Pronostici Formula 1 GP Azerbaijan 2022, si torna in pista a Baku dopo che la Ferrari ha deluso moltissimo a Montecarlo. Max Verstappen rischia di prendere il largo con la Red Bull.

Pronostici Formula 1 GP Azerbaijan 2022: Ferrari chiamata riscatto

Da un circuito cittadino a un altro, da quello di Montecarlo a quello di Baku. Il Mondiale di Formula 1 ha in programma il Gran Premio dell’Azerbaigian 2022 dove dovremmo vedere l’ennesimo testa a testa tra Max Verstappen, leader della classifica piloti con 125 punti, e Charles Leclerc, subito dietro a 116 ma che non vince da quattro gare e che esce con un altra grande delusione dalla sua Montecarlo dove partiva ancora una volta dalla prima fila, senza riuscire però a portare a casa il bottino massimo in gara.

A Montecarlo è arrivata una sorpresa, quella di, Sergio Perez, primo sotto il traguardo nel Principato, e il bis a Baku si abbassa molto in quota @6,50, in un Gran Premio che ha già vinto lo scorso anno, anche se Baku, dalla sua introduzione nel calendario, non ha mai visto due volte lo stesso vincitore. Carlos Sainz vuole invece cancellare lo zero nella casella delle vittorie in Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari è consapevole di dover disputare un weekend perfetto se vuole salire sul gradino più del podio: il successo di Sainz pagherebbe @10 volte la posta.

Pronostici Formula 1 GP Azerbaijan 2022: gli outsider

Su una delle piste più complicate della stagione PlanetWin365 vede in Nicholas Latifi per il primo ritiro della gara @8,75, con Yuki Tsunoda a seguire @9,50. Scontato anche l’ingresso della safety car @1,16. Lo scorso anno però ci sono stati solo 2 ritirati, nonostante un podio davvero inatteso perchè oltre alla vittoria di Perez ci fu il 2° posto di un Sebastian Vettel d’annata e un 3° posto di Pierre Gasly su Alpha Tauri dopo che al sabato, come al solito, arrivò la pole di Leclerc solo 4° al traguardo davanti a Lando Norris che potrebbe essere uno dei protagonisti questa settimana. La McLaren è in crescita e lo abbiamo visto bene ultimamente.

Nel ruolo di outsider ci saranno ancora le Mercedes viste a loro volta in leggera crescita, anche se nella lotta interna il giovane leone George Russell, continua ad essere più veloce di Lewis Hamilton. Lo scorso anno entrambe le Mercedes rimasero clamorosamente fuori dalla top-10 (come Verstappen).

Prove Libere, Qualifiche e Quote Antepost

Leclerc parte dietro Verstappen nelle quote per il successo di domenica, ma in vantaggio sia nella lavagna delle prove libere @2,00, con l’olandese @2,75 che in quella delle qualifiche, anche se il distacco è minore: la pole di Charles è @2,00, quella di Max @2,25, con Sainz primo inseguitore @7,50.

Dopo il GP di Monaco non sono cambiate le quote antepost per il vincitore del Mondiale di Formula 1. Verstappen guida @1,65, con Leclerc subito dietro @2,25. Si è invece allargato il distacco con gli inseguitori: Russell è salito da 12 a @15, con Perez @20 e Hamilton @25. Nel Mondiale Costruttori, Red Bull @1,65 e Ferrari @2,10: la Mercedes crolla @10.

Pronostici Formula 1 GP Azerbaijan 2022: Programma completo del weekend a Baku

Il weekend del GP d’Azerbaigian di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Sky Sport F1, mentre in streaming l’appuntamento live è su Sky Go e Now. In chiaro, invece, l’appuntamento è in differita su TV8, che trasmetterà qualifiche e gara. Di seguito il programma in dettaglio.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 10 giugno

ore 9:30 conferenze piloti

ore 13:00 Prove libere 1

ore 16:00 Prove libere 2

Sabato 11 giugno

ore 13:00 Prove libere 3

ore 16:00 Qualifiche

Domenica 12 giugno

ore 13:00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 11 giugno

ore 18:30 Qualifiche

Domenica 12 giugno

ore 18:00 Gara

Pronostici Formula 1 GP Azerbaijan 2022: Tracciato e previsioni meteo

Il tracciato di Baku è stato presentato nel 2014. In lunghezza è la seconda pista più lunga del calendario, alle spalle di Spa Francorchamps, e vanta un rettilineo di ben 2,2 km, il doppio del rettifilo principale di Monza, preceduto oltretutto da un settore con curve molto veloci, da cui si esce già ad altissima velocità. Tuttavia il primo e il secondo settore sono formati da otto curve a gomito e una carreggiata stretta, caratteristica molto pericolosa e tipica dei tracciati cittadini.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 6,003 km. Numero di curve: 20, dodici a sinistra e otto a destra. Frenata più impegnativa: curva 3. Carico aerodinamico: Medio. Possibilità sorpasso: Facile. Possibilità di Safety Car: 80%.

Il punto più importante del circuito di Baku è sicuramente il lungo rettilineo di partenza; 2,2 km che metteranno a dura prova le Power Unit. In questa pista, non sono ammessi errori in quanto è piuttosto stretta e quest’anno per i piloti sarà ancora più complicato, date le dimensioni maggiori delle monoposto. Fondamentale per i team sarà quindi trovare il giusto setup aerodinamico per il rettilineo e successivamente per i tratti guidati della pista.

Meteo. A Baku venerdì nuvoloso ma sono scongiurate le piogge. Al sabato il cielo si apre per 28°, un umidità al 42% e venti a 19 km/h. Per la domenica si sale a 29° con 41% di umidità e venti più veloci a 26 km/h, e c’è un piccolo 10% di possibilità di pioggia.

Quote Gran Premio di Baku

Free Pick Formula 1: GP Azerbaijan 2022

