primi punti anche per la Williams che in questo caos piazza in top10 sia George Russell 9° che Nicholas Latifi che fa anche meglio del compagno con l'8° posto finale.

Pole:

Verstappen: 5 (Bahrain @2.25 - Francia @2.50 - Stiria @2 - Austria @1.60 - Gran Bretagna* @1.85)

Hamilton: 3 (Emilia Romagna @2.50 - Spagna @2.25 - Ungheria @2.75)

Leclerc: 2 (Monaco @15.00 - Azerbaijan @20)

Bottas: 1 (Portogallo @5.50)

Gara:

Verstappen: 5 (Emilia Romagna @2.25 - Monaco @2.25 - Francia @2.75 - Stiria @2.25 - Austria @1.65)

Hamilton: 4 (Bahrain @2.75 - Portogallo @2.25 - Spagna @2 - Gran Bretagna @2.75)

Perez: 1 (Azerbaijan @10)

Ocon: 1 (Ungheris @500)

Giro Veloce:

Verstappen: 4 (Spagna @2.75 - Azerbaijan @2.75 - Francia @2.50 - Austria @2.50)

Hamilton: 3 (Emilia Romagna @2.75 - Monaco @2.75 - Stiria @2.75)

Bottas: 2 (Bahrain @5.50 - Portogallo @5.50)

Perez: 1 (Gran Bretagna @12.00)

Gasly: 1 (Ungheria @150)

Podi:

Verstappen: 8 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Monaco, Francia, Stiria, Austria)

Hamilton: 8 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Francia, Stiria, Gran Bretagna - Ungheria)

Bottas: 6 (Bahrain, Portogallo, Spagna, Stiria, Austria, Gran Bretagna)

Norris: 3 (Emilia Romagna, Monaco, Austria)

Perez: 2 (Azerbaijan, Francia)

Sainz: 2 (Monaco - Ungheria)

Leclerc: 1 (Gran Bretagna)

Vettel: 1 (Azerbaijan)

Gasly: 1 (Azerbaijan)

Ocon: 1 (Ungheria)

Safety SI-NO: 8-3

Bahrain SI @1.40

Emilia Romagna @1.30

Portogallo SI @1.30

Spagna SI @1.50

Monaco NO @5.00

Azerbaijan SI @1.30

Francia NO

Stiria NO

Austria SI

Gran Bretagna SI @1.40

Ungheria SI @1.40

Over/Under Piloti (17.5): 9-2

Bahrain OVER (18)

Emilia Romagna OVER (17)

Portogallo OVER (19)

Spagna OVER (19)

Monaco: OVER (18)

Azerbaijan: OVER (18)

Francia: OVER (20)

Stiria: OVER (18)

Austria: OVER (19)

Gran Bretagna: OVER (18)

Ungheria: UNDER (14)

Margine Vittoria:

Bahrain +0.745

Emilia Romagna +22.000

Portogallo: +29.148

Spagna: +15.841

Monaco: +8.968

Azerbaijan: +1.385

Francia: +2.904

Stiria: +35.743

Austria: +17.973

Gran Bretagna: +3.871

Ungheria: +1.859s

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 10-2 / 8-2 ---- 0-3

Verstappen-Perez: 10-1 / 9-2 ---- 2-1

Leclerc-Sainz: 8-3 / 6-5 ---- 2-0

Ricciardo-Norris: 3-8 / 2-9 ---- 0-1

Alonso-Ocon: 6-5 / 5-6 ---- 1-2

Stroll-Vettel: 4-7 / 6-4 ---- 2-2

Gasly-Tsunoda: 11-0 / 8-3 ---- 1-1

Raikkonen-Giovinazzi: 5-6 / 6-5 ---- 1-0

Russell-Latifi: 11-0 / 8-3 ---- 2-1

Schumacher-Mazepin: 10-1 / 9-2 ---- 0-2

Entrambe le monoposto a punti

McLaren: 8

Redbull: 7

Ferrari: 7

Mercedes: 7

Alpine: 4

Aston Martin: 2

Alpha Tauri: 2

Williams: 1

Ritiri monoposto

Williams: 3

Alpine: 3

Mercedes: 3

RedBull: 3

Aston Martin: 3

Alpha Tauri: 2

Haas: 2

Ferrari: 2

Alfa Romeo: 1

McLaren: 1

Lewis Hamilton torna a scavalcare Max Verstappen, sia in classifica che nelle quote antepost

