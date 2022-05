Quote Formula 1 9 Maggio 2022, dopo la prima volta della F1 in Florida per il Gran Premio di Miami, Max Verstappen vince e supera Charles Leclerc nelle quote antepost del mondiale piloti. Doppio podio per la Ferrari che continua il testa a testa con la RedBull anche tra i costruttori. Vediamo gli aggiornamenti.

Quote Formula 1 9 Maggio 2022: Verstappen vince a Miami

Dopo la pole di Charles Leclerc e la prima fila Ferrari con Carlos Sainz, a Miami ci si aspettava una festa Ferrari e invece a vincere il primo GP in Florida è stato Max Verstappen. Il Cavallino Rampante si consola col doppio piazzamento a podio.

L’Olandese è lesto nel prendersi la posizione su Sainz alla prima staccata, deciso nell’andare ad attaccare Leclerc prima del cambio gomme e poi impeccabile nel controllare la ripartenza da safety car. Per Maranello sfumano le illusioni della vigilia, ma il secondo e terzo posto non è un risultato da buttare in attesa delle prime vere novità tecniche, fra due settimane a Barcellona. Sergio Perez con l’altra Red Bull è 4°, alle sue spalle un ottimo Russell che precede in rimonta Hamilton e Bottas.

TOP 10 GP MIAMI 2022

Max Verstappen Red Bull 1

Charles Leclerc Ferrari +1:985

Carlos Sainz Ferrari +3:763

Sergio Perez Red Bull +2:409

George Russell Mercedes +7:944

Lewis Hamilton Mercedes +2:691

Valtteri Bottas Alfa Romeo +3:692

Fernando Alonso Alpine +2:009

Esteban Ocon Alpine +1:461

Alexander Albon Williams +3:195

TOP-10 CLASSIFICA PILOTI

1 Charles Leclerc MON FERRARI 104

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 85

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 66

4 George Russell GBR MERCEDES 59

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 53

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 36

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 35

8 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 30

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 24

10 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 15

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1 FERRARI 157

2 RED BULL RACING RBPT 151

3 MERCEDES 95

4 MCLAREN MERCEDES 46

5 ALFA ROMEO FERRARI 31

6 ALPINE RENAULT 26

7 ALPHATAURI RBPT 16

8 HAAS FERRARI 15

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 6

10 WILLIAMS MERCEDES 3

Quote Formula 1 9 Maggio 2022: Verstappen supera Leclerc per il mondiale piloti. Testa a testa tra i costruttori

Mondiale Piloti 2022

Verstappen, Max 1,85

Leclerc, Charles 1,95

Hamilton, Lewis 25

Sainz Jr, Carlos 33

Russell, George 33

Perez, Sergio 50

Norris, Lando 250

Gasly, Pierre 500

Bottas, Valtteri 500

Ocon, Esteban 500

Alonso, Fernando 500

Ricciardo, Daniel 500

Albon, Alexander 1.000

Tsunoda Yuki 1.000

Zhou, Guanyu 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Stroll, Lance 1.000

Vettel, Sebastian 1.000

Schumacher, Mick 1.000

Altro 500

Mondiale Costruttori 2022

Red Bull Racing 1,85

Ferrari 1,85

Mercedes 20

Mclaren 250

Alfa Romeo 500

Alpine 500

Haas F1 Team 500

Aston Martin 1.000

Williams 1.000

Alphatauri 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti 2022

Gasly, Pierre – Tsunoda, Yuki 1,45 2,55

Leclerc, Charles – Verstappen, Max 1,90 1,80

Magnussen, Kevin – Bottas, Valtteri 4,00 1,20

Norris, Lando – Ricciardo, Daniel 1,15 4,75

Ocon, Esteban – Alonso, Fernando 1,60 2,20

Russell, George – Hamilton, Lewis 1,85 1,85

Sainz Jr, Carlos – Perez, Sergio 1,72 2,00

Zhou, Guanyu – Schumacher, Mick 1,85 1,85

Testa A Testa Mondiale Costruttori 2022

Alpine F1 Team – Mclaren 2,30 1,55

Ferrari – Red Bull Racing 1,85 1,85

Haas F1 Team – Alfa Romeo Racing 2,95 1,35

Prossimo Gran Premio, si corre in Spagna

Il 22 maggio si torna in pista col Gran Premio di Spagna 2022 dal circuito di Barcellona. Al momento non sono disponibili le quote sul GP di Spagna. Lo scorso anno pole di Hamilton su Verstappen. Leclerc solo 4° al via. In gara Hamilton confermò la vittoria rifilando 15 secondi a Verstappen, con Bottas a completare il podio, ma era un altra Mercedes. 4° posto per Leclerc davanti a Perez.

Per il GP iberico del 2022 si attendono altre forze in campo. La Mercedes ha fatto passi in avanti, ma per la vittoria Ferrari e Red Bull rimangono superiori, e in particolare le prime guide Verstappen/Leclerc continuano a fare la differenza.

