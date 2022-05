Pronostici Formula 1 GP Miami 2022, per la prima volta la F1 vola in Florida per la 5° tappa del mondiale 2022 di F1. Si tratta di un tracciato nuovo quindi ci muoveremo con i piedi di piombo con le scommesse dove la Ferrari e la RedBull sono pronte per un altro testa a testa anche secondo le quote dei bookmakers.

Pronostici Formula 1 GP Miami 2022: Testa a testa Ferrari-RedBull

Il GP dell’Emilia Romagna, casa della Ferrari, si è chiuso con una doppietta RedBull che ha riacceso gli animi degli austriaci e ora il circus della Formula 1 torna in pista per la quinta tappa della stagione 2022, per la prima volta sul circuito cittadino di Miami.

L’asfalto nuovo di Miami rappresenterà una sfida prevalentemente sul fattore gomme, con le Rosse di Maranello molto competitive da questo punto di vista in Australia, mentre ad Imola è stata la Red Bull ad avere il miglior rapporto velocità-usura con tutte le mescole a disposizione.

Ci si attende una reazione della Mercedes, sesta e tredicesima rispettivamente con Russell e Hamilton ad Imola, mentre potrebbe trovare conferme la McLaren, che è salita in Emilia sul terzo gradino del podio con Lando Norris.

Pronostici Formula 1 GP Miami 2022: i protagonisti

C’è tanta voglia di riscatto in casa Ferrari. La quinta prova del Mondiale di Formula 1 si preannuncia un altro testa a testa tra i due protagonisti della rassegna iridata, Charles Leclerc e Max Verstappen. Il ferrarista, primo della classifica, è il grande favorito sul circuito della Florida, secondo gli esperti Sisal, tanto che la terza vittoria stagionale è offerta @2,25. Il numero 16 della Ferrari vuole respingere l’assalto di un Max Verstappen che a Imola ha mostrato a tutti perché ha il numero 1 sulla sua Red Bull. L’olandese, dopo la tripletta in terra italiana, ha la stessa quota del monegasco per centrare un altro successo su un tracciato che nessuno dei piloti conosce.

Cerca riscatto, dopo due ritiri consecutivi, il ferrarista Carlos Sainz scivolato ora in quinta posizione mondiale a 48 punti dal compagno di squadra. Lo spagnolo deve resettare mentalmente le gare a Melbourne e Imola per tornare a ruggire come a inizio stagione. Sainz va ancora a caccia della sua prima vittoria in carriera e riuscirci a Miami è ipotesi @6,00.

Il resto del gruppo è tutto in doppia cifra, a cominciare da Sergio Perez, compagno di Verstappen in Red Bull e reduce da due secondi posti consecutivi. Il messicano vincente è offerto @12 mentre la prima vittoria stagionale del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes pagherebbe @25 volte la posta.

Programma completo del fine settimana di F1 in Florida

Il weekend del GP di Miami della Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport F1, mentre su TV8 si potranno seguire solamente le qualifiche e la gara in differita. In streaming, appuntamento live sulle piattaforme Sky Go e NOW, in differita su Tv8.it.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 6 maggio

Prove libere 1 – 20.30 – 21.30

Prove libere 2: 23.30 – 0.30

Sabato 7 maggio

Prove libere 3: 19 – 20

Qualifiche: 22 – 23

Domenica 8 maggio

GP Miami: ore 21.30

DIFFERITA TV8

Sabato 7 maggio

Qualifiche: 23.30

Domenica 8 maggio

GP Miami: ore 23

Pronostici Formula 1 GP Miami 2022: il tracciato

La quinta prova del Mondiale di Formula 1 2022 si correrà sul Miami International Autodrome, un circuito cittadino. Il circuito fa uso sostanzialmente di percorsi asfaltati già esistenti e altri di nuova costruzione. Rappresenterà l’undicesima sede di un gran premio statunitense di Formula 1, con una lunghezza da percorrere in senso antiorario di 5.412 metri. Sono in tutto 19 le curve, 7 a destra e 12 a sinistra, mentre la velocità media del tracciato è stata calcolata in 223 km/h, la massima in 320 km/h.

Ci saranno tre zone per l’utilizzo del DRS (Drag Reduction System) situate rispettivamente tra le curve 10 e 11, 16 e 17 e sul rettilineo dei box. La pista è prevalentemente piana, ma il terreno presenta delle ondulazioni introdotte dai progettisti del circuito: il principale dislivello si presenta tra le curve 13 e 16.

3

Pronostici Formula 1 GP Miami 2022: tutte le quote sul Gran Premio

Qualifica Gp Miami

Verstappen, Max 2,00

Leclerc, Charles 2,25

Sainz Jr, Carlos 6,50

Perez, Sergio 12

Hamilton, Lewis 33

Russell, George 33

Norris, Lando 33

Alonso, Fernando 100

Magnussen, Kevin 100

Gasly, Pierre 100

Ocon, Esteban 100

Bottas, Valtteri 100

Ricciardo, Daniel 100

Tsunoda Yuki 250

Zhou, Guanyu 250

Stroll, Lance 250

Vettel, Sebastian 250

Schumacher, Mick 250

Albon, Alexander 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Gara Gp Miami

Leclerc, Charles 2,25

Verstappen, Max 2,25

Sainz Jr, Carlos 10

Perez, Sergio 10

Russell, George 33

Norris, Lando 33

Hamilton, Lewis 33

Ricciardo, Daniel 75

Gasly, Pierre 100

Ocon, Esteban 100

Bottas, Valtteri 100

Alonso, Fernando 100

Magnussen, Kevin 100

Tsunoda Yuki 250

Zhou, Guanyu 250

Schumacher, Mick 250

Stroll, Lance 500

Vettel, Sebastian 500

Albon, Alexander 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Giro Veloce Gara Gp Miami

Leclerc, Charles 2,25

Verstappen, Max 2,25

Sainz Jr, Carlos 5,50

Perez, Sergio 7,50

Russell, George 33

Hamilton, Lewis 33

Norris, Lando 50

Gasly, Pierre 75

Bottas, Valtteri 75

Alonso, Fernando 75

Ocon, Esteban 100

Ricciardo, Daniel 100

Magnussen, Kevin 100

Albon, Alexander 250

Tsunoda Yuki 250

Zhou, Guanyu 250

Stroll, Lance 250

Vettel, Sebastian 250

Latifi, Nicholas 250

Schumacher, Mick 250

Quote scuderie

Scuderia Vincente Qualifica Gp Miami

Ferrari 1,85

Red Bull Racing 1,85

Mercedes 15

Mclaren 25

Alpine 50

Alfa Romeo 75

Haas F1 Team 75

Alphatauri 75

Aston Martin 125

Williams 500

Scuderia Vincente Gara Gp Miami

Ferrari 1,85

Red Bull Racing 1,85

Mercedes 15

Mclaren 20

Alpine 50

Alphatauri 75

Alfa Romeo 75

Haas F1 Team 75

Aston Martin 250

Williams 500

Free Pick Formula 1: GP Miami 2022

Al momento le free pick non sono ancora disponibili. Collegati prossimamente…