Il GP Ungheria 2021 viene vinto a sorpresa dall'Alpine di Esteban Ocon che si prendeva @500 volte la posta! Si tratta della sua prima vittoria in carriera: il francese della Alpine è il 111° pilota vincitore di una gara nella storia della Formula 1, il 14° francese. Prima vittoria anche per la scuderia Alpine, 37° team a conquistare il più alto gradino del podio da quando esiste la F1. L’ultimo team francese a vincere una gara di F1 era stata la Renault con Alonso nel GP del Giappone del 2008. Hamilton, invece, si riprende la vetta della classifica piloti che gli mancava dal GP di Spagna, quarta prova del Mondiale. Al 2° posto Sebastian Vettel, grande protagonista con la Aston Martin (mentre quella di Lance Stroll fa fuori alla prima curva la Ferrari di Charles Leclerc) anche se in serata arriva la squalifica del tedesco per problemi regolamentari legati alla benzina. Questo fa salire Carlos Sainz sul gradino basso del podio e Lewis Hamilton in 2° posizione.

Un secondo posto che vale tanto per Lewis Hamilton in Ungheria. Il britannico sorpassa Max Verstappen in classifica piloti e nella corsa al titolo. Per gli analisti di SNAI, infatti, il sette volte campione del mondo ora paga @1,72, mentre la quota del rivale della Red Bull, nono all'Hungaroring, la quota per il primo titolo in carriera cresce @2. Non c'è partita invece per gli altri piloti, tutti ormai senza speranze di rimonta. Sarà quindi lotta a due. Nel Mondiale costruttori è sfida Mercedes-Red Bull con i campioni in carica leggermente avanti @1,72, mentre la scuderia di Verstappen e Perez insegue @1,95.

Vediamo tutte le quote antepost aggiornate da SNAI e a seguire le classifiche Piloti e Costruttori.

Mondiale Piloti 2021

Hamilton, Lewis 1,72

Verstappen, Max 2,00

Bottas, Valtteri 100

Perez, Sergio 100

Norris, Lando 150

Leclerc, Charles 250

Sainz Jr, Carlos 750

Ocon, Esteban 1.000

Ricciardo, Daniel 1.000

Gasly, Pierre 1.000

Russell, George 1.000

Stroll, Lance 1.000

Alonso, Fernando 1.000

Vettel, Sebastian 1.000

Raikkonen, Kimi 2.000

Tsunoda, Yuki 2.000

Giovinazzi, Antonio 2.000

Schumacher, Mick 3.000

Latifi, Nicholas 3.000

Mazepin, Nikita 3.000

Mondiale Costruttori 2021

Mercedes 1,75

Red Bull 1,95

Mclaren 100

Ferrari 100

Aston Martin 1.000

Williams 1.000

Alpine 1.000

Haas 1.000

Alphatauri 1.000

Alfa Romeo 1.000

Classifica Piloti

Lewis Hamilton 192

Max Verstappen 186

Lando Norris 113

Valtteri Bottas 108

Sergio Perez 104

Carlos Sainz 80

Charles Leclerc 80

Daniel Ricciardo 50

Sebastian Vettel 48

Pierre Gasly 48

Esteban Ocon 39

Fernando Alonso 36

Lance Stroll 18

Yuki Tsunoda 16

Nicholas Latifi 4

George Russell 2

Antonio Giovinazzi 1

Kimi Raikkonen 1

Mick Schumacher 0

Nikita Mazepin 0

Classifica Costruttori

Mercedes 300

Red Bull 290

McLaren 163

Ferrari 160

Alpine 75

Aston Martin 66

AlphaTauri 54

Williams 6

Alfa Romeo 2

Haas 0

Ora la Formula 1 va in vacanza fino al 29 agosto, quando prenderà il via la seconda parte della stagione con la 12ª prova della stagione, il GP del Belgio di Spa-Francorchamps. Sette giorni dopo, il circus si sposterà in Olanda per il GP di Zandvoort, mentre il 12 settembre sarà la volta del GP d’Italia sul circuito di Monza.

Calendario F1 2021: le prossime gare

29 agosto: Spa-Francorchamps (Belgio)

5 settembre: Zandvoort (Olanda)

12 settembre: Monza (Italia)

26 settembre: Sochi (Russia)

3 ottobre: Singapore (Singapore)

10 ottobre: Suzuka (Giappone)

24 ottobre: Austin (Usa)

31 ottobre: Città del Messico (Messico)

7 novembre: San Paolo (Brasile)

21 novembre: Melbourne (Australia)

5 dicembre: Gedda (Arabia Saudita)

12 dicembre: Abu Dhabi Yas Marina (Emirati Arabi Uniti)