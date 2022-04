Pronostici Formula 1 GP Emilia Romagna 2022, dopo la pausa di Pasqua si torna in pista con la 4° tappa del mondiale di Formula 1, con un Gran Premio speciale per i tifosi della Ferrari e per Charles Leclerc ancora favorito ad Imola dove torna anche la sprint race.

Pronostici Formula 1 GP Emilia Romagna 2022: Leclerc favorito ad Imola

Sale l’attesa per il Gp dell’Emilia Romagna, a cui la Ferrari si presenterà da prima della classe dopo tre gran premi di alto livello. L’avvio di stagione di Charles Leclerc fa sognare i tifosi e incide pesantemente nelle scelte degli scommettitori sulla gara di Imola, per la quale il monegasco parte da grande protagonista: il ferrarista è favorito @2,05 su Planetwin365, con il 70% delle giocate dalla sua parte.

Per i bookmaker sarà ancora testa a testa con Max Verstappen, in tabellone subito dietro a Leclerc con un’offerta @2,65, ma clamorosamente snobbato nelle preferenze degli scommettitori, con una percentuale inferiore al 5%. Poco al di sopra (5,5%) si piazza Lewis Hamilton, dato però @13,00.

Nelle retrovie rimangono per ora anche gli altri big in pista, tra cui l’altro ferrarista, Carlos Sainz @7,00, Sergio Perez @12,00 e George Russell @23,00, che insieme al gruppo di seconde e terze linee conquistano poco più del 20% delle scommesse totali.

Pronostici Formula 1 GP Emilia Romagna 2022: gli outsiders

Tra gli outsider ci sarà da verificare se le Haas torneranno a crescere visto che dopo un inizio stagionale sopra le attese sono andate repentinamente a calare. Anche la Aston Martin ha da farsi perdonare un inizio poco convincente, su tutti Sebastian Vettel che non viene mollato dalla sfortuna e ha subito un ritiro anche in Australia dove ha avuto problemi anche Fernando Alonso ma in questo caso l’Alpine ha comunque dimostrato un buon passo con Esteban Ocon che ha chiuso al 7° posto.

A caccia di conferme la McLaren tornata ad ottimi livelli col 5° posto di Lando Norris, seguito in 6° posizione da Daniel Ricciardo, e anche l’Alfa Romeo che ha sfiorato un doppio piazzamento a punti ad Albert Park con Valtteri Bottas in 7° posizione ma Zhou Guanyu si è arreso al 11° posto dietro ad Alexander Albon che invece è riuscito a prendere un punticino con la Williams.

Pronostici Formula 1 GP Emilia Romagna 2022: tutte le quote su Imola

Programma completo del fine settimana di F1, torna la sprint race

Venerdì 22 aprile

-Prove Libere 1, ore 13:30 – 14:30

-Qualifiche, ore: 17:00 – 18:00 (live su TV8)

Sabato 23 aprile

-Prove libere 2, ore 12:30 – 13:30

-Sprint Race, ore 16:30 – 17:30 (live su TV8)

Domenica 24 aprile

-Gara, ore 15:00 (live su TV8)

Pronostici Formula 1 GP Emilia Romagna 2022: il tracciato di Imola

A Imola si corre in senso antiorario, vi sono 12 curve a sinistra e 9 a destra. La pista è parecchio stretta, questo implica una maggiore difficoltà nei sorpassi. La pista è tornata in calendario nel 2020 con vittoria di Lewis Hamilton su Mercedes mentre lo scorso anno ha vinto la Red Bull di Max Verstappen. Quest’anno toccherà finalmente alla Ferrari che non vince dal 2006 con Schumacher?

Nell’edizione del 2021 si sono contati 3 ritiri (la Mercedes di Bottas e le due Williams) e Verstappen ha rifilato 22 secondi ad Hamilton (autore della pole al sabato) mentre a completare il podio ci fu Norris davanti alle due Ferrari.

Caratteristiche del circuito. Lunghezza: 4,909 km. Distanza di gara: 309,049 km. Giri totali: 63

Pneumatici. Il circuito è stato riasfaltato e questo è un vantaggio per gli pneumatici e dati i carichi medi, Pirelli ha deciso di portare i set C2, C3 e C4. Non sono tuttavia da sottovalutare i dossi e alcuni cordoli piuttosto importanti.

Meteo. Venerdì quasi certa la pioggia, con umidità al 89% e venti a 16 km/h (14° gradi). Al sabato dovremmo avere una tregua (solo un 10% di chance di pioggia) con umidità al 63% e 22°. Per la gara di domenica si sale al 60% di possibile gara bagnata.

Pronostici Formula 1 GP Emilia Romagna 2022: free pick su Imola

