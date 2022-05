Pronostici Formula 1 GP Spagna 2022, a Miami è arrivata la seconda vittoria di fila di Max Verstappen. A Barcellona la Ferrari porta degli aggiornamenti ed è chiamata al riscatto con Charles Leclerc, ma anche col beniamino di casa, Carlos Sainz.

Pronostici Formula 1 GP Spagna 2022: aggiornamenti per la Ferrari che vuole tornare a vincere

Continua il testa a testa tra Charles Leclerc e Max Verstappen: tre vittorie per l’olandese, due per il monegasco che però si rifà con le pole, tre, e i giri veloci, stesso numero oltre ad avere 21 punti di vantaggio nella classifica iridata.

Il Gran Premio di Spagna, in programma domenica al Montmelò, si preannuncia ancora una volta infuocato tra Ferrari e Red Bull. Totale equilibrio tra Leclerc e Verstappen per ciò che riguarda la vittoria nel gran premio, in quota per entrambi @2,25. Il numero 16 della Ferrari ha però un leggero vantaggio nel giro secco di qualifica tanto che la sua pole position è offerta @2,00 contro il @2,50 di Verstappen.

Leclerc vuole continuare la tradizione della Rossa al Gran Premio di Spagna dove la Ferrari porta anche delle novità al fondo e si tratta di una pista ad alto carico aerodinamico che potrebbe essere un punto di forza della scuderia di Maranello che in Spagna ha grandi ricordi in passato. Il monegasco punta a centrare un’altra tripletta dopo Bahrein e Australia: ipotesi in quota @3,50.

Carlos Sainz cerca la prima vittoria della carriera e sbloccarsi nel gran premio di casa sarebbe una gioia doppia. Il ferrarista continua a dimostrarsi molto regolare, come dimostrano i 3 podi stagionali. Il trionfo di Sainz si gioca @9,00.

Lewis Hamilton, 6 successi totali al Montmelò (sempre primo negli ultimi 5 anni) come Schumi, ma in questo 2022 ha una Mercedes che non è ancora a livello di quella dello scorso anno e delle prime della classe. Il sette volte campione del mondo ha sempre portato la Mercedes al traguardo ma, Bahrein a parte, è sempre finito dietro al compagno di squadra George Russell. Il ritorno alla vittoria dell’inglese è offerto @25 volte la posta.

Pronostici Formula 1 GP Spagna 2022: programma completo del fine settimana in Catalunya

Il weekend del Montmelò sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport Formula 1, mentre TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta solo qualifiche e gara. In streaming, appuntamento con tutte le sessioni su Sky Go e Now, mentre qualifiche e gara si potranno seguire live anche su TV8.it. Di seguito la programmazione in dettaglio.

DIRETTA SKY SPORT FORMULA 1

Venerdì 20 Maggio

Ore 14.00 Prove Libere 1 GP Spagna

Ore 17.00 Prove Libere 2 GP Spagna

Sabato 21 Maggio

Ore 13.00 Prove libere 3 GP Spagna

Ore 16.00 Qualifiche GP Spagna

Domenica 22 Maggio

Ore 15.00 GP Spagna

DIRETTA TV8

Sabato 21 Maggio

Ore 16.00 Qualifiche GP Spagna

Domenica 22 Maggio

Ore 15.00 GP Spagna

Pronostici Formula 1 GP Spagna 2022: il tracciato e le previsioni meteo

Il tracciato lungo 4,655 Km con 16 curve, per una corsa che prevede 66 giri totali. La pista si trova a circa 20 km a nord-est di Barcellona ed è molto tecnica, con curve veloci e un lungo rettilineo, ha subito diverse modifiche nel 1995, con vie di fuga più ampie e una nuova curva Nissan. Una delle caratteristiche peculiari è l’asfalto particolarmente ondulato.

L’ultima edizione del GP di Spagna del 2021, ha visto trionfare Lewis Hamilton su Mercedes, davanti a Max Verstappen su Red Bull e l’allora compagno di team Valtteri Bottas. Con il successo dello scorso anno, il pilota britannico ha agganciato a quota 6 successi Michael Schumacher, mentre tra i piloti in attività spiccano le due vittorie di Fernando Alonso.

La Ferrari è la scuderia che ha vinto più volte il gran premio di Spagna con 12 successi, 4 in più della McLaren e 5 in più del duo Mercedes-Williams. Di Hamilton è anche il record della pista, registrato proprio nel 2021.

Meteo. Nuvoloso per tutto il weekend ma la pioggia a Barcellona dovrebbe essere scongiurata (10% di possibilità al venerdì e al sabato, praticamente nulle per domenica). In gara si toccheranno i 27°.

3

Tutte le quote sul Gran Premio di Barcellona

Quote Qualifica

Qualifica Gp Spagna

Leclerc, Charles 2,25

Verstappen, Max 2,25

Sainz Jr, Carlos 7,50

Perez, Sergio 12

Russell, George 20

Hamilton, Lewis 20

Bottas, Valtteri 65

Norris, Lando 65

Gasly, Pierre 150

Ocon, Esteban 150

Ricciardo, Daniel 150

Alonso, Fernando 150

Tsunoda Yuki 250

Zhou, Guanyu 250

Schumacher, Mick 250

Magnussen, Kevin 250

Stroll, Lance 500

Vettel, Sebastian 500

Albon, Alexander 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Scuderia Vincente Qualifica Gp Spagna

Ferrari 1,75

Red Bull Racing 2,00

Mercedes 10

Mclaren 50

Alfa Romeo 60

Alpine 75

Alphatauri 100

Haas F1 Team 125

Aston Martin 250

Williams 500

Quote Gara

Gara Gp Spagna

Verstappen, Max 2,25

Leclerc, Charles 2,25

Sainz Jr, Carlos 7,50

Perez, Sergio 12

Hamilton, Lewis 20

Russell, George 20

Bottas, Valtteri 75

Norris, Lando 75

Alonso, Fernando 150

Gasly, Pierre 150

Ocon, Esteban 150

Ricciardo, Daniel 200

Magnussen, Kevin 250

Vettel, Sebastian 500

Schumacher, Mick 500

Tsunoda Yuki 500

Zhou, Guanyu 500

Stroll, Lance 500

Latifi, Nicholas 1.000

Albon, Alexander 1.000

Scuderia Vincente Gara Gp Spagna

Ferrari 1,75

Red Bull Racing 2,00

Mercedes 10

Mclaren 55

Alfa Romeo 65

Alpine 75

Alphatauri 100

Haas F1 Team 125

Aston Martin 250

Williams 500

Giro Veloce Gara Gp Spagna

Verstappen, Max 2,25

Leclerc, Charles 2,25

Perez, Sergio 7,50

Sainz Jr, Carlos 7,50

Hamilton, Lewis 50

Russell, George 50

Bottas, Valtteri 65

Norris, Lando 65

Alonso, Fernando 65

Latifi, Nicholas 100

Ricciardo, Daniel 100

Magnussen, Kevin 100

Gasly, Pierre 100

Ocon, Esteban 100

Stroll, Lance 150

Vettel, Sebastian 150

Schumacher, Mick 150

Tsunoda Yuki 150

Zhou, Guanyu 150

Albon, Alexander 250

Free Pick Formula 1: GP Spagna 2022

FREE PICK: Vincente Gran Premio Spagna: FERRARI @2.00

