Pronostici Formula 1 GP Monaco 2022, Montecarlo è la tappa più glamour del Circus della F1 che arriva nel Principato, casa di Charles Leclerc, con la Ferrari che deve riprendersi e rispondere al ritiro di Barcellona dove è arrivata un altra vittoria del campione del mondo in carica, Max Verstappen con la sua Red Bull anche se sembra tornata ad un buon livello pure la Mercedes come terzo incomodo. Vediamo programma, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Formula 1.

Pronostici Formula 1 GP Monaco 2022: Leclerc corre in casa nel Principato

Dopo la vittoria di Max Verstappen nel GP di Spagna si torna subito in pista su un tracciato storico come quello di Montecarlo per il GP Principato di Monaco 2022, casa di Charles Leclerc, il pilota più atteso per riscattare lo zero in Spagna dove la sua Ferrari lo ha tradito mentre la Red Bull dell’olandese ha chiuso la 3° vittoria consecutiva allungando nella classifica piloti. Saranno ancora questi due i piloti favoriti per la vittoria.

Charles Leclerc, domenica prossima, prova ad abbattere un tabù visto che, sulle curve di casa, ha racimolato due ritiri e un diciottesimo posto. Gli esperti Sisal sono però convinti che stavolta il numero 16 della Ferrari possa salire sul gradino più alto del podio essendo il favorito @2,00. Leclerc sogna non solo di essere profeta in patria ma anche di entrare nel ristretto gruppo di piloti della Rossa, sei, che hanno trionfato nel Principato. Se il leader della Ferrari cerca il riscatto, Max Verstappen va a caccia di conferme e del quinto successo della stagione, il quarto di fila. Il pilota della Red Bull, ancora davanti a tutti @2,50, è determinato a bissare il trionfo del 2021 quando tagliò il traguardo davanti a Sainz e Norris.

Pronostici Formula 1 GP Monaco 2022: gli outsider

In verità la seconda guida Ferrari è messa meglio rispetto al messicano della Red Bull che questa settimana parte dietro anche a George Russell e Lewis Hamilton, con una Mercedes che in Spagna è rinata e si è ritrovata competitiva dopo un avvio stagionale da incubo, anche se ai tedeschi sembra mancare ancora qualcosa rispetto alle prime 2 della classe.

Lo spagnolo della Ferrari, secondo lo scorso anno, potrebbe centrare il colpo grosso proprio tra i tornanti di Montecarlo dove ha dimostrato di trovarsi a suo agio: Sainz primo sotto la bandiera a scacchi che pagherebbe 10 volte la posta.

Leclerc davanti anche al sabato in qualifica

Leclerc ha una ruota di vantaggio sul rivale anche nelle altre lavagne del weekend: per quello che riguarda le qualifiche, la pole di Charles vale @1,85, con Verstappen @2,75 e Sainz @7,50. Nelle prove libere, invece, comanda Leclerc @2,50, seguito da vicino da Verstappen @3,00, da Sainz @5,00 e Russell @7,50.

Pronostici Formula 1 GP Monaco 2022: Programma completo del weekend a Montecarlo

Venerdì 27/05

Prove Libere 1, ore 14:00 – 15:00

Prove Libere 2, ore 17:00 – 18:00

Sabato 28/05

Prove Libere 3, ore 13:00 – 14:00

Qualifiche, ore 16:00 (orari su TV8 da confermare)

Domenica 29/05

Gara, ore 15:00 (orari su TV8 da confermare)

Pronostici Formula 1 GP Monaco 2022: Tracciato e previsioni meteo

Il tracciato di Montecarlo venne utilizzato per le competizioni sportive per la prima volta nel 1929. In questa pista non sono ammessi errori e sorpassare è molto difficile, per questo motivo è determinante fare bene in qualifica.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 3,337 km. Numero di curve: 19, dieci a destra, nove a sinistra. Carico aerodinamico: Alto. Velocità massima: 292 km/h. Possibilità di safety car: 80% Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 28 su 63 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: quattordicesimo (Panis 1996). Frenata più impegnativa: l’ottava staccata alla curva 10.

