Quote Formula 1 30 Maggio: Sergio Perez vince a Montecarlo

Sergio Perez su Red Bull vince il GP di Monaco di Formula 1. La pioggia battente prima e un incidente occorso a Mick Schumacher poi hanno interrotto due volte la gara del Principato, che si è decisa sostanzialmente dopo la prima interruzione, quando la Ferrari sbaglia la strategia facendo rientrare Charles Leclerc (4° all’arrivo e letteralmente furioso in team radio) subito dopo il compagno di team Carlos Sainz (2° alla bandiera a scacchi) durante il 22° giro. Un vero e proprio regalo per le Red Bull, che piazzano anche Max Verstappen sul 3° gradino del podio. La vittoria di Perez si giocava @15 volte la posta.

Le Rosse non riescono nemmeno a centrare il miglior giro per il punto aggiuntivo: se lo assicura Lando Norris su McLaren (quota enorme @75 per il giro veloce dell’inglese), che chiude al 6° posto alle spalle di un ottimo George Russell (Mercedes), il quale ancora una volta fa meglio del compagno Lewis Hamilton (8°). Buon 7° posto per Fernando Alonso su Alpine, mentre completano la top 10 Valtteri Bottas su Alfa Romeo e Sebastian Vettel su Aston Martin.

F1, GP Monaco 2022: ordine d’arrivo

1 Sergio Perez (Red Bull)

2 Carlos Sainz (Ferrari)

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Charles Leclerc (Ferrari)

5 George Russell (Mercedes)

6 Lando Norris (McLaren), giro veloce

7 Fernando Alonso (Alpine)

8 Lewis Hamilton (Mercedes)

9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10 Sebastian Vettel (Aston Martin)

11 Pierre Gasly (AlphaTauri)

12 Esteban Ocon (Alpine)

13 Daniel Ricciardo (McLaren)

14 Lance Stroll (Aston Martin)

15 Nicholas Latifi (Williams)

16 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Ritirati:

Alexander Albon (Williams)

Mick Scumacher (Haas)

Kevin Magnussen (Haas)

Quote Formula 1 30 Maggio: Verstappen allunga nella classifica piloti

In virtù di quest’ordine d’arrivo, Max Verstappen comanda nella classifica piloti con 125 punti, davanti a Leclerc (116) e Perez (110). Tra i costruttori, la Red Bull allunga sulla Ferrari con 235 punti contro 199. Prossima gara il 12 giugno a Baku, quando si correrà il GP dell’Azerbaigian.

Formula 1 2022: classifica piloti

1 M. Verstappen 125

2 C. Leclerc 116

3 S. Perez 110

4 G. Russell 84

5 C. Sainz 83

6 L. Hamilton 50

7 L. Norris 48

8 V. Bottas 40

9 E. Ocon 30

10 K. Magnussen 15

11 D. Ricciardo 11

12 Y. Tsunoda 11

13 F. Alonso 10

14 P. Gasly 6

15 S. Vettel 5

16 A. Albon 3

17 L. Stroll 2

18 G. Zhou 1

19 N. Latifi 0

20 M. Schumacher 0

Formula 1 2022: classifica costruttori

1 Red Bull 235

2 Ferrari 199

3 Mercedes 134

4 McLaren 59

5 Alfa Romeo 41

6 Alpine 40

7 AlphaTauri 17

8 Haas 15

9 Aston Martin 7

10 Williams 3

Quote Antepost F1

Mondiale Piloti 2022

Verstappen, Max 1,65

Leclerc, Charles 2,25

Russell, George 15

Perez, Sergio 20

Hamilton, Lewis 25

Sainz Jr, Carlos 50

Bottas, Valtteri 500

Ocon, Esteban 500

Alonso, Fernando 500

Norris, Lando 500

Ricciardo, Daniel 500

Tsunoda Yuki 1.000

Zhou, Guanyu 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Stroll, Lance 1.000

Vettel, Sebastian 1.000

Schumacher, Mick 1.000

Albon, Alexander 1.000

Gasly, Pierre 1.000

Altro 500

Mondiale Costruttori 2022

Red Bull Racing 1,75

Ferrari 2,00

Mercedes 10

Alfa Romeo 500

Mclaren 500

Alpine 500

Haas F1 Team 500

Aston Martin 1.000

Williams 1.000

Alphatauri 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti 2022

Bottas, Valtteri – Norris, Lando 2,55 1,45

Gasly, Pierre – Tsunoda, Yuki 1,50 2,40

Leclerc, Charles – Verstappen, Max 2,20 1,60

Ocon, Esteban – Alonso, Fernando 1,55 2,30

Russell, George – Hamilton, Lewis 1,35 2,95

Sainz Jr, Carlos – Perez, Sergio 2,40 1,50

Vettel, Sebastian – Stroll, Lance 1,25 3,50

Zhou, Guanyu – Schumacher, Mick 1,85 1,85

Testa A Testa Mondiale Costruttori 2022

Alpine F1 Team – Alfa Romeo Racing 1,25 3,50

Ferrari – Red Bull Racing 2,00 1,72

Haas F1 Team – Alphatauri 1,85 1,85

Prossimo GP, si corre in Azerbaijan

Dal 10 al 12 giugno il Circus della Formula 1 torna a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan che lo scorso anno si chiuse un pò come il GP del Principato appena concluso. Dopo la pole al sabato di Leclerc, alla domenica la vittoria andò a Perez davanti ad uno straordinario Vettel su Aston Martin, e con Gasly su Alpha Tauri a completare un podio inatteso da cui rimase fuori proprio Leclerc al 4° posto (giro veloce per Verstappen però ultimo al traguardo).

Per Baku le prime quote dei bookmakers internazionali favoriscono Max Verstappen @1.90 su Charles Leclerc @2.75 e Sergio Perez più staccato @6.50 mentre con Carlos Sainz si sale in doppia cifra @13. Dietro Red Bull e Ferrari arriva la Mercedes di George Russell @29.00 meglio del compagno di scuderia Lewis Hamilton @36.

