Quote Formula 1 24 Maggio, gli ultimi aggiornamenti vedono un Max Verstappen sempre più favorito per il bis del titolo mondiale dopo che ha portato alla vittoria la sua Red Bull per la 3° volta di fila. Pesa lo 0 di Charles Leclerc lasciato a piedi dalla sua Ferrari dopo un altra pole fantastica. Ora il monegasco è atteso nel mitico Principato per la sua gara di casa, il Gran Premio di Montecarlo.

Quote Formula 1 24 Maggio: Max Verstappen sempre più favorito

Gran Premio di Spagna amaro per Charles Leclerc, fermato da un guasto alla power unit della sua Ferrari mentre era al comando della gara di Montmeló. Un imprevisto che in classifica mondiale e nelle quote fa spiccare il balzo a Max Verstappen, primo sulla Red Bull al termine di una gara inizialmente difficile. Il campione del mondo guida ora la classifica piloti a +6 sul monegasco e firma la prima volata nelle scommesse sul mondiale: il titolo adesso è offerto @1,60 da Planetwin365 e 888sport.it, con Leclerc che insegue @2,60, in rialzo rispetto all’1,95 di due settimane fa.

Cambia invece il terzo posto virtuale dei bookmaker, con George Russell (terzo in Spagna) che scavalca Lewis Hamilton passando da 33 al @17 attuale, mentre il britannico scivola a @23. A precipitare nelle preferenze dei bookmaker è invece Carlos Sainz, quarto dopo una gara complicata, dato tra @80 e @100 volte la posta.

Quote Formula 1 24 Maggio e Classifiche

Formula 1 2022: classifica piloti

1 Max Verstappen (Red Bull) 110

2 Charles Leclerc (Ferrari) 104

3 Sergio Perez (Red Bull) 85

4 George Russell (Mercedes) 74

5 Carlos Sainz (Ferrari) 65

6 Lewis Hamilton (Mercedes) 46

7 Lando Norris (McLaren) 39

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 38

9 Esteban Ocon (Alpine) 30

10 Kevin Magnussen (Haas) 15

11 Daniel Ricciardo (McLaren) 11

12 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11

13 Pierre Gasly (AlphaTauri) 6

14 Sebastian Vettel (Aston Martin) 4

15 Fernando Alonso (Alpine) 4

16 Alexander Albon (Williams) 3

17 Lance Stroll (Aston Martin) 2

18 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1

19 Mick Schumacher (Haas) 0

20 Nicholas Latifi (Williams) 0

Formula 1 2022: classifica costruttori

Red Bull 195

Ferrari 169

Mercedes 120

McLaren 50

Alfa Romeo 39

Alpine 34

Alpha Tauri 17

Haas 15

Aston Martin 6

Williams 3

Prossimo GP, si corre a Montecarlo, in casa di Leclerc

Non c’è tregua per il Mondiale di Formula 1, che dopo il gran premio di Spagna torna in pista già il prossimo weekend a Montecarlo per lo storico GP di Monaco. Da tempo circolano indiscrezioni sul fatto che potrebbe essere questo l’ultimo fine settimana monegasco nella storia del circus, ma al momento queste voci non sono confermate.

A Montecarlo il pilota più atteso è ovviamente Charles Leclerc che corre in casa e deve anche riscattare lo zero spagnolo per riaccendere il testa a testa con Verstappen. Nell’articolo di giovedì andremo come sempre ad approfondire il weekend di scommesse di Formula 1 (e anche di MotoGP visto che si corre pure al Mugello) che ci attende, ma intanto diamo un primo sguardo alle principali quote per il GP del Principato di Monaco, con Leclerc di poco favorito.

Qualifica Gp Monaco

Leclerc, Charles 2,00

Verstappen, Max 2,50

Sainz Jr, Carlos 7,50

Hamilton, Lewis 15

Perez, Sergio 15

Russell, George 15

Bottas, Valtteri 65

Magnussen, Kevin 100

Norris, Lando 100

Alonso, Fernando 150

Ocon, Esteban 200

Ricciardo, Daniel 250

Schumacher, Mick 250

Tsunoda Yuki 250

Gasly, Pierre 250

Zhou, Guanyu 500

Stroll, Lance 500

Vettel, Sebastian 500

Albon, Alexander 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Gara Gp Monaco

Leclerc, Charles 2,00

Verstappen, Max 2,25

Sainz Jr, Carlos 10

Perez, Sergio 15

Russell, George 15

Hamilton, Lewis 15

Bottas, Valtteri 100

Norris, Lando 150

Magnussen, Kevin 250

Gasly, Pierre 250

Ocon, Esteban 250

Alonso, Fernando 250

Tsunoda Yuki 500

Zhou, Guanyu 500

Stroll, Lance 500

Vettel, Sebastian 500

Ricciardo, Daniel 500

Schumacher, Mick 500

Albon, Alexander 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Giro Veloce Gara Gp Monaco

Leclerc, Charles 2,25

Verstappen, Max 2,50

Perez, Sergio 10

Sainz Jr, Carlos 10

Russell, George 12

Hamilton, Lewis 12

Bottas, Valtteri 65

Alonso, Fernando 65

Norris, Lando 75

Ocon, Esteban 100

Ricciardo, Daniel 100

Magnussen, Kevin 100

Gasly, Pierre 100

Schumacher, Mick 200

Tsunoda Yuki 200

Zhou, Guanyu 200

Stroll, Lance 250

Vettel, Sebastian 250

Latifi, Nicholas 250

Albon, Alexander 250