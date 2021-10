A Sochi gara incredibile vinta ancora una volta dalla Mercedes che non perde il fortino del GP di Russia con Lewis Hamilton (Lando Norris si mangia le mani), ma impressionante Max Verstappen che chiude 2° partendo dall'ultimo posto.

Statistiche Stagionali 2021

Pole:

Verstappen: 8 (Bahrain @2.25 - Francia @2.50 - Stiria @2 - Austria @1.60 - Gran Bretagna* @1.85 - Belgio @2.10 - Olanda @1.95 - Italia @2.50)

Hamilton: 4 (Emilia Romagna @2.50 - Spagna @2.25 - Ungheria @2.75 - Russia @1.65)

Leclerc: 2 (Monaco @15.00 - Azerbaijan @20)

Bottas: 1 (Portogallo @5.50)

Norris: 1 (Russia @15)

Gara:

Verstappen: 7 (Emilia Romagna @2.25 - Monaco @2.25 - Francia @2.75 - Stiria @2.25 - Austria @1.65 - Belgio @2 - Olanda @2.00)

Hamilton: 4 (Bahrain @2.75 - Portogallo @2.25 - Spagna @2 - Gran Bretagna @2.75)

Perez: 1 (Azerbaijan @10)

Ocon: 1 (Ungheria @500)

Ricciardo: 1 (Italia @100)

Giro Veloce:

Verstappen: 4 (Spagna @2.75 - Azerbaijan @2.75 - Francia @2.50 - Austria @2.50)

Hamilton: 4 (Emilia Romagna @2.75 - Monaco @2.75 - Stiria @2.75 - Olanda @2.75)

Bottas: 2 (Bahrain @5.50 - Portogallo @5.50)

Perez: 1 (Gran Bretagna @12)

Gasly: 1 (Ungheria @150)

Ricciardo: 1 (Italia @150)

Norris: 1 (Russia @20)

Podi:

Verstappen: 11 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Monaco, Francia, Stiria, Austria, Belgio, Olanda, Russia)

Hamilton: 11 (Bahrain, Emilia Romagna, Portogallo, Spagna, Francia, Stiria, Gran Bretagna, Ungheria, Belgio, Olanda, Russia)

Bottas: 8 (Bahrain, Portogallo, Spagna, Stiria, Austria, Gran Bretagna, Olanda, Italia)

Norris: 4 (Emilia Romagna, Monaco, Austria, Italia)

Sainz: 3 (Monaco - Ungheria, Russia)

Perez: 2 (Azerbaijan, Francia)

Leclerc: 1 (Gran Bretagna)

Vettel: 1 (Azerbaijan)

Gasly: 1 (Azerbaijan)

Ocon: 1 (Ungheria)

Russell: 1 (Belgio)

Ricciardo: 1 (Italia)

Safety SI-NO: 9-5 (1)

Bahrain SI @1.40

Emilia Romagna @1.30

Portogallo SI @1.30

Spagna SI @1.50

Monaco NO @5.00

Azerbaijan SI @1.30

Francia NO

Stiria NO

Austria SI

Gran Bretagna SI @1.40

Ungheria SI @1.40

Belgio: ***

Olanda: NO @4.00

Italia SI @1.50

Russia NO

Over/Under Piloti (17.5): 12-3

Bahrain OVER (18)

Emilia Romagna OVER (17)

Portogallo OVER (19)

Spagna OVER (19)

Monaco: OVER (18)

Azerbaijan: OVER (18)

Francia: OVER (20)

Stiria: OVER (18)

Austria: OVER (19)

Gran Bretagna: OVER (18)

Ungheria: UNDER (14)

Belgio: OVER (20)

Olanda: OVER (18)

Italia: UNDER (15)

Russia: OVER (19)

Margine Vittoria:

Bahrain +0.745

Emilia Romagna +22.000

Portogallo: +29.148

Spagna: +15.841

Monaco: +8.968

Azerbaijan: +1.385

Francia: +2.904

Stiria: +35.743

Austria: +17.973

Gran Bretagna: +3.871

Ungheria: +1.859s

Belgio: ***

Olanda: +20.932s

Italia: +1.747s

Russia +53.271s

Testa a Testa (Q-G) ---- ritiri

Hamilton-Bottas: 12-4 / 12-2 ---- 1-3

Verstappen-Perez: 13-2 / 12-3 ---- 3-1

Leclerc-Sainz: 11-4 / 9-6 ---- 2-0

Ricciardo-Norris: 6-9 / 5-10 ---- 0-1

Alonso-Ocon: 7-7 / 8-7 ---- 1-2

Stroll-Vettel: 7-8 / 9-5 ---- 2-2

Gasly-Tsunoda: 14-1 / 11-3 ---- 2-3

Raikkonen-Giovinazzi: 6-7 / 7-6 ---- 1-0 (*Raikkonen -2 GP Covid)

*Kubica-Giovinazzi: 0-2 / 0-2 ---

Russell-Latifi: 14-1 / 11-4 ---- 2-1

Schumacher-Mazepin: 13-2 / 12-3 ---- 1-4

Entrambe le monoposto a punti

Ferrari: 10

McLaren: 10

Redbull: 9

Mercedes: 9

Alpine: 6

Aston Martin: 2

Alpha Tauri: 2

Williams: 2

Ritiri monoposto

Alpha Tauri: 5

Haas: 5

Mercedes: 4

RedBull: 4

Williams: 3

Alpine: 3

Aston Martin: 3

Ferrari: 2

Alfa Romeo: 1

McLaren: 1

A Sochi vince sempre la Mercedes ma per il titolo iridato Verstappen rimane favorito

Il rocambolesco finale del Gran Premio di Sochi, vinto da Lewis Hamilton grazie all'arrivo della pioggia negli ultimi giri, ha confermato che per il mondiale sarà lotta dura fino alla fine tra l'inglese e Max Verstappen. Nonostante la vittoria (la numero 100 in Formula 1) conquistata da parte del pilota inglese nella gara russa, con tanto di ritorno in testa alla classifica mondiale, per gli esperti di Sisal Matchpoint il favorito per il titolo iridato è Max Verstappen, giunto secondo al traguardo di Sochi dopo una clamorosa rimonta partita dal fondo dello schieramento, con l’olandese della Red Bull in quota @1,72 contro il @2 riservato al campione del mondo in carica.

Ormai fuori dai giochi l’altro pilota della Mercedes, terzo in classifica mondiale, Valtteri Bottas in quota @200, come il compagno alla Red Bull di Verstappen, il messicano Sergio Perez. Vale addirittura @1000 volte la posta il titolo di Lando Norris, gran protagonista nell’ultimo GP, stessa quota del ferrarista Charles Leclerc. Tornando su Norris, ha sfiorato la vittoria negli ultimi 2 GP, e per noi sarebbe un toccasana visto che nelle giocate antepost avevamo dato fiducia ad almeno una vittoria del pilota McLaren in questa stagione. Speriamo che arrivi, magari già dalla prossima tappa che sarò la 17° con l'inedito GP Turchia 2021.