Lo scorso anno ha vinto Max Verstappen dopo che nel 2020 l’edizione del Principato fu rinviata per la pandemia. L’anno prima, nel 2019, toccò ad Hamilton. Di fatto la Ferrari non vince a Montecarlo dal 2017 con Vettel, di fatto l’unica vittoria della scuderia di Maranello nelle ultime 19 edizioni nel Principato! Il record assoluto di vittorie qui rimane quello di Ayrton Senna (6), con 15 vittorie di Team per McLaren.

Meteo. Si rischia un weekend bagnato, già dal sabato con un 70% di possibilità di forti precipitazioni e temporali. Stessa cosa per la gara di domenica che si potrebbe correre sotto la pioggia.

Tutte le quote sul Gran Premio di Montecarlo

Qualifica Gp Monaco

Leclerc, Charles 1,85

Verstappen, Max 2,75

Sainz Jr, Carlos 7,50

Russell, George 15

Hamilton, Lewis 15

Perez, Sergio 15

Bottas, Valtteri 50

Norris, Lando 100

Magnussen, Kevin 100

Alonso, Fernando 150

Ocon, Esteban 200

Gasly, Pierre 250

Ricciardo, Daniel 250

Schumacher, Mick 250

Tsunoda Yuki 250

Zhou, Guanyu 500

Stroll, Lance 500

Vettel, Sebastian 500

Latifi, Nicholas 1.000

Albon, Alexander 1.000

Scuderia Vincente Qualifica Gp Monaco

Ferrari 1,85

Red Bull Racing 2,15

Mercedes 7,50

Alfa Romeo 55

Mclaren 75

Haas F1 Team 75

Alpine 85

Alphatauri 200

Aston Martin 250

Williams 500

Gara Gp Monaco

Leclerc, Charles 2,00

Verstappen, Max 2,50

Sainz Jr, Carlos 10

Hamilton, Lewis 15

Perez, Sergio 15

Russell, George 15

Bottas, Valtteri 100

Norris, Lando 150

Alonso, Fernando 250

Magnussen, Kevin 250

Gasly, Pierre 250

Ocon, Esteban 250

Stroll, Lance 500

Vettel, Sebastian 500

Ricciardo, Daniel 500

Schumacher, Mick 500

Tsunoda Yuki 500

Zhou, Guanyu 500

Latifi, Nicholas 1.000

Albon, Alexander 1.000

Scuderia Vincente Gara Gp Monaco

Ferrari 1,85

Red Bull Racing 2,15

Mercedes 7,50

Alfa Romeo 85

Mclaren 100

Alphatauri 200

Alpine 200

Haas F1 Team 200

Aston Martin 250

Williams 500

Giro Veloce Gara Gp Monaco

Leclerc, Charles 2,25

Verstappen, Max 2,50

Perez, Sergio 10

Sainz Jr, Carlos 10

Russell, George 12

Hamilton, Lewis 12

Bottas, Valtteri 65

Alonso, Fernando 65

Norris, Lando 75

Ricciardo, Daniel 100

Magnussen, Kevin 100

Gasly, Pierre 100

Ocon, Esteban 100

Schumacher, Mick 200

Tsunoda Yuki 200

Zhou, Guanyu 200

Stroll, Lance 250

Vettel, Sebastian 250

Latifi, Nicholas 250

Albon, Alexander 250

Quote Antepost F1

Gli ultimi risultati hanno creato un solco tra Verstappen e Leclerc nell’antepost vincente del Mondiale. Le quote Snai, ora, sono tutte dalla parte dell’olandese, il cui trionfo si gioca @1,65 (prima di Miami era a 1,85). Segue Leclerc @2,25 (una settimana fa era a 1,95), con Russell @12 e Hamilton @15.

È avanti la RedBull @1,75 anche nella lavagna per il titolo Costruttori; segue la Ferrari @2,00, con la Mercedes @8,00.

Free Pick Formula 1: GP Monaco 2022

Free pick non ancora disponibili, collegatevi prossimamente…

Tutte le giocate sui motori di PANDA (e i consigli sulla Formula 1 anche di Morfeo) sono nel VIP di BETTING MANIAC, ma puoi accedere anche al canale TELEGRAM FREE dove ogni giorno escono analisi, statistiche e una free pick selezionata.